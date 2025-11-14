Первая после президента

«Мои родители — учительница и церковнослужитель — представляли собой средний класс общины чернокожих, свято почитавших веру и образование. Родители были довольно обычными людьми, но воспитывали меня в том духе, что любой может стать президентом США, если этого действительно захочет»

На фото: госсекретарь Кондолиза Райс дает показания в Сенате США по бюджету Госдепартамента, 2005 год

Фото: Charles Dharapak / AP