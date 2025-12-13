Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Эпоха возрождения

Каким запомнится Дом офицеров в Воронеже до реставрации

В декабре начались реставрационные работы над важным историческим памятником Воронежа — Домом офицеров, который первоначально возводился как женская Мариинская гимназия. Ее построили в 1875 году. Двухэтажное здание реализовывали по проекту губернского архитектора Виктора Переверзева. В 1905 году был надстроен третий этаж, в 1931 году — еще одна часть дома. В середине 40-х сильно разрушенное после войны здание восстанавливали. Так дом стал редким примером архитектуры города, обладающим целостной объемно-пространственной композицией, но сочетающим стили разного времени. Это классицизм, конструктивизм и советский неоклассицизм. Его облик до реставрационных работ — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Фото до начала реконструкции. Историческое название Дома офицеров — Мариинская гимназия. Первую в Воронеже женскую гимназию возвели в 1875 году

Фото до начала реконструкции. Историческое название Дома офицеров — Мариинская гимназия. Первую в Воронеже женскую гимназию возвели в 1875 году

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Дом офицеров во время снегопада, фасад которого закрыт строительными лесами в ходе реставрационных работ. Высота четырехэтажного здания составляет 14,3 метра, площадь — 2,6 тыс. кв. м

Дом офицеров во время снегопада, фасад которого закрыт строительными лесами в ходе реставрационных работ. Высота четырехэтажного здания составляет 14,3 метра, площадь — 2,6 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочий на строительных лесах в самом начале реставрационных работ. Первоначально двухэтажное здание построено по проекту губернского архитектора В. Е. Переверзева. Спустя 30 лет, 1905 году, частично надстроен третий этаж по проекту архитектора А. М. Баранова. В 1931 году достроена новая часть в стиле конструктивизм

Рабочий на строительных лесах в самом начале реставрационных работ. Первоначально двухэтажное здание построено по проекту губернского архитектора В. Е. Переверзева. Спустя 30 лет, 1905 году, частично надстроен третий этаж по проекту архитектора А. М. Баранова. В 1931 году достроена новая часть в стиле конструктивизм

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Надпись «Дом молодежи» на внутренней стене Дома офицеров как напоминание о разнообразии назначения здания

Надпись «Дом молодежи» на внутренней стене Дома офицеров как напоминание о разнообразии назначения здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на внутреннее пространство, над окнами — художественное панно. Дом является редким примером в архитектуре города, обладающим целостной объемно-пространственной композицией, но сочетающим стили разного времени. Это классицизм, конструктивизм и советский неоклассицизм

Вид на внутреннее пространство, над окнами — художественное панно. Дом является редким примером в архитектуре города, обладающим целостной объемно-пространственной композицией, но сочетающим стили разного времени. Это классицизм, конструктивизм и советский неоклассицизм

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Резные деревянные двери бывшего концертного зала на втором этаже. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало. Работа по восстановлению была проделана в середине 1940-х годов архитектором Б. Н. Зотовым — в стиле «сталинский ампир»

Резные деревянные двери бывшего концертного зала на втором этаже. Во время Второй мировой войны здание сильно пострадало. Работа по восстановлению была проделана в середине 1940-х годов архитектором Б. Н. Зотовым — в стиле «сталинский ампир»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ряды кресел в концертном зале Дома офицеров. В октябре 1957 года здесь выступал композитор Дмитрий Шостакович

Ряды кресел в концертном зале Дома офицеров. В октябре 1957 года здесь выступал композитор Дмитрий Шостакович

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участок пола в концертном зале Дома офицеров, наглядно показывающий степень износа и упадок состояния здания

Участок пола в концертном зале Дома офицеров, наглядно показывающий степень износа и упадок состояния здания

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Хрустальная люстра диаметром более 2-х метров в форме звезды под потолком концертного зала, сохранившаяся с советских времен

Хрустальная люстра диаметром более 2-х метров в форме звезды под потолком концертного зала, сохранившаяся с советских времен

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Концертный зал Дома офицеров с видом на сцену

Концертный зал Дома офицеров с видом на сцену

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Закулисное пространство концертного зала Дома офицеров с декорациями и сценическим реквизитом. Первоначальное назначение казенной женской гимназии было актуально до 1917 года. После Октябрьской революции здание муниципализировали: сначала там открылась советская трудовая школа, а в 1920-е гг. — педагогический техникум

Закулисное пространство концертного зала Дома офицеров с декорациями и сценическим реквизитом. Первоначальное назначение казенной женской гимназии было актуально до 1917 года. После Октябрьской революции здание муниципализировали: сначала там открылась советская трудовая школа, а в 1920-е гг. — педагогический техникум

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Один из лестничных пролетов. В 1931 году Дом офицеров переделали по проекту московского архитектора: до 1960 года здесь располагался Дом Советской армии

Один из лестничных пролетов. В 1931 году Дом офицеров переделали по проекту московского архитектора: до 1960 года здесь располагался Дом Советской армии

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Бильярдная комната в Доме офицеров с накрытым бильярдным столом. С 1960 года до 2011-й здание находилось в пользовании гарнизонного дома офицеров

Бильярдная комната в Доме офицеров с накрытым бильярдным столом. С 1960 года до 2011-й здание находилось в пользовании гарнизонного дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Танцевальный зал Дома офицеров с зеркалами

Танцевальный зал Дома офицеров с зеркалами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Репетиционный зал Воронежской филармонии, которая вместе с ГАУ ВО «Областной молодежный центр» пользуется зданием

Репетиционный зал Воронежской филармонии, которая вместе с ГАУ ВО «Областной молодежный центр» пользуется зданием

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Разрушенный вождь, лежащий за кулисами концертного зала Дома офицеров

Разрушенный вождь, лежащий за кулисами концертного зала Дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Мариинская гимназия имеет коридорную планировочную систему с расположением помещений с двух сторон, характерную для учебных заведений

Мариинская гимназия имеет коридорную планировочную систему с расположением помещений с двух сторон, характерную для учебных заведений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Одна из советских скульптур в интерьерах Дома офицеров, отраженная в стеклянной поверхности

Одна из советских скульптур в интерьерах Дома офицеров, отраженная в стеклянной поверхности

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лепнина с военными сюжетами в интерьерах — неотъемлемый атрибут «сталинского ампира»

Лепнина с военными сюжетами в интерьерах — неотъемлемый атрибут «сталинского ампира»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Спуск в подвальное помещение Дома офицеров, где ранее располагался тир, о чем напоминает надпись на стене

Спуск в подвальное помещение Дома офицеров, где ранее располагался тир, о чем напоминает надпись на стене

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Старинная лестница в Доме офицеров с ограждением в виде сквозной балюстрады с деревянными перилами и фигурными балясинами

Старинная лестница в Доме офицеров с ограждением в виде сквозной балюстрады с деревянными перилами и фигурными балясинами

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Картина, размещенная в интерьере Дома офицеров

Картина, размещенная в интерьере Дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Трехмаршевая чугунная лестница с конструкциями, выполненными в технике чугунного литья, ажурным сквозным ограждением в форме балюстрады, ступенями и площадками, установленным на опорных стойках, включая покрытие из металлической плитки квадратной формы

Трехмаршевая чугунная лестница с конструкциями, выполненными в технике чугунного литья, ажурным сквозным ограждением в форме балюстрады, ступенями и площадками, установленным на опорных стойках, включая покрытие из металлической плитки квадратной формы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Лепнина с изображением артиллерийского орудия

Лепнина с изображением артиллерийского орудия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Информационный стенд с правилами стрельбы в подвальном помещении

Информационный стенд с правилами стрельбы в подвальном помещении

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Вид на помещение тира в подвале Дома офицеров

Вид на помещение тира в подвале Дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Музыкальные инструменты и оборудование, хранящиеся среди хлама в подвальном помещении

Музыкальные инструменты и оборудование, хранящиеся среди хлама в подвальном помещении

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Помещение Дома офицеров со строительным мусором после обрушения части потолка

Помещение Дома офицеров со строительным мусором после обрушения части потолка

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Плакат, лежащий на полу в подвальном помещении Дома офицеров

Плакат, лежащий на полу в подвальном помещении Дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Потолок в одном из помещений Дома офицеров с поврежденной отделкой

Потолок в одном из помещений Дома офицеров с поврежденной отделкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поврежденный потолок уже в другом помещений

Поврежденный потолок уже в другом помещений

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Открытая проводка и инженерные элементы в интерьере Дома офицеров

Открытая проводка и инженерные элементы в интерьере Дома офицеров

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Повреждение штукатурки на потолке с оголённой деревянной дранкой

Повреждение штукатурки на потолке с оголённой деревянной дранкой

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Двери в здании Дома офицеров с надписью «Уходя, гасите свет»

Двери в здании Дома офицеров с надписью «Уходя, гасите свет»

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

