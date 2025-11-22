Вся жизнь на льду

В 1964 году пара второй раз отобралась на Олимпиаду. На игры в Инсбруке они ехали будучи первыми в стране и вторыми в Европе. «Звучит первый трепетный аккорд. Но мы его слышим чуть раньше всех. Мы поднимаем головы. Мы прислушиваемся к несущейся нам навстречу музыке. И уже через мгновение мы ничего не видим, ничего не слышим, не чувствуем, кроме музыки, в которую мы окунаемся и с которой вместе несемся по катку. Снова молчаливое объяснение двух сердец»,— вспомнили фигуристы свое золотую произвольную программу. Людмила и Олег первыми выиграли золото Олимпиады в парном фигурном катании. Советские, а затем российские парники поднимались на высшую ступень пьедестала на двенадцати Олимпийских играх — до 2006 года

Фото: РИА Новости