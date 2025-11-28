Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Чествование чемпионов «Ак Барс»-2011

Юные хоккеисты стали победителями Первенства ПФО и «Кубка Третьяка»

В универсальном спортивном комплексе ХК «Ак Барс» в Казани прошла церемония чествования команды «Ак Барс»-2011. Юные хоккеисты заняли первое место в Первенстве Приволжского федерального округа среди юношей до 14 лет и стали победителями Всероссийского турнира «Кубок Третьяка». В мероприятии приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов и пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
