Один — три

В домашнем матче ФК «Ростов» уступил столичному «Локомотиву»

В воскресенье в столице Дона футбольный клуб «Ростов» встретился с «Локомотивом» (Москва). Матч проходил на стадионе «Ростов Арена». Гостям удалось выйти вперед уже в самом начале матча: на 2-й минуте гол забил капитан «железнодорожников» Дмитрий Баринов. На 20-й минуте «Ростову» удалось сравнять счет, благодаря Илье Вахания. Но далее дача улыбалась только московским гостям. Итог встречи — 1:3 в пользу «Локомотива». Подробнее — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Матч проходил на стадионе «Ростов Арена»

Матч проходил на стадионе «Ростов Арена»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов ведет борьбу за мяч с игроком «Локомотива» Александр Сильянов, ранее выступавший за ростовчан. На заднем плане — Николай Комличенко, также бывший игрок донского клуба

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов ведет борьбу за мяч с игроком «Локомотива» Александр Сильянов, ранее выступавший за ростовчан. На заднем плане — Николай Комличенко, также бывший игрок донского клуба

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитник «Ростова» Илья Вахания за секунду до того, как забьет гол и сравняет счет на 20-й минуте матча

Защитник «Ростова» Илья Вахания за секунду до того, как забьет гол и сравняет счет на 20-й минуте матча

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Сезар Роналдо («Ростов») завершает навесную передачу в штрафную «Локомотива». Игроки московской команды Данил Пруцев и Монтес пытаются перехватить мяч

Сезар Роналдо («Ростов») завершает навесную передачу в штрафную «Локомотива». Игроки московской команды Данил Пруцев и Монтес пытаются перехватить мяч

Защитник «Ростова» Умар Сако принимает мяч в борьбе с Данилом Пруцевым («Локомотив»). На заднем фоне игроки «Ростова» — Иван Комаров и Алексей Миронов

Защитник «Ростова» Умар Сако принимает мяч в борьбе с Данилом Пруцевым («Локомотив»). На заднем фоне игроки «Ростова» — Иван Комаров и Алексей Миронов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитник «Ростова» Виктор Милехин в подкате забирает мяч у нападающего «Локомотива» Александра Руденко

Защитник «Ростова» Виктор Милехин в подкате забирает мяч у нападающего «Локомотива» Александра Руденко

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Нападающий «Ростова» Егор Голенков «ставит корпус» в борьбе за мяч с защитником «Локомотива» Ньямси

Нападающий «Ростова» Егор Голенков «ставит корпус» в борьбе за мяч с защитником «Локомотива» Ньямси

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прессингует футболиста «Локомотива» Артема Карпукаса

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прессингует футболиста «Локомотива» Артема Карпукаса

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров ведет мяч в окружении игроков «Локомотива» Дмитрия Баринова и Данила Пруцева

Полузащитник «Ростова» Иван Комаров ведет мяч в окружении игроков «Локомотива» Дмитрия Баринова и Данила Пруцева

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков выполняет длинную передачу. За действием «гостя» внимательно наблюдает нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов

Игрок «Локомотива» Алексей Батраков выполняет длинную передачу. За действием «гостя» внимательно наблюдает нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Верховая борьба в штрафной «Локомотива». Защитник москвичей Монтес выбивает мяч. На заднем плане Сезар Роналдо («Ростов»). Егор Голенков («Ростов») ведет борьбу с Ньямси

Верховая борьба в штрафной «Локомотива». Защитник москвичей Монтес выбивает мяч. На заднем плане Сезар Роналдо («Ростов»). Егор Голенков («Ростов») ведет борьбу с Ньямси

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Защитник «Ростова» Илья Вахания и игрок «Локомотива» Артем Карпукас ведут борьбу за мяч в центре поля

Защитник «Ростова» Илья Вахания и игрок «Локомотива» Артем Карпукас ведут борьбу за мяч в центре поля

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Игрок «Локомотива» вбегает в зону. Защитник «Ростова» Виктор Милехин наблюдает за тем, куда пойдет передача

Игрок «Локомотива» вбегает в зону. Защитник «Ростова» Виктор Милехин наблюдает за тем, куда пойдет передача

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Тимур Сулейманов («Ростов») и защитник Ньямси следуют за мячом, который вкатывается в штрафную площадь «Локомотива»

Тимур Сулейманов («Ростов») и защитник Ньямси следуют за мячом, который вкатывается в штрафную площадь «Локомотива»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Иван Комаров («Ростов») выполняет передачу в штрафную зону «Локомотива»

Иван Комаров («Ростов») выполняет передачу в штрафную зону «Локомотива»

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Нападающий ростовчан Тимур Сулейманов внимательно следит за траекторией мяча и готовится атаковать ворота «Локомотива». Итоговый счет встречи 1:3 — в пользу гостей

Нападающий ростовчан Тимур Сулейманов внимательно следит за траекторией мяча и готовится атаковать ворота «Локомотива». Итоговый счет встречи 1:3 — в пользу гостей

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

