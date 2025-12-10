Фото 10.12.2025, 21:53 Кремлевский кадетский бал Фоторепортаж 10 декабря в Гостином дворе в Москве прошел Международный кремлевский кадетский бал. Кадры с мероприятия — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В этом году бал посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото В мероприятии участвуют молодые люди из всех регионов страны Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Выступление певца Дениса Майданова Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Зампред Госдумы Александр Бабаков Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Официальный представитель МИД России Мария Захарова и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Барабанщики во время бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото В этом году бал отмечает десятилетний юбилей Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Кадет с партнершей Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Международный кремлевский кадетский бал в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Мероприятие также проходит в поддержку специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Кадеты на балу Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Следующая фотография 1 / 13 В этом году бал посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото В мероприятии участвуют молодые люди из всех регионов страны Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Выступление певца Дениса Майданова Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Зампред Госдумы Александр Бабаков Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Официальный представитель МИД России Мария Захарова и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Барабанщики во время бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото В этом году бал отмечает десятилетний юбилей Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Кадет с партнершей Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Международный кремлевский кадетский бал в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Мероприятие также проходит в поддержку специальной военной операции Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Кадеты на балу Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Участники бала Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото