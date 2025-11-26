«Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов»
В Екатеринбурге отпраздновали 10-летие Ельцин-центра
Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге 25 ноября отметил свое 10-летие. С юбилеем Ельцин-центр пришли поздравить представители политической и культурной элиты страны и региона: уральский полпред Артем Жога, губернатор Денис Паслер, дочь первого президента и советник Бориса Ельцина Татьяна Юмашева вместе с супругом, членом попечительского совета Ельцин-центра Валентином Юмашевым. Как Ельцин-центр отметил юбилей — в фоторепортаже «Ъ-Урал».
