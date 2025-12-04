Блеск Урала
Шедевры камнерезного искусства на выставках в ЕМИИ
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил два выставочных проекта, посвященных камнерезному искусству Урала. Экспозиции «Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Государственного Эрмитажа» и «Легенды камня», созданная на основе коллекции Фонда поддержки искусств и культуры семьи Шмотьевых, показывают возможности художественной обработки цветного камня, начиная с произведений мастеров прошлого до работ современных художников-камнерезов. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Урал».
