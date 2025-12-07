07.12.2025, 12:39

Контракт за победу ФК «Ростов» выиграл у казанского «Рубина» со счетом 2:0

Футбольный клуб «Ростов» принял казанский «Рубин» на домашней арене в завершающем матче первого круга Российской Премьер-лиги. Прошедший 6 декабря на «Ростов-Арене» матч завершился победой хозяев: «желто-синие» отправили в ворота казанцев два безответных мяча. Сразу после окончания встречи губернатор Ростовской области объявил о продлении контракта клуба с главным тренером «Ростова» Джонатаном Альбой. Подробнее о матче – в фотогалерее «Ъ-Ростов»:

