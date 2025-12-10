Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кремлевский кадетский бал

Фоторепортаж

10 декабря в Гостином дворе в Москве прошел Международный кремлевский кадетский бал. Кадры с мероприятия — в фотогалерее «Ъ».
В этом году бал посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества

В этом году бал посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Защитника Отечества

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В мероприятии участвуют молодые люди из всех регионов страны

В мероприятии участвуют молодые люди из всех регионов страны

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Выступление певца Дениса Майданова

Выступление певца Дениса Майданова

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Александр Бабаков

Зампред Госдумы Александр Бабаков

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова и епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Барабанщики во время бала

Барабанщики во время бала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

В этом году бал отмечает десятилетний юбилей

В этом году бал отмечает десятилетний юбилей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Кадет с партнершей

Кадет с партнершей

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Международный кремлевский кадетский бал в Гостином дворе

Международный кремлевский кадетский бал в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники бала

Участники бала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Мероприятие также проходит в поддержку специальной военной операции

Мероприятие также проходит в поддержку специальной военной операции

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Кадеты на балу

Кадеты на балу

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

Участники бала

Участники бала

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин  /  купить фото

