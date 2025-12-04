Блеск Урала

На выставке «Легенды камня» можно увидеть и камейную резьбу по кремню или кварцу, и работы из крупных кристаллов, и уникальные букеты, собранные из почти не тронутых резцом минералогических образцов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская