«С любовью, Туктик»

Олимпиада стала последним международным стартом для российских фигуристов. После начала Россией военной операции на территории Украины спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Елизавета, несмотря на это, продолжила выступать и вновь ярко начала постолимпийский сезон: выиграла два этапа отечественных этапов Гран-при, взяла бронзу чемпионата России, опередив многих молодых фигуристок (после дисквалификации Камилы Валиевой Туктамышева получила серебро)

Фото: 8505466 29.08.2023 Фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления в ледовом гала-шоу «Письма