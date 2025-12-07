Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Контракт за победу

ФК «Ростов» выиграл у казанского «Рубина» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Ростов» принял казанский «Рубин» на домашней арене в завершающем матче первого круга Российской Премьер-лиги. Прошедший 6 декабря на «Ростов-Арене» матч завершился победой хозяев: «желто-синие» отправили в ворота казанцев два безответных мяча. Сразу после окончания встречи губернатор Ростовской области объявил о продлении контракта клуба с главным тренером «Ростова» Джонатаном Альбой. Подробнее о матче – в фотогалерее «Ъ-Ростов»:
Матч проходил на «Ростов-Арене»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитник «Ростова» Илья Вахания ведет мяч в борьбе с игроком «Рубина»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Атака на ворота «Рубина». Нападающие «Ростова» Егор Голенков, Мохаммад Мохеби и полузащитник Сезар Роналдо наблюдают за траекторией удара. Вратарь «Рубина» Евгений Ставер в прыжке

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Виктор Мелехин («Ростов») пытается в подкате перехватить передачу игрока «Рубина». На заднем плане Алексей Миронов и Иван Комаров (оба – «Ростов»), а также арбитр из Санкт-Петербурга Василий Казарцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Верховая борьба между футболистами «Ростова» и «Рубина». Егор Голенков («Ростов») и Константин Нижегородов («Рубин») в прыжке пытаются сыграть в мяч

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вратарь «Рубина» забирает мяч в руки. Игроки «Ростова» и казанской команды в штрафной гостей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Автор гола, реализованного с пенальти, Алексей Миронов («Ростов») готовится совершить удар по воротам соперников. Полузащитник Богдан Йокич («Рубин») наблюдает за ударом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Баннер болельщиков «Ростова» с поддержкой главного тренера Джонатана Альба. После окончания матча было объявлено о продлении контракта с испанским специалистом

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитники «Ростова» ведут борьбу в собственной штрафной. Умар Сако выбивает мяч, рядом с ним Дмитрий Чистяков и Сезар Роналдо (все – «Ростов»), а также футболисты «Рубина» Игоря Вуячич и Константин Нижегородов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитники «Ростова» ведут борьбу в собственной штрафной. Умар Сако выбивает мяч, рядом с ним Дмитрий Чистяков и Сезар Роналдо (все – «Ростов»), а также футболисты «Рубина» Игоря Вуячич и Константин Нижегородов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Опасная игра. Андерсон Арройо («Рубин») играет ногой в борьбе за верховой мяч, Илья Вахания решает сыграть головой

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сезар Роналдо, полузащитник «Ростова», принимает мяч на грудь в плотном скоплении игроков

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Егор Голенков и Мохаммад Мохеби в атакующей фазе. Им противостоит защитник «Рубина» Егор Тесленко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Завершающая стадия атаки «Ростова» – навесная передача в штрафную площадь казанцев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков в попытке отобрать мяч у Мирлинда Даку, нападающего «Рубина»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Дмитрий Чистяков («Ростов») не позволяет Далеру Кузяеву («Рубин») добраться до мяча

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

