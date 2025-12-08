08.12.2025, 16:18

Продление ареста Станислава Шевырева Советский суд Казани продлил меру пресечения основателю «Волга-Автодор» до 14 февраля

Советский суд Казани продлил арест казанскому бизнесмену-дорожнику Станиславу Шевыреву по делу о покушении на невестку Ирину Шевыреву до 14 февраля 2026 года. Защита просила поместить предпринимателя под домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем обвиняемого. Против продления ареста выступила сама пострадавшая Ирина Шевырева. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».