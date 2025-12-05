Фото 05.12.2025, 19:04 Без снега, но в огнях Как Москва готовится к Новому году Новогодние фестивали, ярмарки, катки, декорации и инсталляции, убранство магазинов и торговых центров — в фотогалерее «Ъ». Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Елка на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Украшения у здания Государственной библиотеки Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Фестиваль «Зима в Москве» на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Декорации в Центральном детском магазине Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Посетительница Красной площади Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Новогодняя елка на Манежной площади Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Декоративные конструкции у здания Центрального детского магазина Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Скульптура снегиря на Манежной площади Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото ГУМ-ярмарка на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Гирлянды на территории Манежной площади Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Девушки на фоне украшенного здания Центрального универсального магазина Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Отдел елочных игрушек в Центральном детском магазине Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Елки на площади у Центрального детского магазина Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото ГУМ-ярмарка на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Посетительницы Центрального детского магазина Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото В Центральном детском магазине Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Елочные игрушки в Центральном детском магазине Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Московская улица в огнях Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Новогоднее оформление Главного универсального магазина Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Прилавок на Арбате Фото: Коммерсантъ / Екатерина Павильон «Самовар» на Арбате Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Арт-павильон «Мандарин» на Арбате Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Фигуристы Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко на открытии ГУМ-катка Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов на церемонии открытия ГУМ-катка Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Светящаяся арка в центре города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото ГУМ-ярмарка Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото В торговом центре «Европейский» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Каток на ВДНХ Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Прилавок с сувенирами и подарками в Центральном детском магазине Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Торговый центр «Европейский» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Исполнение желаний Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Девушки фотографируются на фоне новогодней елки Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Елочные шары Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото 