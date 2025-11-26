26.11.2025, 21:46

Импровизация и ритмы На Дону состоялся юбилейный Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза»

В Ростовской области завершился ХХ Международный конкурс-фестиваль «Мир джаза». Конкурс организован Ростовским колледжем искусств и Фондом Игоря Бутмана при поддержке Министерства культуры РФ и минкульта Дона. В Ростове-на-Дону собрались музыканты со всей России. Всего было подано более 100 заявок, и только 45 из них были допущены к конкурсу. В течение десяти дней конкурсанты участвовали в мастер-классах звезд отечественного и мирового джаза, выступали на прослушиваниях, импровизировали, боролись за победу в таких номинациях, как саксофон, труба, тромбон, фортепиано, гитара, контрабас и ударные. Высокие оценки жюри получили пять молодых музыкантов. Они участвовали в гала-концерте, который состоялся в драмтеатре им. Максима Горького. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

