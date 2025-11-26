Уральский полпред Артем Жога зачитал поздравление от президента Владимира Путина: «Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин Центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов. Он востребован, популярен и среди молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества, к интеллектуальному и духовному развитию»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская