Лики эпохи Грозного

В Ярославле оцифровали уникальные фрески XVI века

В Ярославле полностью отсняты и оцифрованы фрески XVI века из Спасо-Преображенского собора, старейшего здания города. Монументальная живопись площадью свыше 1000 кв. м — единственный в России сохранившийся памятник этого вида искусства эпохи царствования Ивана IV Грозного. Фотосъемку выполнил Ярославский музей-заповедник на средства гранта президента для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Она позволила впервые внимательно рассмотреть фрески, которые искусствоведы сравнивают с такими памятниками, как Сикстинская капелла в Ватикане. Лики праведников и грешников, какими их видели почти пять веков назад — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Преображение Господне

Преображение Господне

Фото: Ярославский музей-заповедник

Преображение Господне, фрагмент. Искусствоведы отмечают, что каждый лик фресок носит индивидуальные черты. Это особенность теряется в монументальной живописи XVII века

Преображение Господне, фрагмент. Искусствоведы отмечают, что каждый лик фресок носит индивидуальные черты. Это особенность теряется в монументальной живописи XVII века

Фото: Ярославский музей-заповедник

Апостол Петр

Апостол Петр

Фото: Ярославский музей-заповедник

Сорок мучеников Севастийских. Фрески частично утрачены в ходе позднейших перестроек собора

Сорок мучеников Севастийских. Фрески частично утрачены в ходе позднейших перестроек собора

Фото: Ярославский музей-заповедник

Сорок мучеников Севастийских, фрагмент. Для фотосъемки фресок использовались леса и штативы длиной в 15 метров

Сорок мучеников Севастийских, фрагмент. Для фотосъемки фресок использовались леса и штативы длиной в 15 метров

Фото: Ярославский музей-заповедник

Сорок мучеников Севастийских, фрагмент

Сорок мучеников Севастийских, фрагмент

Фото: Ярославский музей-заповедник

Исцеление бесноватого. Ученые выделяют две отличные друг от друга манеры письма в фресках собора

Исцеление бесноватого. Ученые выделяют две отличные друг от друга манеры письма в фресках собора

Фото: Ярославский музей-заповедник

Исцеление бесноватого, фрагмент. Расписывали собор московские мастера Ларион Леонтьев сын, Федор и Третьяк Никитины дети, да ярославцы Дементий и Афанасий Сидоровы дети. Имена мастеров написаны на одном из столпов

Исцеление бесноватого, фрагмент. Расписывали собор московские мастера Ларион Леонтьев сын, Федор и Третьяк Никитины дети, да ярославцы Дементий и Афанасий Сидоровы дети. Имена мастеров написаны на одном из столпов

Фото: Ярославский музей-заповедник

Страшный суд, грешники (иноверцы). Фрески созданы в 1563–1564 годах

Страшный суд, грешники (иноверцы). Фрески созданы в 1563–1564 годах

Фото: Ярославский музей-заповедник

Страшный суд, праотцы. Искусствоведы полагают, что в фресках собора отразилась идея «Москва – третий Рим»

Страшный суд, праотцы. Искусствоведы полагают, что в фресках собора отразилась идея «Москва – третий Рим»

Фото: Ярославский музей-заповедник

Страшный суд, пророки

Страшный суд, пророки

Фото: Ярославский музей-заповедник

Страшный суд. Ангел несет в рай души праведников

Страшный суд. Ангел несет в рай души праведников

Фото: Ярославский музей-заповедник

Иоанн Предтеча. Фотографии фресок будут доступны посетителям Ярославского музея-заповедника на медиапанели

Иоанн Предтеча. Фотографии фресок будут доступны посетителям Ярославского музея-заповедника на медиапанели

Фото: Ярославский музей-заповедник

