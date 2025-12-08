Победа над Солнцем
В БДТ открыли выставку «Волшебная книга» и инсталляцию «8.12»
В променуаре Большого драматического театра имени Товстоногова заработала выставка «Волшебная книга» к 110-летию Георгия Товстоногова. Художник Александр Шишкин-Хокусай представил зрителю творческий портрет режиссера, где рациональное и иррациональное соседствуют в лабиринтах культурной памяти. На два этажа выше появилась инсталляция «8.12» об обнулении мира и победе над Солнцем, которая будет располагаться в театре в течение года. Как прошла церемония открытия — в галерее «Ъ Северо-Запад»
