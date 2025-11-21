21.11.2025, 15:28

Архангелы расправили крылья В Челябинске открыли памятник в честь Собора Архистратига Михаила

В Челябинске 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила открыли первую в России скульптурную композицию, посвященную всем ангельским чинам. Один из самых высоких православных памятников в стране расположен на территории кафедрального собора Рождества Христова. По данным Челябинской митрополии, монумент является символ духовности и победы добра над злом. Автор композиции — член Союза художников России из Нижегородской области Алексей Щитов. На церемонию освещения памятника пришли горожане и представители власти. Яркие кадры и интересные моменты с открытия — в фотогалерее „Ъ-Южный Урал“.