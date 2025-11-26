26.11.2025, 16:42

Импульс для индустрии моды В Ростовской области прошли показы коллекций местных и российских дизайнеров

В Ростове-на-Дону, в Radisson Hotel Gorizont, состоялась Ростовская неделя моды сезона «Осень-зима 25/26». В течение двух дней на подиуме были представлены коллекции признанных местных брендов (например, Diana Turkova, NOX Designs, Amelie и др.), так и известных российских дизайнеров. В частности. Свои модели представили Lana Pushkina, GolubevaArt и George Black. А коллекции стали ярким доказательством творческого будущего региона. Творческое сообщество бренда kd, в коллаборации с художником Ириной Андрющенко, представило концептуальный проект, отражающий культурные коды России. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

