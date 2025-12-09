09.12.2025, 14:11

Продление ареста обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву Советский суд Казани продлил до 14 февраля меру пресечения Рафису Султанову

Советский районный суд Казани продлил арест Рафису Султанову, обвиняемому в нападении на Ирину Шевыреву, до 14 февраля. Адвокат просила рассмотреть более мягкую меру пресечения, однако суд оставил обвиняемого под стражей. В разговоре с журналистами Султанов заявил, что раскаивается в содеянном и признался в другом преступлении — наезде на потерпевшую с помощью электросамоката. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».