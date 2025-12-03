03.12.2025, 22:48

Пресс-конференция фестиваля «Добрая волна» В Казанской Ратуше представили программу VI благотворительного фестиваля

В Казанской Ратуше прошла пресс-конференция, посвященная VI Всероссийскому культурно-благотворительному фестивалю детского творчества «Добрая волна». На вопросы журналистов ответили мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный продюсер фестиваля, народный артист России Игорь Крутой, народная артистка Татарстана Алсу, певица Наталья Подольская, телеведущий Вадим Такменев и певец Акмаль. Пресс-конференция завершилась выступлением хора Академии Игоря Крутого под аккомпанемент композитора. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».