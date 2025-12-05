05.12.2025, 17:55

Тачку на покраску Как на липецком заводе готовят к сборке и окрашивают автомобили Evolute

На заводе «Моторинвест» в Липецкой области в начале декабря были запущены цеха окраски и сварки электрокаров и гибридов Evolute. В ходе пресс-тура на предприятии журналисты познакомились с тем, как выстроен процесс производства автомобилей. Работа новых цехов, этапы подготовки кузовов, контроль качества и логистика комплектующих, а также финальные операции перед сборкой гибридных моделей — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».