Лучшие фото за ноябрь

Запоминающиеся кадры месяца

Переговоры лидеров РФ и Венгрии, прощание с футболистом Никитой Симоняном и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Бывший замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев (в центре) на заседании Железнодорожного районного суда в Ростове-на-Дону

Бывший замгубернатора Ростовской области Виталий Кушнарев (в центре) на заседании Железнодорожного районного суда в Ростове-на-Дону

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Сенаторы Лилия Гумерова (вторая слева), Сергей Иванов (второй справа) и первый заместитель руководителя аппарата Совета федерации Виталий Семикин на заседании

Сенаторы Лилия Гумерова (вторая слева), Сергей Иванов (второй справа) и первый заместитель руководителя аппарата Совета федерации Виталий Семикин на заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) и его заместители Виталий Савельев (слева) и Марат Хуснуллин (справа) на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе

Премьер-министр Михаил Мишустин (в центре) и его заместители Виталий Савельев (слева) и Марат Хуснуллин (справа) на выставке «Транспорт России» в Гостином дворе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров в Кремле

Президент Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время переговоров в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на пятом Конгрессе молодых ученых на федеральной территории «Сириус»

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук на пятом Конгрессе молодых ученых на федеральной территории «Сириус»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа) на форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев (справа) на форуме муниципальных депутатов партии «Единая Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Министр финансов РФ Антон Силуанов перед заседанием Совета федерации

Министр финансов РФ Антон Силуанов перед заседанием Совета федерации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх (слева) и председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх (слева) и председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле

Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Депутат Зелимхан Муцоев на пленарном заседании Госдумы

Депутат Зелимхан Муцоев на пленарном заседании Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Депутаты Госдумы Олег Димов (слева) и Марат Нуриев на пленарном заседании

Депутаты Госдумы Олег Димов (слева) и Марат Нуриев на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Первый зампред Госдумы Александр Жуков на открытом Кубке профсоюзных организаций Госдумы по шахматам

Первый зампред Госдумы Александр Жуков на открытом Кубке профсоюзных организаций Госдумы по шахматам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии, на котором решался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Вороновский перед началом заседания комиссии, на котором решался вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Прокурор Анна Горяева после заседания суда по делу зампреда регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов)

Прокурор Анна Горяева после заседания суда по делу зампреда регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен в реестр иностранных агентов)

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Игнат Кузин, обвиняемый в подготовке теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, во время заседания суда

Игнат Кузин, обвиняемый в подготовке теракта против генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, во время заседания суда

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом церемонии вручения государственных наград в Кремле

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына и патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перед началом церемонии вручения государственных наград в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Певец Филипп Киркоров на презентации альбома певицы Жасмин «Девочка из Дербента» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Певец Филипп Киркоров на презентации альбома певицы Жасмин «Девочка из Дербента» в концертном зале «Барвиха Luxury Village»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта &lt;BR>На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре)

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта
На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Режиссер Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Режиссер Никита Михалков на церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Актриса Ника Здорик на церемонии вручения премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» в гостинице «Метрополь»

Актриса Ника Здорик на церемонии вручения премии «Событие года» журнала «Кинорепортер» в гостинице «Метрополь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Выступление певца Александра Иванова на концерте «Квартирник у Маргулиса. 10 лет» на «Live Арене»

Выступление певца Александра Иванова на концерте «Квартирник у Маргулиса. 10 лет» на «Live Арене»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Стулья» на фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva

Балерина Диана Вишнева и танцовщик Жиль Роман исполняют балет «Стулья» на фестивале современной хореографии Context. Diana Vishneva

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Блогер Виолетта Чиковани на премьере фильма «Авиатор» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Блогер Виолетта Чиковани на премьере фильма «Авиатор» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Посетитель винного салона, посвященного выходу ежегодного исследования «Винный гид России» 2025-2026 в лофте Format

Посетитель винного салона, посвященного выходу ежегодного исследования «Винный гид России» 2025-2026 в лофте Format

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Певица Татьяна Куртукова на вручении премии «Блогема» на «Мосфильме»

Певица Татьяна Куртукова на вручении премии «Блогема» на «Мосфильме»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор

Граффити около Курского вокзала в Москве

Граффити около Курского вокзала в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего»

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Робот-гуманоид ИТ-компании 3Logic Group на Международном форуме «Электроника России»

Робот-гуманоид ИТ-компании 3Logic Group на Международном форуме «Электроника России»

Фото: Коммерсантъ / Антон Великжанин

Реабилитационный центр при фабрике по изготовлению инвалидных колясок и сопутствующего оборудования «Обсервер»

Реабилитационный центр при фабрике по изготовлению инвалидных колясок и сопутствующего оборудования «Обсервер»

Фото: Коммерсантъ / Александр Подгорчук

Участники московской Международной недели видеоигр в «Сколково»

Участники московской Международной недели видеоигр в «Сколково»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов

Главный тренер команды «Ахмат» Станислав Черчесов (слева) на церемонии прощания с бывшим игроком московского «Спартака» Никитой Симоняном на «Лукойл Арене»

Главный тренер команды «Ахмат» Станислав Черчесов (слева) на церемонии прощания с бывшим игроком московского «Спартака» Никитой Симоняном на «Лукойл Арене»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Выставка ритуальных услуг «Некрополь-2025» на площадке Main stage

Выставка ритуальных услуг «Некрополь-2025» на площадке Main stage

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Выставка «Город живых историй» в честь 84-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади

Выставка «Город живых историй» в честь 84-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

Президент Владимир Путин во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» в Самаре

Президент Владимир Путин во время посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита» в Самаре

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников во время матча РПЛ против команды «Локомотив» (Москва)

Вратарь «Оренбурга» Богдан Овсянников во время матча РПЛ против команды «Локомотив» (Москва)

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Вратарь хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Артем Загидулин во время матча КХЛ против столичного «Динамо»

Вратарь хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Артем Загидулин во время матча КХЛ против столичного «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина

Вратарь команды ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев (в центре) во время матча РПЛ против столичного «Спартака»

Вратарь команды ЦСКА (Москва) Игорь Акинфеев (в центре) во время матча РПЛ против столичного «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

Фигуристка Аделия Петросян на 4-м этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фигуристка Аделия Петросян на 4-м этапе Гран-при России по фигурному катанию

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Хоккеисты во время матча КХЛ между Динамо (Москва) и СКА (Санкт-Петербург)

Хоккеисты во время матча КХЛ между Динамо (Москва) и СКА (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина

Болельщики московского «Спартака» во время матча КХЛ против хоккейного клуба «Сибирь» (Новос

Болельщики московского «Спартака» во время матча КХЛ против хоккейного клуба «Сибирь» (Новосибирск)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Ветряная электростанция в Китае

Ветряная электростанция в Китае

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге

Прохожие на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Анна Шевардина  /  купить фото

