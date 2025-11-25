Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«С любовью, Туктик»

Фигуристка-одиночница Елизавета Туктамышева объявила о завершении карьеры

Елизавета Туктамышева уходит из большого спорта. Теперь официально: не приостановила, а завершила. Ее карьера длилась 15 лет. Она каталась, когда на мировой арене блистали Юна Ким и Каролина Костнер. Когда разгоралась драматическая борьба между Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Соревновалась с юными Трусовой, Щербаковой, Косторной. Она была уникальна в своем катании, и если бы не запрет на международные старты, она бы точно еще нашла, о чем поговорить на льду. Карьера фигуристки — в галерее «Ъ Северо-Запад».
Предыдущая фотография
«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений. Думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда»,— сказала в интервью Виктору Кравченко на его YouTube-канале

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений. Думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда»,— сказала в интервью Виктору Кравченко на его YouTube-канале

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фигурным катанием Елизавета Туктамышева начала заниматься в пять лет в родном городе (Глазов, Республика Удмуртия). Тренер Алексей Мишин заметил Лизу на одном из соревнований и пригласил к себе в группу. Пять лет девочка занималась у тренера Светланы Веретенниковой в Глазове и у Алексея Мишина в Петербурге. После смерти отца семья переехала в Петербург окончательно: как вспоминал Алексей Мишин, девочку не хотели брать в спортивную школу: «Тогда Лизе нужны были платья, а ей было отказано даже в этой малости. Им, замученным безденежьем, я оплачивал и гостиницу, и билеты...» На фото: Елизавета Туктамышева на тренировке во Дворце спорта «Юбилейный» в 2011 году

Фигурным катанием Елизавета Туктамышева начала заниматься в пять лет в родном городе (Глазов, Республика Удмуртия). Тренер Алексей Мишин заметил Лизу на одном из соревнований и пригласил к себе в группу. Пять лет девочка занималась у тренера Светланы Веретенниковой в Глазове и у Алексея Мишина в Петербурге. После смерти отца семья переехала в Петербург окончательно: как вспоминал Алексей Мишин, девочку не хотели брать в спортивную школу: «Тогда Лизе нужны были платья, а ей было отказано даже в этой малости. Им, замученным безденежьем, я оплачивал и гостиницу, и билеты...» На фото: Елизавета Туктамышева на тренировке во Дворце спорта «Юбилейный» в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Тогда моя жизнь изменилась: детство закончилось, я все время ездила на сборы, спорт был на первом месте. Мне пришлось повзрослеть раньше других, но тогда я была этому даже рада. Это сейчас я понимаю, что лучше бы подольше оставалась ребенком»,— вспоминала Елизавета о начале своего пути с Алексеем Мишиным

«Тогда моя жизнь изменилась: детство закончилось, я все время ездила на сборы, спорт был на первом месте. Мне пришлось повзрослеть раньше других, но тогда я была этому даже рада. Это сейчас я понимаю, что лучше бы подольше оставалась ребенком»,— вспоминала Елизавета о начале своего пути с Алексеем Мишиным

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Впервые на взрослом чемпионате России фигуристка выступила в сезоне 2007/2008: спортсменке было всего 12 лет. В следующем сезоне Елизавета выиграла первую серьезную медаль в карьере — серебро первенства страны. На ЧР-2010 Лиза стала третьей. При этом фигуристка в силу возраста к тому моменту еще не выступала даже на юниорских международных стартах. На фото: Елизавета Туктамышева с тренером Светланой Веретенниковой

Впервые на взрослом чемпионате России фигуристка выступила в сезоне 2007/2008: спортсменке было всего 12 лет. В следующем сезоне Елизавета выиграла первую серьезную медаль в карьере — серебро первенства страны. На ЧР-2010 Лиза стала третьей. При этом фигуристка в силу возраста к тому моменту еще не выступала даже на юниорских международных стартах. На фото: Елизавета Туктамышева с тренером Светланой Веретенниковой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В сезоне 2011/2012 Лиза дебютировала на взрослых этапах коммерческой серии Гран-при. Фигуристка сразу громко заявила о себе, выиграв оба этапа, несмотря на гораздо более опытных соперниц. «К успеху Лизы я готов давно. Но, катаясь не хуже других соотечественниц, она по неизвестным мне причинам меньше нравилась судьям. А сейчас нет в мире фигуристки, которую Туктамышева не могла бы обыграть принципиально, поэтому ее успехи и закономерны. В них — и талант самой Лизы, и моя методика, и труд ее первого тренера Светланы Веретенниковой»,— говорил тренер Алексей Мишин о своей ученице после двух громких побед на этапах Гран-при

В сезоне 2011/2012 Лиза дебютировала на взрослых этапах коммерческой серии Гран-при. Фигуристка сразу громко заявила о себе, выиграв оба этапа, несмотря на гораздо более опытных соперниц. «К успеху Лизы я готов давно. Но, катаясь не хуже других соотечественниц, она по неизвестным мне причинам меньше нравилась судьям. А сейчас нет в мире фигуристки, которую Туктамышева не могла бы обыграть принципиально, поэтому ее успехи и закономерны. В них — и талант самой Лизы, и моя методика, и труд ее первого тренера Светланы Веретенниковой»,— говорил тренер Алексей Мишин о своей ученице после двух громких побед на этапах Гран-при

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2012 году Лиза выиграла золото на I зимних юношеских Олимпийских играх, опередив другую российскую фигуристку, Аделину Сотникову

В 2012 году Лиза выиграла золото на I зимних юношеских Олимпийских играх, опередив другую российскую фигуристку, Аделину Сотникову

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сотникова была одной из главных соперниц Лизы на внутренних и международных стартах. Они делили места сначала на юниорских соревнования, а затем и на взрослых. В сезоне 2012/2013 Елизавета Туктамышева впервые выиграла чемпионат России, Сотникова стала лишь третьей. Фигуристки отобрались на чемпионат Европы: в этот раз Туктамышева забрала бронзу — на пять баллов ее опередила Аделина Сотникова. Девушек называли главными претендентками на предстоящую Олимпиаду в Сочи

Сотникова была одной из главных соперниц Лизы на внутренних и международных стартах. Они делили места сначала на юниорских соревнования, а затем и на взрослых. В сезоне 2012/2013 Елизавета Туктамышева впервые выиграла чемпионат России, Сотникова стала лишь третьей. Фигуристки отобрались на чемпионат Европы: в этот раз Туктамышева забрала бронзу — на пять баллов ее опередила Аделина Сотникова. Девушек называли главными претендентками на предстоящую Олимпиаду в Сочи

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Но на Олимпиаду Лиза не отобралась. На предолимпийском ЧР-2014 фигуристка стала лишь десятой: звездами игр стали Аделина Сотникова и еще юная Юлия Липницкая

Но на Олимпиаду Лиза не отобралась. На предолимпийском ЧР-2014 фигуристка стала лишь десятой: звездами игр стали Аделина Сотникова и еще юная Юлия Липницкая

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сразу после проигрыша на первенстве страны Лиза отвечала на вопросы журналистов: «... пролетаю мимо Олимпиады? Знаете, что я хочу сказать: Олимпийские игры — это действительно большой праздник для всех спортсменов. Но мне всего лишь 17 лет. Поэтому просто не вижу поводов для какого-то горя — моя спортивная карьера только начинается, и многие спортсмены в моем возрасте еще даже не раскрывались, если так можно сказать. Мы будем работать дальше, и я просто буду наслаждаться тем, что я есть в мире фигурного катания — с домашними Играми или нет. Ведь я еще могу отобраться на две следующих Олимпиады, если все будет в порядке»

Сразу после проигрыша на первенстве страны Лиза отвечала на вопросы журналистов: «... пролетаю мимо Олимпиады? Знаете, что я хочу сказать: Олимпийские игры — это действительно большой праздник для всех спортсменов. Но мне всего лишь 17 лет. Поэтому просто не вижу поводов для какого-то горя — моя спортивная карьера только начинается, и многие спортсмены в моем возрасте еще даже не раскрывались, если так можно сказать. Мы будем работать дальше, и я просто буду наслаждаться тем, что я есть в мире фигурного катания — с домашними Играми или нет. Ведь я еще могу отобраться на две следующих Олимпиады, если все будет в порядке»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спустя почти десять лет, анализируя прошлое, пропуск Олимпиады Лиза объяснила переходным возрастом. Фигуристка вернулась уже в сезоне 2014/2015 (постолимпийские сезоны для фигуристки вообще были особенно успешными), выиграв все главные старты. Она стала первой с 2005 года российской фигуристкой, поднявшейся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. В короткой программе на ЧМ Туктамышева впервые исполнила элемент ультра-си тройной аксель — прыжок фактически в три с половиной оборота

Спустя почти десять лет, анализируя прошлое, пропуск Олимпиады Лиза объяснила переходным возрастом. Фигуристка вернулась уже в сезоне 2014/2015 (постолимпийские сезоны для фигуристки вообще были особенно успешными), выиграв все главные старты. Она стала первой с 2005 года российской фигуристкой, поднявшейся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. В короткой программе на ЧМ Туктамышева впервые исполнила элемент ультра-си тройной аксель — прыжок фактически в три с половиной оборота

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Фигурное катание обязано развиваться, и в будущем тройной аксель не будет таким уж невозможным для многих девушек. Но я должна быть одной из первых, кому он поддался. И еще мне надоело быть второй, если я чисто катаю короткую программу, как это нередко бывало в прошлом»,— говорила фигуристка во время чемпионата мира. Тройной аксель был ее фирменным элементом

«Фигурное катание обязано развиваться, и в будущем тройной аксель не будет таким уж невозможным для многих девушек. Но я должна быть одной из первых, кому он поддался. И еще мне надоело быть второй, если я чисто катаю короткую программу, как это нередко бывало в прошлом»,— говорила фигуристка во время чемпионата мира. Тройной аксель был ее фирменным элементом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

После успешного сезона опять началась череда неудач: фигуристка не попадала в тройку сильнейших на российских стартах, а следовательно, не отбиралась на международные соревнования. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 блистала другая российская фигуристка — Евгения Медведева. В олимпийском сезоне 2017/2018 Лиза стала лишь седьмой на чемпионате страны и вновь не получила заветную путевку на Олимпиаду

После успешного сезона опять началась череда неудач: фигуристка не попадала в тройку сильнейших на российских стартах, а следовательно, не отбиралась на международные соревнования. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 блистала другая российская фигуристка — Евгения Медведева. В олимпийском сезоне 2017/2018 Лиза стала лишь седьмой на чемпионате страны и вновь не получила заветную путевку на Олимпиаду

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поводов закончить у Лизы было много, но каждый раз она возвращалась и выступала не хуже молодых соперниц. На соревнованиях комментаторы восхищались ее катанием, указывая на стаж и возраст. Казалось бы, всего 24–25–26: еще недавно Ирина Слуцкая выиграла свой последний чемпионат Европы в 27. Но в мире современного российского одиночного катания, в котором девочки в 16 лет выигрывают Олимпиаду, а в 18 уже уходят из спорта, Лиза и правда будто шла против правил

Поводов закончить у Лизы было много, но каждый раз она возвращалась и выступала не хуже молодых соперниц. На соревнованиях комментаторы восхищались ее катанием, указывая на стаж и возраст. Казалось бы, всего 24–25–26: еще недавно Ирина Слуцкая выиграла свой последний чемпионат Европы в 27. Но в мире современного российского одиночного катания, в котором девочки в 16 лет выигрывают Олимпиаду, а в 18 уже уходят из спорта, Лиза и правда будто шла против правил

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — все равно что быть 40-летней женщиной в жизни»,— написала Туктамышева в 2018 году перед началом очередного для себя сезона. Пропустив вторую в своей карьере Олимпиаду, Лиза вновь вернулась на международный пьедестал. Но вмешался ковид: перед ЧР-2019 фигуристка заболела и вынужденно пропустила главный российский старт

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — все равно что быть 40-летней женщиной в жизни»,— написала Туктамышева в 2018 году перед началом очередного для себя сезона. Пропустив вторую в своей карьере Олимпиаду, Лиза вновь вернулась на международный пьедестал. Но вмешался ковид: перед ЧР-2019 фигуристка заболела и вынужденно пропустила главный российский старт

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Шанс отобраться на чемпионат мира у фигуристки оставался: Федерация фигурного катания России выбирала между Туктамышевой и Медведевой. Последнюю путевку на ЧМ-2019 разыграли на финале Кубка России в Великом Новгороде, в котором обычно топовые спортсмены не участвуют. Соревнования выиграла Евгения Медведева, Елизавета стала второй: болельщики и профессионалы спорили о честности и справедливости такой расстановки. «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь»,— написала фигуристка после публикации состава сборной на мир

Шанс отобраться на чемпионат мира у фигуристки оставался: Федерация фигурного катания России выбирала между Туктамышевой и Медведевой. Последнюю путевку на ЧМ-2019 разыграли на финале Кубка России в Великом Новгороде, в котором обычно топовые спортсмены не участвуют. Соревнования выиграла Евгения Медведева, Елизавета стала второй: болельщики и профессионалы спорили о честности и справедливости такой расстановки. «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь»,— написала фигуристка после публикации состава сборной на мир

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В сезоне 2019/2020 на взрослую мировую арену вышла троица ТЩК — Трусова, Щербакова, Косторная, в арсенале которых были элементы ультра-си, в том числе четверные прыжки. Стало понятно, что женское одиночное пошло по пути усложнения технического контента. В ноябре 2019-го фигуристка выложила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео с исполнением четверного тулупа, подписав его коротко: «Все ты можешь». Фигуристка изучала прыжок еще в 13 лет, но впервые попыталась исполнить его только на ЧР-2020 — упала. Однако сам факт: в 23 года прыгать четверной!

В сезоне 2019/2020 на взрослую мировую арену вышла троица ТЩК — Трусова, Щербакова, Косторная, в арсенале которых были элементы ультра-си, в том числе четверные прыжки. Стало понятно, что женское одиночное пошло по пути усложнения технического контента. В ноябре 2019-го фигуристка выложила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео с исполнением четверного тулупа, подписав его коротко: «Все ты можешь». Фигуристка изучала прыжок еще в 13 лет, но впервые попыталась исполнить его только на ЧР-2020 — упала. Однако сам факт: в 23 года прыгать четверной!

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

И Лиза вернулась. В следующих двух сезонах фигуристка занимала призовые места на «Челленджерах» и этапах Гран-при. В 2021-м отобралась на чемпионат мира. Ее произвольная программа «Хроники заводной птицы», поставленная театральным режиссером и танцором балета Юрием Смекаловым на музыку Бхимы, произвела настоящий фурор

И Лиза вернулась. В следующих двух сезонах фигуристка занимала призовые места на «Челленджерах» и этапах Гран-при. В 2021-м отобралась на чемпионат мира. Ее произвольная программа «Хроники заводной птицы», поставленная театральным режиссером и танцором балета Юрием Смекаловым на музыку Бхимы, произвела настоящий фурор

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На чемпионате мира-2019, спустя шесть лет после победы в 2015 году, Елизавета Туктамышева вновь стояла на пьедестале. Она выиграла серебряную медаль, опередив Александру Трусову. «До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)!! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» — написала фигуристка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после своей личной победы

На чемпионате мира-2019, спустя шесть лет после победы в 2015 году, Елизавета Туктамышева вновь стояла на пьедестале. Она выиграла серебряную медаль, опередив Александру Трусову. «До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)!! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» — написала фигуристка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после своей личной победы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — все еще в игре»,— написала фигуристка летом 2019 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — все еще в игре»,— написала фигуристка летом 2019 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Удивляла Туктамышева не только на соревнованиях, но и после. В 2018 году во время показательных выступлений фигуристка представила номер с раздеванием под музыкальную композицию Toxic американской певицы Бритни Спирс. «Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться!» — писала фигуристка и провокационно добавляла: «Возвращаю мужчин в фигурное катание»

Удивляла Туктамышева не только на соревнованиях, но и после. В 2018 году во время показательных выступлений фигуристка представила номер с раздеванием под музыкальную композицию Toxic американской певицы Бритни Спирс. «Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться!» — писала фигуристка и провокационно добавляла: «Возвращаю мужчин в фигурное катание»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

«Я, скорее, шутила: мне не хочется ставить себе какие-то рамки, я буду отталкиваться от своих ощущений и кататься, пока позволяет здоровье и есть желание. Нет какого-то правильного возраста для ухода из спорта, сейчас все быстро меняется, например, Каролина Костнер каталась до 30 лет. Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде — с третьего раза должно получиться»,— говорила фигуристка в 2019 году в интервью изданию «Собака»

«Я, скорее, шутила: мне не хочется ставить себе какие-то рамки, я буду отталкиваться от своих ощущений и кататься, пока позволяет здоровье и есть желание. Нет какого-то правильного возраста для ухода из спорта, сейчас все быстро меняется, например, Каролина Костнер каталась до 30 лет. Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде — с третьего раза должно получиться»,— говорила фигуристка в 2019 году в интервью изданию «Собака»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Но к Олимпийским играм 2022 года в российском женском одиночном катании была уже россыпь новых звезд. Мир восхищался «Девочкой на шаре» Камилы Валиевой, Анна Щербакова и Александра Трусова вовсю прыгали четверные. На ЧР-2022 Елизавета заняла только шестое место и стала первой запасной на Олимпиаду-2022 в Пекине

Но к Олимпийским играм 2022 года в российском женском одиночном катании была уже россыпь новых звезд. Мир восхищался «Девочкой на шаре» Камилы Валиевой, Анна Щербакова и Александра Трусова вовсю прыгали четверные. На ЧР-2022 Елизавета заняла только шестое место и стала первой запасной на Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олимпиада стала последним международным стартом для российских фигуристов. После начала Россией военной операции на территории Украины спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Елизавета, несмотря на это, продолжила выступать и вновь ярко начала постолимпийский сезон: выиграла два этапа отечественных этапов Гран-при, взяла бронзу чемпионата России, опередив многих молодых фигуристок (после дисквалификации Камилы Валиевой Туктамышева получила серебро)

Олимпиада стала последним международным стартом для российских фигуристов. После начала Россией военной операции на территории Украины спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Елизавета, несмотря на это, продолжила выступать и вновь ярко начала постолимпийский сезон: выиграла два этапа отечественных этапов Гран-при, взяла бронзу чемпионата России, опередив многих молодых фигуристок (после дисквалификации Камилы Валиевой Туктамышева получила серебро)

Фото: 8505466 29.08.2023 Фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления в ледовом гала-шоу «Письма

На финале Гран-при Елизавета стала третьей: на высшей ступени стояла уже фигуристка нового поколения Аделия Петросян. Серебро выиграла Камила Валиева, но была лишена медали после дисквалификации

На финале Гран-при Елизавета стала третьей: на высшей ступени стояла уже фигуристка нового поколения Аделия Петросян. Серебро выиграла Камила Валиева, но была лишена медали после дисквалификации

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой. И конечно же, я продолжаю кататься!» — написала Туктамышева в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 22 октября 2023 года

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой. И конечно же, я продолжаю кататься!» — написала Туктамышева в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 22 октября 2023 года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Лиза была не первая, кто «взяла паузу», поэтому поклонники понимали, что пауза означает конец. Но где-то в глубине души надеялись, что Лиза вернется, как раньше возвращалась с последних мест на первые

Лиза была не первая, кто «взяла паузу», поэтому поклонники понимали, что пауза означает конец. Но где-то в глубине души надеялись, что Лиза вернется, как раньше возвращалась с последних мест на первые

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Остановив карьеру, Елизавета выступала в шоу, участвовала в телевизионных программах и ледовых спектаклях. На фото: Елизавета Туктамышева с фигуристом-одиночником, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным

Остановив карьеру, Елизавета выступала в шоу, участвовала в телевизионных программах и ледовых спектаклях. На фото: Елизавета Туктамышева с фигуристом-одиночником, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Еще в 13–14 лет Елизавета Туктамышева получила от болельщиков приставку «императрица». И она прижилась: на соревнованиях комментаторы то и дело говорили, что на льду «императрица». «Я себя с этим титулом не ассоциирую, я, наоборот, стараюсь быть другом для своих поклонников — максимально искренне давать интервью, общаться с ними. Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик»,— говорила фигуристка журналистам

Еще в 13–14 лет Елизавета Туктамышева получила от болельщиков приставку «императрица». И она прижилась: на соревнованиях комментаторы то и дело говорили, что на льду «императрица». «Я себя с этим титулом не ассоциирую, я, наоборот, стараюсь быть другом для своих поклонников — максимально искренне давать интервью, общаться с ними. Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик»,— говорила фигуристка журналистам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Летом 2025-го Туктамышева стала тренером сборной Санкт-Петербурга. На фото: Елизавета Туктамышева с Алексеем Мишиным (в центре) и тренером по ОФП Егором Челошкиным

Летом 2025-го Туктамышева стала тренером сборной Санкт-Петербурга. На фото: Елизавета Туктамышева с Алексеем Мишиным (в центре) и тренером по ОФП Егором Челошкиным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Я буду продолжать бороться, потому что у меня лучшие тренеры, друзья, болельщики и я просто люблю этот спорт всем сердцем»,— говорила Елизавета в 2018 году. Она боролась 16 лет и точно в этой борьбе победила. На фото: 12-летняя Елизавета Туктамышева в kiss and cry на чемпионате России-2009, на котором фигуристка выиграла серебро

«Я буду продолжать бороться, потому что у меня лучшие тренеры, друзья, болельщики и я просто люблю этот спорт всем сердцем»,— говорила Елизавета в 2018 году. Она боролась 16 лет и точно в этой борьбе победила. На фото: 12-летняя Елизавета Туктамышева в kiss and cry на чемпионате России-2009, на котором фигуристка выиграла серебро

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 30

«Думаю, для каждого спортсмена, для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чем не жалею. Объявляю о завершении своей спортивной карьеры без сожалений. Думала, что этот момент дастся мне тяжело, но на самом деле, стоя здесь, на Финском заливе, я приняла для себя решение и говорю его с легкостью. Спасибо всем, с любовью Туктик, ваш всегда»,— сказала в интервью Виктору Кравченко на его YouTube-канале

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

Фигурным катанием Елизавета Туктамышева начала заниматься в пять лет в родном городе (Глазов, Республика Удмуртия). Тренер Алексей Мишин заметил Лизу на одном из соревнований и пригласил к себе в группу. Пять лет девочка занималась у тренера Светланы Веретенниковой в Глазове и у Алексея Мишина в Петербурге. После смерти отца семья переехала в Петербург окончательно: как вспоминал Алексей Мишин, девочку не хотели брать в спортивную школу: «Тогда Лизе нужны были платья, а ей было отказано даже в этой малости. Им, замученным безденежьем, я оплачивал и гостиницу, и билеты...» На фото: Елизавета Туктамышева на тренировке во Дворце спорта «Юбилейный» в 2011 году

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

«Тогда моя жизнь изменилась: детство закончилось, я все время ездила на сборы, спорт был на первом месте. Мне пришлось повзрослеть раньше других, но тогда я была этому даже рада. Это сейчас я понимаю, что лучше бы подольше оставалась ребенком»,— вспоминала Елизавета о начале своего пути с Алексеем Мишиным

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Впервые на взрослом чемпионате России фигуристка выступила в сезоне 2007/2008: спортсменке было всего 12 лет. В следующем сезоне Елизавета выиграла первую серьезную медаль в карьере — серебро первенства страны. На ЧР-2010 Лиза стала третьей. При этом фигуристка в силу возраста к тому моменту еще не выступала даже на юниорских международных стартах. На фото: Елизавета Туктамышева с тренером Светланой Веретенниковой

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В сезоне 2011/2012 Лиза дебютировала на взрослых этапах коммерческой серии Гран-при. Фигуристка сразу громко заявила о себе, выиграв оба этапа, несмотря на гораздо более опытных соперниц. «К успеху Лизы я готов давно. Но, катаясь не хуже других соотечественниц, она по неизвестным мне причинам меньше нравилась судьям. А сейчас нет в мире фигуристки, которую Туктамышева не могла бы обыграть принципиально, поэтому ее успехи и закономерны. В них — и талант самой Лизы, и моя методика, и труд ее первого тренера Светланы Веретенниковой»,— говорил тренер Алексей Мишин о своей ученице после двух громких побед на этапах Гран-при

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2012 году Лиза выиграла золото на I зимних юношеских Олимпийских играх, опередив другую российскую фигуристку, Аделину Сотникову

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сотникова была одной из главных соперниц Лизы на внутренних и международных стартах. Они делили места сначала на юниорских соревнования, а затем и на взрослых. В сезоне 2012/2013 Елизавета Туктамышева впервые выиграла чемпионат России, Сотникова стала лишь третьей. Фигуристки отобрались на чемпионат Европы: в этот раз Туктамышева забрала бронзу — на пять баллов ее опередила Аделина Сотникова. Девушек называли главными претендентками на предстоящую Олимпиаду в Сочи

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Но на Олимпиаду Лиза не отобралась. На предолимпийском ЧР-2014 фигуристка стала лишь десятой: звездами игр стали Аделина Сотникова и еще юная Юлия Липницкая

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сразу после проигрыша на первенстве страны Лиза отвечала на вопросы журналистов: «... пролетаю мимо Олимпиады? Знаете, что я хочу сказать: Олимпийские игры — это действительно большой праздник для всех спортсменов. Но мне всего лишь 17 лет. Поэтому просто не вижу поводов для какого-то горя — моя спортивная карьера только начинается, и многие спортсмены в моем возрасте еще даже не раскрывались, если так можно сказать. Мы будем работать дальше, и я просто буду наслаждаться тем, что я есть в мире фигурного катания — с домашними Играми или нет. Ведь я еще могу отобраться на две следующих Олимпиады, если все будет в порядке»

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спустя почти десять лет, анализируя прошлое, пропуск Олимпиады Лиза объяснила переходным возрастом. Фигуристка вернулась уже в сезоне 2014/2015 (постолимпийские сезоны для фигуристки вообще были особенно успешными), выиграв все главные старты. Она стала первой с 2005 года российской фигуристкой, поднявшейся на высшую ступень пьедестала на чемпионате мира. В короткой программе на ЧМ Туктамышева впервые исполнила элемент ультра-си тройной аксель — прыжок фактически в три с половиной оборота

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Фигурное катание обязано развиваться, и в будущем тройной аксель не будет таким уж невозможным для многих девушек. Но я должна быть одной из первых, кому он поддался. И еще мне надоело быть второй, если я чисто катаю короткую программу, как это нередко бывало в прошлом»,— говорила фигуристка во время чемпионата мира. Тройной аксель был ее фирменным элементом

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

После успешного сезона опять началась череда неудач: фигуристка не попадала в тройку сильнейших на российских стартах, а следовательно, не отбиралась на международные соревнования. В сезонах 2015/2016 и 2016/2017 блистала другая российская фигуристка — Евгения Медведева. В олимпийском сезоне 2017/2018 Лиза стала лишь седьмой на чемпионате страны и вновь не получила заветную путевку на Олимпиаду

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Поводов закончить у Лизы было много, но каждый раз она возвращалась и выступала не хуже молодых соперниц. На соревнованиях комментаторы восхищались ее катанием, указывая на стаж и возраст. Казалось бы, всего 24–25–26: еще недавно Ирина Слуцкая выиграла свой последний чемпионат Европы в 27. Но в мире современного российского одиночного катания, в котором девочки в 16 лет выигрывают Олимпиаду, а в 18 уже уходят из спорта, Лиза и правда будто шла против правил

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«В России быть 21-летней фигуристкой в одиночном женском катании — все равно что быть 40-летней женщиной в жизни»,— написала Туктамышева в 2018 году перед началом очередного для себя сезона. Пропустив вторую в своей карьере Олимпиаду, Лиза вновь вернулась на международный пьедестал. Но вмешался ковид: перед ЧР-2019 фигуристка заболела и вынужденно пропустила главный российский старт

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Шанс отобраться на чемпионат мира у фигуристки оставался: Федерация фигурного катания России выбирала между Туктамышевой и Медведевой. Последнюю путевку на ЧМ-2019 разыграли на финале Кубка России в Великом Новгороде, в котором обычно топовые спортсмены не участвуют. Соревнования выиграла Евгения Медведева, Елизавета стала второй: болельщики и профессионалы спорили о честности и справедливости такой расстановки. «Внутри меня все еще жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы ее убили. Но я боец и еще вернусь»,— написала фигуристка после публикации состава сборной на мир

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В сезоне 2019/2020 на взрослую мировую арену вышла троица ТЩК — Трусова, Щербакова, Косторная, в арсенале которых были элементы ультра-си, в том числе четверные прыжки. Стало понятно, что женское одиночное пошло по пути усложнения технического контента. В ноябре 2019-го фигуристка выложила в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) видео с исполнением четверного тулупа, подписав его коротко: «Все ты можешь». Фигуристка изучала прыжок еще в 13 лет, но впервые попыталась исполнить его только на ЧР-2020 — упала. Однако сам факт: в 23 года прыгать четверной!

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

И Лиза вернулась. В следующих двух сезонах фигуристка занимала призовые места на «Челленджерах» и этапах Гран-при. В 2021-м отобралась на чемпионат мира. Ее произвольная программа «Хроники заводной птицы», поставленная театральным режиссером и танцором балета Юрием Смекаловым на музыку Бхимы, произвела настоящий фурор

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

На чемпионате мира-2019, спустя шесть лет после победы в 2015 году, Елизавета Туктамышева вновь стояла на пьедестале. Она выиграла серебряную медаль, опередив Александру Трусову. «До сих пор не могу поверить, все как во сне (в хорошем сне)!! Хочу посвятить эту победу всем женщинам в фигурном катании. Мы можем все! Никогда не сдавайтесь, идите своей дорогой, чтобы прийти в нужное время на нужное место!» — написала фигуристка в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) после своей личной победы

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Девочка из Глазова, где поезд стоит две минуты. 10 лет спустя — все еще в игре»,— написала фигуристка летом 2019 года в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Удивляла Туктамышева не только на соревнованиях, но и после. В 2018 году во время показательных выступлений фигуристка представила номер с раздеванием под музыкальную композицию Toxic американской певицы Бритни Спирс. «Хватит скучных гала-выступлений! Время отрываться!» — писала фигуристка и провокационно добавляла: «Возвращаю мужчин в фигурное катание»

Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова  /  купить фото

«Я, скорее, шутила: мне не хочется ставить себе какие-то рамки, я буду отталкиваться от своих ощущений и кататься, пока позволяет здоровье и есть желание. Нет какого-то правильного возраста для ухода из спорта, сейчас все быстро меняется, например, Каролина Костнер каталась до 30 лет. Я надеюсь все-таки побывать на Олимпиаде — с третьего раза должно получиться»,— говорила фигуристка в 2019 году в интервью изданию «Собака»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Но к Олимпийским играм 2022 года в российском женском одиночном катании была уже россыпь новых звезд. Мир восхищался «Девочкой на шаре» Камилы Валиевой, Анна Щербакова и Александра Трусова вовсю прыгали четверные. На ЧР-2022 Елизавета заняла только шестое место и стала первой запасной на Олимпиаду-2022 в Пекине

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Олимпиада стала последним международным стартом для российских фигуристов. После начала Россией военной операции на территории Украины спортсмены были отстранены от всех международных соревнований. Елизавета, несмотря на это, продолжила выступать и вновь ярко начала постолимпийский сезон: выиграла два этапа отечественных этапов Гран-при, взяла бронзу чемпионата России, опередив многих молодых фигуристок (после дисквалификации Камилы Валиевой Туктамышева получила серебро)

Фото: 8505466 29.08.2023 Фигуристка Елизавета Туктамышева во время выступления в ледовом гала-шоу «Письма

На финале Гран-при Елизавета стала третьей: на высшей ступени стояла уже фигуристка нового поколения Аделия Петросян. Серебро выиграла Камила Валиева, но была лишена медали после дисквалификации

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой. И конечно же, я продолжаю кататься!» — написала Туктамышева в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) 22 октября 2023 года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Лиза была не первая, кто «взяла паузу», поэтому поклонники понимали, что пауза означает конец. Но где-то в глубине души надеялись, что Лиза вернется, как раньше возвращалась с последних мест на первые

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Остановив карьеру, Елизавета выступала в шоу, участвовала в телевизионных программах и ледовых спектаклях. На фото: Елизавета Туктамышева с фигуристом-одиночником, олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов

Еще в 13–14 лет Елизавета Туктамышева получила от болельщиков приставку «императрица». И она прижилась: на соревнованиях комментаторы то и дело говорили, что на льду «императрица». «Я себя с этим титулом не ассоциирую, я, наоборот, стараюсь быть другом для своих поклонников — максимально искренне давать интервью, общаться с ними. Поэтому я не строю в жизни из себя какого-то другого человека, я просто Лиза Туктик»,— говорила фигуристка журналистам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Летом 2025-го Туктамышева стала тренером сборной Санкт-Петербурга. На фото: Елизавета Туктамышева с Алексеем Мишиным (в центре) и тренером по ОФП Егором Челошкиным

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«Я буду продолжать бороться, потому что у меня лучшие тренеры, друзья, болельщики и я просто люблю этот спорт всем сердцем»,— говорила Елизавета в 2018 году. Она боролась 16 лет и точно в этой борьбе победила. На фото: 12-летняя Елизавета Туктамышева в kiss and cry на чемпионате России-2009, на котором фигуристка выиграла серебро

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд