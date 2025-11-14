Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучшие фото недели

«Ъ» собрал запоминающиеся кадры 8–14 ноября

Переговоры президентов России и Казахстана, прощание с артистом Владимиром Симоновым и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
Граффити на стене у Курского вокзала в Москве

Граффити на стене у Курского вокзала в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта &lt;BR>На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре)

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта
На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сессии «Достижения. Вызовы. Приоритеты» во время форума «Цифровые решения»

Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сессии «Достижения. Вызовы. Приоритеты» во время форума «Цифровые решения»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Скульптура быка у входа в башню «Меркурий» в «Москва-Сити»

Скульптура быка у входа в башню «Меркурий» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле

Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков на открытом Кубке профсоюза Госдумы по шахматам

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков на открытом Кубке профсоюза Госдумы по шахматам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов во время судебного заседания

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с артистом Владимиром Симоновым в Театре им. Вахтангова в Москве

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с артистом Владимиром Симоновым в Театре им. Вахтангова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступление певца Александра Иванова на концерте в честь десятилетия передачи «Квартирник у Маргулиса» в Москве

Выступление певца Александра Иванова на концерте в честь десятилетия передачи «Квартирник у Маргулиса» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Мигицко на вручении театральной премии «Золотой софит» на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева в Санкт-Петербурге

Актер Сергей Мигицко на вручении театральной премии «Золотой софит» на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Игрок сборной России Алексей Батраков (слева) во время товарищеского матча против команды Перу

Игрок сборной России Алексей Батраков (слева) во время товарищеского матча против команды Перу

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «СКА» (Санкт-Петербург)

Матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «СКА» (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Болельщики на матче КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Болельщики на матче КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Матч КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Матч КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Граффити на стене у Курского вокзала в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта
На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сессии «Достижения. Вызовы. Приоритеты» во время форума «Цифровые решения»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Скульптура быка у входа в башню «Меркурий» в «Москва-Сити»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Представитель президента в Госдуме Гарри Минх и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков на открытом Кубке профсоюза Госдумы по шахматам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов во время судебного заседания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с артистом Владимиром Симоновым в Театре им. Вахтангова в Москве

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступление певца Александра Иванова на концерте в честь десятилетия передачи «Квартирник у Маргулиса» в Москве

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Актер Сергей Мигицко на вручении театральной премии «Золотой софит» на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Игрок сборной России Алексей Батраков (слева) во время товарищеского матча против команды Перу

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «СКА» (Санкт-Петербург)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Болельщики на матче КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Матч КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск)

Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все