04.12.2025, 09:07

Каким он был, каким он стался Двухэтажный поезд «Буревестник» вновь вышел на маршрут Нижний Новгород — Москва

Фирменный поезд «Буревестник» 3 декабря вновь начал работу на маршруте Москва — Нижний Новгород — Москва. Состав, названный в честь произведения Максима Горького, курсировал между Москвой и Нижним Новгородом с 1960-х годов. В 2014 году его сняли с маршрута и сейчас вернули в виде состава из 10 двухэтажных вагонов. О том, каким был «Буревестник» в советские и постсоветские годы и каким он стал сейчас, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».