Фото 01.12.2025, 11:56 Лучшие фото за ноябрь Запоминающиеся кадры месяца Переговоры лидеров РФ и Венгрии, прощание с футболистом Никитой Симоняном и другие события — в фотогалерее «Ъ». Бывший замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев (в центре) на заседании Железнодорожного районного суда в Ростове-на-Дону Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Сенаторы Лилия Гумерова (вторая слева), Сергей Иванов (второй справа) и первый заместитель руководителя аппарата Совета федерации Виталий Семикин на заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) и его заместители Виталий Савельев (слева) и Марат Хуснуллин (справа) на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на пятом Конгрессе молодых ученых на федеральной территории «Сириус» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа) на форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Министр финансов РФ Антон Силуанов перед заседанием Совета федерации Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Представитель президента в Госдуме Гарри Минх (слева) и председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Депутат Зелимхан Муцоев на пленарном заседании Госдумы Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Депутаты Госдумы Олег Димов (слева) и Марат Нуриев на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Первый зампред Госдумы Александр Жуков на открытом Кубке профсоюзных организаций Госдумы по шахматам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии, на котором решался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Прокурор Анна Горяева после заседания суда по делу зампреда регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов) Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Игнат Кузин, обвиняемый в подготовке теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, во время заседания суда Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом церемонии вручения государственных наград в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Певец Филипп Киркоров на презентации альбома певицы Жасмин «Девочка из Дербента» в концертном зале «Барвиха Luxury Village» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Режиссер Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Актриса Ника Здорик на церемонии вручения премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» в гостинице «Метрополь» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Выступление певца Александра Иванова на концерте «Квартирник у Маргулиса. 10 лет» на «Live Арене» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Стулья» на фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Блогер Виолетта Чиковани на премьере фильма «Авиатор» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Посетитель винного салона, посвященного выходу ежегодного исследования «Винный гид России» 2025-2026 в лофте Format Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Певица Татьяна Куртукова на вручении премии «Блогема» на «Мосфильме» Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор / купить фото Граффити около Курского вокзала в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Робот-гуманоид ИТ-компании 3Logic Group на Международном форуме «Электроника России» Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин / купить фото Реабилитационный центр при фабрике по изготовлению инвалидных колясок и сопутствующего оборудования «Обсервер» Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук / купить фото Участники московской Международной недели видеоигр в «Сколково» Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Главный тренер команды «Ахмат» Станислав Черчесов (слева) на церемонии прощания с бывшим игроком московского «Спартака» Никитой Симоняном на «Лукойл Арене» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Выставка ритуальных услуг «Некрополь-2025» на площадке Main stage Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Выставка «Город живых историй» в честь 84-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Президент Владимир Путин во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» в Самаре Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников во время матча РПЛ против команды «Локомотив» (Москва) Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Вратарь хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Артем Загидулин во время матча КХЛ против столичного «Динамо» Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Вратарь команды ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев (в центре) во время матча РПЛ против столичного «Спартака» Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Фигуристка Аделия Петросян на 4-м этапе Гран-при России по фигурному катанию Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Хоккеисты во время матча КХЛ между Динамо (Москва) и СКА (Санкт-Петербург) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Болельщики московского «Спартака» во время матча КХЛ против хоккейного клуба «Сибирь» (Новосибирск) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Ветряная электростанция в Китае Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Анна Шевардина / купить фото 