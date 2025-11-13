13.11.2025, 20:42

Допрос свидетелей по делу против владельца промбазы в Самосырово В суде в Казани спустя год начался допрос по делу о смерти женщины после нападения собак

Советский суд Казани допросил шесть свидетелей по делу против владельца промышленной базы в Самосырово Иосифа Лифшица. Следствие считает, что его собаки могли напасть на местную жительницу. Потерпевшая скончалась. На заседании присутствовали муж погибшей, жители посёлка и зоозащитники, вставшие на сторону Иосифа Лифшица. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».