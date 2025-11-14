Фото 14.11.2025, 20:11 Лучшие фото недели «Ъ» собрал запоминающиеся кадры 8–14 ноября Переговоры президентов России и Казахстана, прощание с артистом Владимиром Симоновым и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Граффити на стене у Курского вокзала в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сессии «Достижения. Вызовы. Приоритеты» во время форума «Цифровые решения» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Скульптура быка у входа в башню «Меркурий» в «Москва-Сити» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Представитель президента в Госдуме Гарри Минх и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков на открытом Кубке профсоюза Госдумы по шахматам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов во время судебного заседания Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с артистом Владимиром Симоновым в Театре им. Вахтангова в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Выступление певца Александра Иванова на концерте в честь десятилетия передачи «Квартирник у Маргулиса» в Москве Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Актер Сергей Мигицко на вручении театральной премии «Золотой софит» на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Игрок сборной России Алексей Батраков (слева) во время товарищеского матча против команды Перу Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «СКА» (Санкт-Петербург) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Болельщики на матче КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Матч КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Следующая фотография 1 / 15 Граффити на стене у Курского вокзала в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент РФ Владимир Путин по телефону поздравляет композитора Александру Пахмутову с днем рождения во время концерта На фото: композитор Александра Пахмутова и актер Александр Олешко (в центре) Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина на сессии «Достижения. Вызовы. Приоритеты» во время форума «Цифровые решения» Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Скульптура быка у входа в башню «Меркурий» в «Москва-Сити» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Зампред правительства РФ Денис Мантуров (слева) и глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов перед началом переговоров президентов России Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кремле Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Представитель президента в Госдуме Гарри Минх и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на пленарном заседании Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков на открытом Кубке профсоюза Госдумы по шахматам Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Бывший заместитель министра обороны России Павел Попов во время судебного заседания Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Актер Сергей Маковецкий на церемонии прощания с артистом Владимиром Симоновым в Театре им. Вахтангова в Москве Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Выступление певца Александра Иванова на концерте в честь десятилетия передачи «Квартирник у Маргулиса» в Москве Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Актер Сергей Мигицко на вручении театральной премии «Золотой софит» на сцене Театра юных зрителей им. Брянцева в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Игрок сборной России Алексей Батраков (слева) во время товарищеского матча против команды Перу Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Матч КХЛ между командами «Динамо» (Москва) и «СКА» (Санкт-Петербург) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Болельщики на матче КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото Матч КХЛ между командами «Спартак» (Москва) и «Сибирь» (Новосибирск) Фото: Коммерсантъ / Екатерина Матюшина / купить фото