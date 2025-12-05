Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Без снега, но в огнях

Как Москва готовится к Новому году

Новогодние фестивали, ярмарки, катки, декорации и инсталляции, убранство магазинов и торговых центров — в фотогалерее «Ъ».
Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади

Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Елка на Красной площади

Елка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Украшения у здания Государственной библиотеки

Украшения у здания Государственной библиотеки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади

Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Декорации в Центральном детском магазине

Декорации в Центральном детском магазине

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Посетительница Красной площади

Посетительница Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Новогодняя елка на Манежной площади

Новогодняя елка на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Декоративные конструкции у здания Центрального детского магазина

Декоративные конструкции у здания Центрального детского магазина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Скульптура снегиря на Манежной площади

Скульптура снегиря на Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

ГУМ-ярмарка на Красной площади

ГУМ-ярмарка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Гирлянды на территории Манежной площади

Гирлянды на территории Манежной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушки на фоне украшенного здания Центрального универсального магазина

Девушки на фоне украшенного здания Центрального универсального магазина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Отдел елочных игрушек в Центральном детском магазине

Отдел елочных игрушек в Центральном детском магазине

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Елки на площади у Центрального детского магазина

Елки на площади у Центрального детского магазина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

ГУМ-ярмарка на Красной площади

ГУМ-ярмарка на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Посетительницы Центрального детского магазина

Посетительницы Центрального детского магазина

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В Центральном детском магазине

В Центральном детском магазине

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Елочные игрушки в Центральном детском магазине

Елочные игрушки в Центральном детском магазине

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Московская улица в огнях

Московская улица в огнях

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Новогоднее оформление Главного универсального магазина

Новогоднее оформление Главного универсального магазина

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Прилавок на Арбате

Прилавок на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Павильон «Самовар» на Арбате

Павильон «Самовар» на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Арт-павильон «Мандарин» на Арбате

Арт-павильон «Мандарин» на Арбате

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко на открытии ГУМ-катка

Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко на открытии ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на церемонии открытия ГУМ-катка

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на церемонии открытия ГУМ-катка

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Светящаяся арка в центре города

Светящаяся арка в центре города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

ГУМ-ярмарка

ГУМ-ярмарка

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В торговом центре «Европейский»

В торговом центре «Европейский»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Каток на ВДНХ

Каток на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Прилавок с сувенирами и подарками в Центральном детском магазине

Прилавок с сувенирами и подарками в Центральном детском магазине

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Торговый центр «Европейский»

Торговый центр «Европейский»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Исполнение желаний

Исполнение желаний

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Девушки фотографируются на фоне новогодней елки

Девушки фотографируются на фоне новогодней елки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Елочные шары

Елочные шары

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

