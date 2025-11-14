Первая после президента

«Мои родители — учительница и церковнослужитель — представляли собой средний класс общины чернокожих, свято почитавших веру и образование. Родители были довольно обычными людьми, но воспитывали меня в том духе, что любой может стать президентом США, если этого действительно захочет»
На фото: госсекретарь Кондолиза Райс дает показания в Сенате США по бюджету Госдепартамента, 2005 год
Фото:
Charles Dharapak / AP
«Главным было образование. Чтобы тебя приняли в белом мире, необходимо было вдвое превосходить своих ровесников»
В 1981 году Кондолиза Райс получила степень доктора политологии в Денверском университете, а в 1993 году стала первой женщиной и первой афроамериканкой, занявшей пост проректора Стэнфордского университета (на фото в 1985 году)
Фото:
David Madison / Getty Images
В 1999 года Райс стала членом предвыборной команды кандидата на пост президента США Джорджа Буша-мл. в качестве его старшего советника по внешней политике
На фото: в 2000 году в спортзале
Фото:
Frederic Neema / Sygma / Getty Images
В 2001 году Райс стала первой в истории США женщиной, занявшей пост советника президента по национальной безопасности
На фото: во время визита в Санкт-Петербург в 2002 году
Фото:
Doug Mills / AP
Слева направо: министр иностранных дел России Игорь Иванов, госсекретарь США Коллин Пауэлл, президент США Джордж Буш и советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, 2003 год
Слева направо: советник по национальной безопасности Кондолиза Райс, глава аппарата Белого дома Эндрю Кард и первая леди Лора Буш в Галатасарайском университете в Стамбуле, 2004 год
Фото:
Charles Dharapak / AP
За свою жесткую внешнеполитическую позицию и поддержку военных операций США за рубежом получила прозвище «принцесса-воин» (англ. Warrior Princess, название отсылало к сериалу «Зена — королева воинов», который в оригинале назывался «Xena: Warrior Princess»),
На фото: с президентом США Джорджем Бушем-мл. на мероприятии в Техасе, 2004 год
Фото:
Pablo Martinez Monsivais / AP
В 2005 году Кондолиза Райс стала первой чернокожей женщиной на посту госсекретаря США
На фото: на встрече с американскими солдатами в Кабуле, 2005 год
Фото:
Syed Jan Sabawoon / AP
С министром иностранных дел Японии Нобутакой Матимурой (в центре справа) во время официального визита в Японию, 2005 год
Фото:
Itsuo Inouye / AP
Слева направо: глава Пентагона Роберт Гейтс, госсекретарь США Кондолиза Райс и первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле, 2008 год