Импровизация и ритмы

На Дону состоялся юбилейный Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза»

В Ростовской области завершился ХХ Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза». Конкурс организован Ростовским колледжем искусств и Фондом Игоря Бутмана при поддержке Министерства культуры РФ и минкульта Дона. В Ростове-на-Дону собрались музыканты со всей России. Всего было подано более 100 заявок, и только 45 из них были допущены к конкурсу. В течение десяти дней конкурсанты участвовали в мастер-классах звезд отечественного и мирового джаза, выступали на прослушиваниях, импровизировали, боролись за победу в таких номинациях, как саксофон, труба, тромбон, фортепиано, гитара, контрабас и ударные. Высокие оценки жюри получили пять молодых музыкантов. Они участвовали в гала-концерте, который состоялся в драмтеатре им. Максима Горького. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Концерты в рамках ХХ Международного конкурса-фестиваля «Мир джаза» проходили в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

От имени организаторов джазового конкурса его участников приветствовала директор Ростовского колледжа искусств Ирина Ищенко

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Со словами напутствия к молодым музыкантам обратился художественный руководитель конкурса Адам Терацуян

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

В рамках юбилейного конкурса и фестиваля свою программу представил Джазовый оркестр Ростовского колледжа искусств под руководством Адама Терацуяна

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

В рамках юбилейного конкурса и фестиваля свою программу представил Джазовый оркестр Ростовского колледжа искусств под руководством Адама Терацуяна

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Участники конкурса должны знать джазовую классику, владеть инструментом, импровизировать, чувствовать ритм. Во время очных прослушиваний конкурсанты демонстрировали эти навыки, выступая в номинациях «фортепиано», «гитара», «ударные», «труба/тромбон», «контрабас» и «саксофон»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Председатель жюри, Народный артист России Игорь Бутман: «Мы увидели вовсе не начинающих музыкантов, а будущих звезд — уже сложившихся, со своим почерком. Особенно в этом году хочу отметить контрабасистов, барабанщиков и саксофонистов».

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Лучшими из лучших члены жюри признали (слева — направо) Ивана Чагу (барабаны), Эдуарда Риккера (гитара), Матвея Михеева (саксофон) и Ария Самойленко (саксофон; крайний справа)

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Важными пунктами в программе юбилейного конкурса-фестиваля были мастер-классы звезд российского и мирового джаза. Так, своим опытом с более молодыми коллегами поделился Олег Бутман — российский и американский джазовый барабанщик, композитор и продюсер

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Один из членов жюри конкурса — композитор и известный российский джазмен Даниил Крамер раскрыл несколько секретов игры на рояле

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Другой член жюри — саксофонист Олег Остапчук на своем мастер-классе наглядно продемонстрировал, что настоящий джазовый музыкант должен владеть не одним, а несколькими инструментами

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Пианист и концертмейстер конкурса Андрей Марухин является постоянным участником «Мира джаза»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

На своем мастер-классе контрабасист Адам Терацуян подчеркнул: «За годы существования конкурс открыл много талантов, и теперь они работают в джазовых коллективах по всей стране».

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Гала-концерт в театре драмы им. Максима Горького начался с выступления Джазового оркестра Ростовского колледжа искусств

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов исполнил знаменитые композиции под аккомпанемент победителей юбилейного конкурса-фестиваля

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Члены жюри — Адам Терацуян (контрабас), Олег Остапчук (саксофон) и Игорь Бутман (саксофон) — во время гала-концерта доказали: они могут не только квалифицированно судить молодых музыкантов, но и виртуозно «давать джазу»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Гала-концерт в театре драмы им. Максима Горького начался с выступления Джазового оркестра Ростовского колледжа искусств

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Даже во время гала-концерта молодые ростовские саксофонисты учились у Игоря Бутмана

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

В номинации «контрабас» победу одержал Филипп Терацуян, который также принял участие в гала-концерте

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Хедлайнером гала-концерта в Ростове-на-Дону стал Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Хедлайнером гала-концерта в Ростове-на-Дону стал Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Хедлайнером гала-концерта в Ростове-на-Дону стал Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

По-своему ярким и эмоциональным стало награждение победителей юбилейного ХХ Международного конкурса-фестиваля «Мир джаза»

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

Всего заявки на конкурс «Мир джаза» подали более 100 музыкантов, но только 45 из них были допущены к очным прослушиваниям в Ростове-на-Дону

Фото: Оргкомитет Международного конкурса «Мир джаза»

