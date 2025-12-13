День медведя

Несмотря на грозный вид, при встрече с человеком медведи обычно убегают, но не всегда. Исключения составляют те случаи, когда медведица защищает медвежат, когда медведь почуял запах еды, а также во время летнего гона
Подготовка к спячке у косолапых начинается еще в конце лета. Медведь интенсивно нагуливает подкожный жир, употребляя в пищу все, что может отыскать. Косолапые могут начать создавать укрытие еще задолго до залегания – в несколько приходов
В России численность бурого медведя за последние 30 лет увеличилась в 2,3 раза. В Дальневосточном федеральном округе обитает до 120,3 тыс. медведей. Больше всего их в Камчатском и Хабаровском краях – около 25 тыс. особей в каждом из регионов