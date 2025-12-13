13.12.2025, 00:12

Эпоха возрождения Каким запомнится Дом офицеров в Воронеже до реставрации

В декабре начались реставрационные работы над важным историческим памятником Воронежа — Домом офицеров, который первоначально возводился как женская Мариинская гимназия. Ее построили в 1875 году. Двухэтажное здание реализовывали по проекту губернского архитектора Виктора Переверзева. В 1905 году был надстроен третий этаж, в 1931 году — еще одна часть дома. В середине 40-х сильно разрушенное после войны здание восстанавливали. Так дом стал редким примером архитектуры города, обладающим целостной объемно-пространственной композицией, но сочетающим стили разного времени. Это классицизм, конструктивизм и советский неоклассицизм. Его облик до реставрационных работ — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».