Архангелы расправили крылья

В Челябинске открыли памятник в честь Собора Архистратига Михаила

В Челябинске 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила открыли первую в России скульптурную композицию, посвященную всем ангельским чинам. Один из самых высоких православных памятников в стране расположен на территории кафедрального собора Рождества Христова. По данным Челябинской митрополии, монумент является символ духовности и победы добра над злом. Автор композиции — член Союза художников России из Нижегородской области Алексей Щитов. На церемонию освещения памятника пришли горожане и представители власти. Яркие кадры и интересные моменты с открытия — в фотогалерее „Ъ-Южный Урал“.
Скульптурная композиция включает семь архангелов, которые держат на крыльях сферу, символизирующую мироздание. На шаре возвышается фигура архангела Михаила

Скульптурная композиция включает семь архангелов, которые держат на крыльях сферу, символизирующую мироздание. На шаре возвышается фигура архангела Михаила

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие монумента приурочили к церковному празднику Собора архистратига Михаила, посвященному чествованию всех ангельских чинов. В честь этого в кафедральном соборе прошла литургия

Открытие монумента приурочили к церковному празднику Собора архистратига Михаила, посвященному чествованию всех ангельских чинов. В честь этого в кафедральном соборе прошла литургия

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На литургии, посвященной Собору Архистратига Михаила

На литургии, посвященной Собору Архистратига Михаила

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На литургии, посвященной Собору Архистратига Михаила

На литургии, посвященной Собору Архистратига Михаила

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Подготовка к освящению памятника Собору Архистратига Михаила

Подготовка к освящению памятника Собору Архистратига Михаила

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Монумент высотой почти 17 м венчает скульптуры архангела Михаила. Его &quot;рост&quot; составляет 5 м, а вес 5 т

Монумент высотой почти 17 м венчает скульптуры архангела Михаила. Его "рост" составляет 5 м, а вес 5 т

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Автор скульптурной композиции &quot;Собор Архистратига Михаила&quot; Алексей Щитов

Автор скульптурной композиции "Собор Архистратига Михаила" Алексей Щитов

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

На праздник приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

На праздник приехал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Освящение памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Освящение памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с супругой Ириной пришли на открытие памятника

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога (справа) и губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) с супругой Ириной пришли на открытие памятника

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Освящение памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Освящение памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Архиерейский мужской хор «Аксиос» на церемонии открытии памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Архиерейский мужской хор «Аксиос» на церемонии открытии памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освящает памятник в честь Собора Архистратига Михаила

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий освящает памятник в честь Собора Архистратига Михаила

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Памятник расположен на прихрамовой территории челябинского кафедрального собора Рождества Христова

Памятник расположен на прихрамовой территории челябинского кафедрального собора Рождества Христова

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Глава Челябинска Алексей Лошкин (справа) и первый вице-спикер законодательного собрания региона Денис Моисеев (слева)

Глава Челябинска Алексей Лошкин (справа) и первый вице-спикер законодательного собрания региона Денис Моисеев (слева)

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Архангел Варахиил, несущий божьи благославления

Архангел Варахиил, несущий божьи благославления

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Каждая из фигур семи архангелов весит от 3 до 3,5 т

Каждая из фигур семи архангелов весит от 3 до 3,5 т

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Архангел Иеремиил — &quot;внушитель благих помыслов и возноситель душ к Богу&quot;

Архангел Иеремиил — "внушитель благих помыслов и возноситель душ к Богу"

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Открытие памятника в честь Собора Архистратига Михаила в Челябинске

Фото: Коммерсантъ / Егор Ивлев

