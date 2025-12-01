01.12.2025, 16:40

Один — три В домашнем матче ФК «Ростов» уступил столичному «Локомотиву»

В воскресенье в столице Дона футбольный клуб «Ростов» встретился с «Локомотивом» (Москва). Матч проходил на стадионе «Ростов Арена». Гостям удалось выйти вперед уже в самом начале матча: на 2-й минуте гол забил капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте «Ростову» удалось сравнять счет, благодаря Илье Вахания. Но далее дача улыбалась только московским гостям. Итог встречи — 1:3 в пользу «Локомотива». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

