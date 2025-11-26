Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов»

В Екатеринбурге отпраздновали 10-летие Ельцин-центра

Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге 25 ноября отметил свое 10-летие. С юбилеем Ельцин-центр пришли поздравить представители политической и культурной элиты страны и региона: уральский полпред Артем Жога, губернатор Денис Паслер, дочь первого президента и советник Бориса Ельцина Татьяна Юмашева вместе с супругом, членом попечительского совета Ельцин-центра Валентином Юмашевым. Как Ельцин-центр отметил юбилей — в фоторепортаже «Ъ-Урал».
25 ноября 2025 года Ельцин-центр отпраздновал свое 10-летие

25 ноября 2025 года Ельцин-центр отпраздновал свое 10-летие

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Вечером 25 ноября Президентский центр Бориса Ельцина собрал политическую и культурную элиту для празднования 10-летнего юбилея

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставку «10 лет в Центре», посвященную истории зарождения и создания Ельцин-центра, открыла дочь первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева. Экспозицию она презентовала уральскому полпреду Артеме Жоге, губернатору Свердловской области Денису Паслеру, мэру Екатеринбурга Алексею Орлову

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Президентский центр Бориса Ельцина был открыт в Екатеринбурге в 2015 году во исполнение федерального закона №68 от 13 мая 2008 года «О центрах исторического наследия президентов РФ, завершивших свои полномочия»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Уральский полпред Артем Жога зачитал поздравление от президента Владимира Путина: «Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин Центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен. Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов. Он востребован, популярен и среди молодежи, которая стремится к изучению истории Отечества, к интеллектуальному и духовному развитию»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Слева направо: тележурналист Александр Любимов, Дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога, губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Ельцин-центре расположены музей Бориса Ельцина, арт-галерея, библиотека, архив, кинозал, магазины, предприятия общественного питания, офисные помещения, апартаменты

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В 2024 году Ельцин-центр посетило свыше 2,7 млн человек, в нем было проведено 150 мероприятий

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Убеждена, что Центр и впредь будет служить важной общественной миссии – просвещать, вдохновлять и объединять людей, неравнодушных к прошлому, настоящему и будущему нашей страны»,– отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Посол Великобритании в России Найджел Кейси (справа) на юбилее Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Дочь и советник первого президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Как объект исторического наследия первого президента России, Ельцин-центр имеет большое значение и для города, и для Свердловской области, где в свое время родился Борис Николаевич. Сегодня Ельцин-центр -- это современная площадка для реализации просветительских проектов, проведения общественных мероприятий, экспертных дискуссий и форумов по самому широкому спектру тем»,– выступил с поздравлением губернатор Свердловской области Денис Паслер

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Член попечительского совета Ельцин-центра Валентин Юмашев

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В день празднования юбилея в Ельцин-центре состоялась премьера спектакля «Маяковский. Встреча»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Маяковский. Встреча» - драматически-пластическое представление, посвященное визиту Владимира Маяковского в Свердловск в 1928 году

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Премьера спектакля-фантазии «Маяковский. Встреча»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов во время открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбургский театр оперы и балета) Андрей Шишкин (в центре), директор департамента культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Выставка «10 лет в Центре», посвященная истории зарождения и создания Президентского центра Бориса Ельцина, расположилась на двух этажах арт-галереи

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра. Главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин (слева) и начальник Управления архивами Свердловской области Роман Тараборин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Телерадиоведущий, продюсер, медиаменеджер, общественно-политический деятель Александр Любимов

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Губернатор Свердловской области Денис Паслер (слева) и глава Екатеринбурга Алексей Орлов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Бывший первый заместитель губернатора — руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов (второй слева).

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Директор музея архитектуры и дизайна УрГАХУ Елена Штубова (слева) и Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств (изо) Никита Корытин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Торжественные мероприятия, посвященные 10-летнему юбилею Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяна Юмашева

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Открытие выставки «10 лет в Центре» об истории Ельцин-центра

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

