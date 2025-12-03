Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Гала-концерт фестиваля «Добрая волна»

В Казани выступили лауреаты VI Всероссийского благотворительного фестиваля

В Международный день инвалидов в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма прошел гала-концерт фестиваля «Добрая волна». Лауреаты конкурса представили лучшие номера. Вместе с юными артистами на сцену вышли народный артист России Игорь Крутой, народная артистка Татарстана Алсу, Владимир Пресняков, Наталья Подольская и певец Акмаль. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

