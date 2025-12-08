Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Победа над Солнцем

В БДТ открыли выставку «Волшебная книга» и инсталляцию «8.12»

В променуаре Большого драматического театра имени Товстоногова заработала выставка «Волшебная книга» к 110-летию Георгия Товстоногова. Художник Александр Шишкин-Хокусай представил зрителю творческий портрет режиссера, где рациональное и иррациональное соседствуют в лабиринтах культурной памяти. На два этажа выше появилась инсталляция «8.12» об обнулении мира и победе над Солнцем, которая будет располагаться в театре в течение года. Как прошла церемония открытия — в галерее «Ъ Северо-Запад»
Выставку в стенах театра открывают не впервые. Год назад в фойе Основной сцены запустили экспозицию-скрэпбук к юбилеям Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили. Тогда истории артистов кураторы собрали в альбомы воспоминаний из фотографий, любимых пластинок и фильмов актеров

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Александр Шишкин-Хокусай (слева) известен как сценограф. На его счету две «Золотых маски» и «Золотой софит». Также художник-постановщик является постоянным соавтором для Андрея Могучего (справа) и Юрия Бутусова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Идея выставки «Волшебная страна» пришла художнику во время работы над книгой цитат к юбилею Товстоногова. Когда будет выпущена книга, пока неизвестно, но ее визуальное воплощение на стенах уже доступно петербуржцам На фото: директор БДТ Татьяна Архипова

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Александр Шишкин-Хокусай решил выстроить образ Товстоногова, не делая из режиссера бронзовую статую, а заставляя его жить в вечном диалоге с гениями, которых тот, возможно, и не встречал, но чьими собеседниками его можно было представить На фото: доктор биологических наук, академик РАО Татьяна Черниговская

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Художник подошел к архиву не как историк, а как артист, который готовится к новой роли. Он вручную перерисовывал тысячи фотографий, собирал газетные вырезки, составлял картотеку цитат. «Практика заняла у меня четыре месяца, во время нее я попал в турбулентность, даже зависимость от фотографий. Мне хотелось все точнее и точнее отобразить образ»,— поделился художник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

«Сначала добавлялись режиссеры, актеры, философы, все кончилось тем, что появилась Мона Лиза — символ узнаваемой культуры»,— отметил на открытии господин Шишкин-Хокусай

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Результатом работы стала объемная сюрреалистическая фантазия, где Товстоногов ведет беседы с Иммануилом Кантом и Вольфгангом Моцартом, дружит с Артуром Шопенгауэром и беседует об искусстве с Андреем Тарковским и Папой Римским На фото: художник Сергей Бугаев (Африка)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

На выставке зритель сам выстраивает связи между известными культурными событиями и личностью Товстоногова. К примеру, аниматор Ян Шванкмайер соседствует с кадром из спектакля «Три сестры», который поставил Товстоногов. Как и в фильмах режиссера, внутренний мир героинь Чехова разрушается, когда сталкивается с абсурдом реальности На фото: директор Санкт-Петербургского государственного музыкального театра имени Шаляпина Юлия Стрижак (слева) и директор БДТ Татьяна Архипова (справа)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Параллельно с «Волшебным миром» в БДТ открылась инсталляция «8.12», над которой вместе с Шишкиным-Хокусаем работали физик Екатерина Архипова и режиссеры Андрей Могучий и Михаил Самусенко. Авторы переосмыслили концепцию «Черного квадрата» Казимира Малевича, который в XX веке обнулил культуру

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

В Большом зрительском фойе установили крупную черную сферу. Посетители могут взаимодействовать с ней, когда сидят на горизонтальных креслах, инсталляция считывает движения и превращает жесты в ноты На фото: художественный руководитель БДТ Андрей Могучий и художник-постановщик Александр Шишкин-Хокусай

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Художник Сергей Бугаев (Африка) отметил, что инсталяция «8.12» могла объединить концепцию физика Макса Планка и идеи советского авангардиста Малевича. Теперь в стенах театра петербуржцы смогут увидеть объяснение теории универсального элемента Вселенной с помощью искусства На фото: художник-постановщик Александр Шишкин-Хокусай, худрук БДТ Андрей Могучий, художник Сергей Бугаев (Африка)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Символически проект «8.12» схож с оперой Алексея Крученых «Победа над Солнцем». Парящая в воздухе сфера поглощает свет и становится синтезом искусства и науки, который впоследствии повлияет и на театр

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

