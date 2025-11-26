Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Импульс для индустрии моды

В Ростовской области прошли показы коллекций местных и российских дизайнеров

В Ростове-на-Дону, в Radisson Hotel Gorizont, состоялась Ростовская неделя моды сезона «Осень-зима 25/26». В течение двух дней на подиуме были представлены коллекции признанных местных брендов (например, Diana Turkova, NOX Designs, Amelie и др.), так и известных российских дизайнеров. В частности. Свои модели представили Lana Pushkina, GolubevaArt и George Black. А коллекции стали ярким доказательством творческого будущего региона. Творческое сообщество бренда kd, в коллаборации с художником Ириной Андрющенко, представило концептуальный проект, отражающий культурные коды России. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Ростовская неделя моды сезона «Осень-зима 25/26» проходила в Radisson Hotel Gorizont

Фото: Кристина Дорохова

Основатель Ростовской недели моды и руководитель продюсерского центра @image_space Елена Мальцева

Фото: Кристина Дорохова

Участники Ростовская неделя моды внимательно слушали своих наставников еще на этапе подготовки и репетиций

Фото: Кристина Дорохова

Участники Ростовская неделя моды внимательно слушали своих наставников еще на этапе подготовки и репетиций

Фото: Кристина Дорохова

Ростовская неделя моды стала возможна, благодаря усилиям творческой команды, в которую, в частности, входили режиссер-постановщик Валерий Сороковой, продюсер Елена Склярова и бьюти-босс Екатерина Снитко

Фото: Кристина Дорохова

Режиссер-постановщик много внимания уделял участникам модного показа, начиная с предварительного этапа.

Фото: Кристина Дорохова

Нужный настрой и поддержка участников перед выходом на по подиум также крайне важны

Фото: Кристина Дорохова

Перед выходом на модную «сцену» все должно быть красивым: и лицо, и одежда

Фото: Кристина Дорохова

Участники старались не скрывать волнения перед выходом на модный ростовский подиум

Фото: Кристина Дорохова

Участники старались не скрывать волнения перед выходом на модный ростовский подиум

Фото: Кристина Дорохова

Создавая новые коллекции, дизайнеры учли и растущий интерес к кокошнику

Фото: Кристина Дорохова

На подиуме Ростовской неделе моды выступили самые юные участницы

Фото: Кристина Дорохова

Среди признанных местных брендов была Diana Turkova, представившая свою новую коллекцию

Фото: Кристина Дорохова

Творческое сообщество бренда kod, в коллаборации с художником Ириной Андрющенко, представило концептуальный проект, отражающий культурные коды России

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

По замыслу организаторов шоу, для Ростовской области неделя моды — не просто праздник стиля и красоты, но и важный шаг к интеграции в федеральный fashion-ландшафт

Фото: Кристина Дорохова

Финальным аккордом Ростовской недели моды стал постановочный показ Petr Levenpol и Vira Plotnikova

Фото: Кристина Дорохова

Финальным аккордом Ростовской недели моды стал постановочный показ Petr Levenpol и Vira Plotnikova

Фото: Кристина Дорохова

И участникам, и зрителям Ростовская неделя моды запомнилась как яркое и интересное шоу

Фото: Кристина Дорохова

Эффект с ворвавшимся зимним снегом в зал стал символом обновления и нового этапа для всего модного сообщества Ростова-на-Дону

Фото: Кристина Дорохова

