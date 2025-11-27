Черноземье / Фото 27.11.2025, 21:26 Осенние девушки Участницы мероприятий сентября-ноября в объективе «Ъ-Черноземье» Как выглядели и что делали девушки этой осенью на мероприятиях в Воронежской и Липецкой областях — в фотогалерее «Ъ-Черноземье». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участница обрабатывает металлическую деталь на практической площадке Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ветеринар проводит мастер-класс по клиническому обследованию кроликов для школьников на открытии агротехнологического класса в Липецкой области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» на фестивале «Город-сад» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артистка на фестивале «День балета» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты Воронежского театра оперы и балета готовятся к выступлению на фестивале в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участницы работают на одном из стендов Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представительница компании «Эфко косметик» демонстрирует продукцию гостям Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетительницы форума «Цифроземье» в Воронеже позируют в одной из тематических фотозон мероприятия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетительница фотографируется с роботом, демонстрирующим жест одобрения, на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Девушка в костюме пионерки участвует в спортивных мероприятиях на Дне города в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Медицинская сестра на посту в отделении больницы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Корреспондент фотографируется с коровой во время пресс-тура на молочной ферме в Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Участница работает на интерактивной площадке с моментальными фотографиями на Воронежском форуме предпринимателей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница работает на торговой точке по продаже кокошников на Воронежском форуме предпринимателей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 16 Участница обрабатывает металлическую деталь на практической площадке Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Ветеринар проводит мастер-класс по клиническому обследованию кроликов для школьников на открытии агротехнологического класса в Липецкой области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Конное показательное выступление команды «Золотой Дон» на фестивале «Город-сад» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артистка на фестивале «День балета» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Артисты Воронежского театра оперы и балета готовятся к выступлению на фестивале в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участницы работают на одном из стендов Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Представительница компании «Эфко косметик» демонстрирует продукцию гостям Воронежского промышленного форума Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетительницы форума «Цифроземье» в Воронеже позируют в одной из тематических фотозон мероприятия Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Посетительница фотографируется с роботом, демонстрирующим жест одобрения, на форуме «Цифроземье» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Девушка в костюме пионерки участвует в спортивных мероприятиях на Дне города в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Медицинская сестра на посту в отделении больницы Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Актриса «ВАУ-театра» выступает на церемонии открытия XI детского театрального фестиваля «Маршак» в Воронеже Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Корреспондент фотографируется с коровой во время пресс-тура на молочной ферме в Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков / купить фото Участница работает на интерактивной площадке с моментальными фотографиями на Воронежском форуме предпринимателей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Участница работает на торговой точке по продаже кокошников на Воронежском форуме предпринимателей Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков