День медведя

В России отмечается день косолапого

13 декабря в России празднуют День медведя. Считается, что именно в тот день медведи впадают в спячку до весны. Кадры с мишками в дикой природе — в фотогалерее «Ъ».
Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Медведь — один из символов России, он был выбран в качестве официального символа летних Олимпийских игр 1980 года в Москве

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Всего в России встречаются три вида медведей: бурый, белый и гималайский

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Самые распространенные — бурые медведи: по данным на 2024 год, их насчитывалось свыше 296,1 тыс.

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медведи всеядны и предпочитают разные продукты. Например, ягоды коренья, рыбу и насекомых

Медведи всеядны и предпочитают разные продукты. Например, ягоды коренья, рыбу и насекомых

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Рост взрослого медведя колеблется в пределах 75–200 см, а вес – от 120 до 700 кг

Рост взрослого медведя колеблется в пределах 75–200 см, а вес – от 120 до 700 кг

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Средняя продолжительность жизни в дикой природе составляет 15–25 лет. В неволе хищники живут значительно дольше – от 30 до 40 лет

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Несмотря на большие размеры и массу, бурые медведи способны передвигаться почти бесшумно, а во время бега могут развить скорость до 60 км/ч

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать. Косолапые могут начать создавать укрытие еще задолго до залегания – в несколько приходов

Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать. Косолапые могут начать создавать укрытие еще задолго до залегания – в несколько приходов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Бурые медведи никогда не образуют пары и не живут семействами. Зверь ведет одиночный образ жизни. Большие скопления медведей наблюдаются лишь в местах массового хода и нереста лососей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Медведи практически всеядны и могут питаться как мясом, так и растительной пищей, включая корешки и клубни растений, шишки, орехи, молодые побеги и стебли трав, грибы и ягоды

Медведи практически всеядны и могут питаться как мясом, так и растительной пищей, включая корешки и клубни растений, шишки, орехи, молодые побеги и стебли трав, грибы и ягоды

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Считается, что даже самые агрессивные самцы не сравнятся с медведицей, защищающей своих детенышей

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Бурые медведи обычно селятся в лиственных и хвойных лесах, но некоторые подвиды обитают в горных или болотистых регионах

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

