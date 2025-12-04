Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Каким он был, каким он стался

Двухэтажный поезд «Буревестник» вновь вышел на маршрут Нижний Новгород — Москва

Фирменный поезд «Буревестник» 3 декабря вновь начал работу на маршруте Москва — Нижний Новгород — Москва. Состав, названный в честь произведения Максима Горького, курсировал между Москвой и Нижним Новгородом с 1960-х годов. В 2014 году его сняли с маршрута и сейчас вернули в виде состава из 10 двухэтажных вагонов. О том, каким был «Буревестник» в советские и постсоветские годы и каким он стал сейчас, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Двухэтажный поезд «Буревестник» прибыл в Нижний Новгород

Двухэтажный поезд «Буревестник» прибыл в Нижний Новгород

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Двухэтажный вагон, созданный на Сормовском заводе

Двухэтажный вагон, созданный на Сормовском заводе

Фото: Горьковская железная дорога

Совещание проводников перед отправлением поезда

Совещание проводников перед отправлением поезда

Фото: Горьковская железная дорога

Проводница раздает журналы пассажирам

Проводница раздает журналы пассажирам

Фото: Горьковская железная дорога

Поезд «Буревестник» у платформы

Поезд «Буревестник» у платформы

Фото: Горьковская железная дорога

Руководители региона во время отправления поезда «Буревестник»

Руководители региона во время отправления поезда «Буревестник»

Фото: Горьковская железная дорога

Мужчина с букетом ожидает прибытия поезда

Мужчина с букетом ожидает прибытия поезда

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Оркестр железнодорожников

Оркестр железнодорожников

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Волонтеры раздают фирменные леденцы

Волонтеры раздают фирменные леденцы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пассажиры в зале ожидания

Пассажиры в зале ожидания

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Поезд прибывает на первую платформу

Поезд прибывает на первую платформу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Аниматор в дореволюционной униформе у склянки

Аниматор в дореволюционной униформе у склянки

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Пассажир выходит из вагона

Пассажир выходит из вагона

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочий обслуживает автосцепку локомотива

Рабочий обслуживает автосцепку локомотива

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проводница подает хлеб-соль

Проводница подает хлеб-соль

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Железнодорожники поздравляют друг друга с праздником

Железнодорожники поздравляют друг друга с праздником

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Аниматор в народном костюме раздает леденцы

Аниматор в народном костюме раздает леденцы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проводница около вагонного буфета

Проводница около вагонного буфета

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Контролео пересчитывает свободные места

Контролео пересчитывает свободные места

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проводники пересчитывают ложечки

Проводники пересчитывают ложечки

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Влажная уборка в коридоре вагона

Влажная уборка в коридоре вагона

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Рабочие выносят мусор из поезда

Рабочие выносят мусор из поезда

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Бригада сцепщиков за работой

Бригада сцепщиков за работой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Курсанты детской железной дороги фотографируют поезд

Курсанты детской железной дороги фотографируют поезд

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Машинист получает маршрутную документацию

Машинист получает маршрутную документацию

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Посадка пассажиров в сидячий вагон

Посадка пассажиров в сидячий вагон

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проводница проверяет билеты

Проводница проверяет билеты

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Пассажир поднимается на второй этаж вагона

Пассажир поднимается на второй этаж вагона

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Проводница в ожидании пассажиров

Проводница в ожидании пассажиров

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Пассажир укладывает багаж на полку

Пассажир укладывает багаж на полку

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Отправление поезда в Москву

Отправление поезда в Москву

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

