Допрос свидетелей по делу против владельца промбазы в Самосырово

В суде в Казани спустя год начался допрос по делу о смерти женщины после нападения собак

Советский суд Казани допросил шесть свидетелей по делу против владельца промышленной базы в Самосырово Иосифа Лифшица. Следствие считает, что его собаки могли напасть на местную жительницу. Потерпевшая скончалась. На заседании присутствовали муж погибшей, жители посёлка и зоозащитники, вставшие на сторону Иосифа Лифшица. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

