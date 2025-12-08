Победа над Солнцем

Художник подошел к архиву не как историк, а как артист, который готовится к новой роли. Он вручную перерисовывал тысячи фотографий, собирал газетные вырезки, составлял картотеку цитат. «Практика заняла у меня четыре месяца, во время нее я попал в турбулентность, даже зависимость от фотографий. Мне хотелось все точнее и точнее отобразить образ»,— поделился художник

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков