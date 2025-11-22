Вся жизнь на льду
90 лет назад родилась фигуристка Людмила Белоусова
22 ноября 1935 года родилась фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в парном катании вместе с Олегом Протопоповым. Рассматривать их отдельно друг от друга просто нельзя. Они были единым целым и на льду, и в жизни. И после смерти Милы Олег Протопопов говорил о ней только в настоящем времени: «Я — это она. Она — это я». Жизнь легендарной пары, с которой началась череда непрерывных побед советских и российских спортсменов в парном фигурном катании,— в галерее «Ъ Северо-Запад».
1 / 23