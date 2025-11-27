Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Осенние девушки

Участницы мероприятий сентября-ноября в объективе «Ъ-Черноземье»

Как выглядели и что делали девушки этой осенью на мероприятиях в Воронежской и Липецкой областях — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Участница обрабатывает металлическую деталь на практической площадке Воронежского промышленного форума

Участница обрабатывает металлическую деталь на практической площадке Воронежского промышленного форума

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Ветеринар проводит мастер-класс по клиническому обследованию кроликов для школьников на открытии агротехнологического класса в Липецкой области

Ветеринар проводит мастер-класс по клиническому обследованию кроликов для школьников на открытии агротехнологического класса в Липецкой области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» на фестивале «Город-сад» в Воронеже

Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» на фестивале «Город-сад» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артистка на фестивале «День балета» в Воронеже

Артистка на фестивале «День балета» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Артисты Воронежского театра оперы и балета готовятся к выступлению на фестивале в Воронеже

Артисты Воронежского театра оперы и балета готовятся к выступлению на фестивале в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участницы работают на одном из стендов Воронежского промышленного форума

Участницы работают на одном из стендов Воронежского промышленного форума

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Представительница компании «Эфко косметик» демонстрирует продукцию гостям Воронежского промышленного форума

Представительница компании «Эфко косметик» демонстрирует продукцию гостям Воронежского промышленного форума

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Посетительницы форума «Цифроземье» в Воронеже позируют в одной из тематических фотозон мероприятия

Посетительницы форума «Цифроземье» в Воронеже позируют в одной из тематических фотозон мероприятия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Посетительница фотографируется с роботом, демонстрирующим жест одобрения, на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Посетительница фотографируется с роботом, демонстрирующим жест одобрения, на форуме «Цифроземье» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Девушка в костюме пионерки участвует в спортивных мероприятиях на Дне города в Воронеже

Девушка в костюме пионерки участвует в спортивных мероприятиях на Дне города в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Медицинская сестра на посту в отделении больницы

Медицинская сестра на посту в отделении больницы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже

Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже

Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Корреспондент фотографируется с коровой во время пресс-тура на молочной ферме в Воронежской области

Корреспондент фотографируется с коровой во время пресс-тура на молочной ферме в Воронежской области

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Участница работает на интерактивной площадке с моментальными фотографиями на Воронежском форуме предпринимателей

Участница работает на интерактивной площадке с моментальными фотографиями на Воронежском форуме предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Участница работает на торговой точке по продаже кокошников на Воронежском форуме предпринимателей

Участница работает на торговой точке по продаже кокошников на Воронежском форуме предпринимателей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

