26.11.2025, 19:21

Лики эпохи Грозного В Ярославле оцифровали уникальные фрески XVI века

В Ярославле полностью отсняты и оцифрованы фрески XVI века из Спасо-Преображенского собора, старейшего здания города. Монументальная живопись площадью свыше 1000 кв. м — единственный в России сохранившийся памятник этого вида искусства эпохи царствования Ивана IV Грозного. Фотосъемку выполнил Ярославский музей-заповедник на средства гранта президента для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Она позволила впервые внимательно рассмотреть фрески, которые искусствоведы сравнивают с такими памятниками, как Сикстинская капелла в Ватикане. Лики праведников и грешников, какими их видели почти пять веков назад — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».