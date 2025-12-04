Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Блеск Урала

Шедевры камнерезного искусства на выставках в ЕМИИ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представил два выставочных проекта, посвященных камнерезному искусству Урала. Экспозиции «Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Государственного Эрмитажа» и «Легенды камня», созданная на основе коллекции Фонда поддержки искусств и культуры семьи Шмотьевых, показывают возможности художественной обработки цветного камня, начиная с произведений мастеров прошлого до работ современных художников-камнерезов. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Урал».
Обе экспозиции расположены в зале Главного здания ЕМИИ, в котором находится Каслинский чугунный павильон

Обе экспозиции расположены в зале Главного здания ЕМИИ, в котором находится Каслинский чугунный павильон

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Александр Шмотьев (справа) во время осмотра выставки

Директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Александр Шмотьев (справа) во время осмотра выставки

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Легенды камня» приурочена к 300-летию камнерезного искусства Урала и 15-летию собрания Фонда семьи Шмотьевых

Выставка «Легенды камня» приурочена к 300-летию камнерезного искусства Урала и 15-летию собрания Фонда семьи Шмотьевых

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Значительная часть демонстрируемых предметов создана в технике объемной мозаики: большие фигуры составлены из тщательно подобранных по цвету и рисунку и аккуратно подогнанных друг к другу каменных фрагментов

Значительная часть демонстрируемых предметов создана в технике объемной мозаики: большие фигуры составлены из тщательно подобранных по цвету и рисунку и аккуратно подогнанных друг к другу каменных фрагментов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Костюк

Заведующая отделом западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ольга Костюк

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первая мастерская по созданию декоративных предметов из цветного камня заработала в Екатеринбурге в 1726 году, ознаменовав появление знакового для Урала вида художественной промышленности, являющегося частью региональной идентичности и сегодня

Первая мастерская по созданию декоративных предметов из цветного камня заработала в Екатеринбурге в 1726 году, ознаменовав появление знакового для Урала вида художественной промышленности, являющегося частью региональной идентичности и сегодня

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Представленные на выставке современные работы созданы Студией камнерезного искусства «Святогор», Камнерезным домом Алексея Антонова, Академией камнерезного искусства Григория Пономарева

Представленные на выставке современные работы созданы Студией камнерезного искусства «Святогор», Камнерезным домом Алексея Антонова, Академией камнерезного искусства Григория Пономарева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Проект «Легенды камня» знакомит посетителей с наиболее актуальными направлениями камнерезного искусства современного Урала

Проект «Легенды камня» знакомит посетителей с наиболее актуальными направлениями камнерезного искусства современного Урала

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Александр Шмотьев уже 12 лет занимается популяризацией семейной коллекции

Директор Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Александр Шмотьев уже 12 лет занимается популяризацией семейной коллекции

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке «Легенды камня» показано почти 60 произведений из собрания Фонда семьи Шмотьевых

На выставке «Легенды камня» показано почти 60 произведений из собрания Фонда семьи Шмотьевых

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Государственного Эрмитажа» — украшенная бронзовым литьем каменная ваза, предназначавшаяся для убранства дворцовых интерьеров

«Шедевр Екатеринбургской императорской гранильной фабрики из собрания Государственного Эрмитажа» — украшенная бронзовым литьем каменная ваза, предназначавшаяся для убранства дворцовых интерьеров

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Особенностью проекта стало включение в него как композиций, созданных на сюжеты русских сказок или посвященных героям русской истории, так и впервые показываемых в Екатеринбурге работ, связанных с античной мифологией и литературными образами

Особенностью проекта стало включение в него как композиций, созданных на сюжеты русских сказок или посвященных героям русской истории, так и впервые показываемых в Екатеринбурге работ, связанных с античной мифологией и литературными образами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На выставке «Легенды камня» можно увидеть и камейную резьбу по кремню или кварцу, и работы из крупных кристаллов, и уникальные букеты, собранные из почти не тронутых резцом минералогических образцов

На выставке «Легенды камня» можно увидеть и камейную резьбу по кремню или кварцу, и работы из крупных кристаллов, и уникальные букеты, собранные из почти не тронутых резцом минералогических образцов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Легенды камня»

Выставка «Легенды камня»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

«Чаша с гранатами» — лот благотворительного аукциона Екатерининской Ассамблеи от Фонда Шмотьевых

«Чаша с гранатами» — лот благотворительного аукциона Екатерининской Ассамблеи от Фонда Шмотьевых

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Легенды камня»

Выставка «Легенды камня»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Легенды камня»

Выставка «Легенды камня»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Куратор выставки «Легенды камня», заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Людмила Будрина (слева)

Куратор выставки «Легенды камня», заместитель директора по проектам в сфере культуры Фонда поддержки искусства и культуры семьи Шмотьевых Людмила Будрина (слева)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Выставка «Легенды камня» будет работать до 19 апреля 2026 года

Выставка «Легенды камня» будет работать до 19 апреля 2026 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

