27.11.2025, 21:08

«Российская студенческая весна» — 2025 в Казани Казань принимает крупнейший студенческий фестиваль страны

В столице Татарстана проходит XXXIII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». В город приехали более 2,1 тыс. студентов из 82 регионов. Участники представляют 899 номеров по 10 творческим направлениям: вокал, танец, театр, мода, медиа и другие. Фестиваль проходит под слоганом «Весна Победы» и приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».