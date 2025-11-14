Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первая после президента

Кондолизе Райс исполнился 71 год

14 ноября родилась американский политик и бывший госсекретарь США Кондолиза Райс. Жизнь и карьера американской «принцессы-воина» — в фотогалерее «Ъ».
«Мои родители — учительница и церковнослужитель — представляли собой средний класс общины чернокожих, свято почитавших веру и образование. Родители были довольно обычными людьми, но воспитывали меня в том духе, что любой может стать президентом США, если этого действительно захочет»&lt;br> На фото: госсекретарь Кондолиза Райс дает показания в Сенате США по бюджету Госдепартамента, 2005 год

«Мои родители — учительница и церковнослужитель — представляли собой средний класс общины чернокожих, свято почитавших веру и образование. Родители были довольно обычными людьми, но воспитывали меня в том духе, что любой может стать президентом США, если этого действительно захочет»
На фото: госсекретарь Кондолиза Райс дает показания в Сенате США по бюджету Госдепартамента, 2005 год

Фото: Charles Dharapak / AP

«Главным было образование. Чтобы тебя приняли в белом мире, необходимо было вдвое превосходить своих ровесников»&lt;br> В 1981 году Кондолиза Райс получила степень доктора политологии в Денверском университете, а в 1993 году стала первой женщиной и первой афроамериканкой, занявшей пост проректора Стэнфордского университета (на фото в 1985 году)

«Главным было образование. Чтобы тебя приняли в белом мире, необходимо было вдвое превосходить своих ровесников»
В 1981 году Кондолиза Райс получила степень доктора политологии в Денверском университете, а в 1993 году стала первой женщиной и первой афроамериканкой, занявшей пост проректора Стэнфордского университета (на фото в 1985 году)

Фото: David Madison / Getty Images

В 1999 года Райс стала членом предвыборной команды кандидата на пост президента США Джорджа Буша-мл. в качестве его старшего советника по внешней политике&lt;br> На фото: в 2000 году в спортзале

В 1999 года Райс стала членом предвыборной команды кандидата на пост президента США Джорджа Буша-мл. в качестве его старшего советника по внешней политике
На фото: в 2000 году в спортзале

Фото: Frederic Neema / Sygma / Getty Images

В 2001 году Райс стала первой в истории США женщиной, занявшей пост советника президента по национальной безопасности&lt;br> На фото: во время визита в Санкт-Петербург в 2002 году

В 2001 году Райс стала первой в истории США женщиной, занявшей пост советника президента по национальной безопасности
На фото: во время визита в Санкт-Петербург в 2002 году

Фото: Doug Mills / AP

Слева направо: министр иностранных дел России Игорь Иванов, госсекретарь США Коллин Пауэлл, президент США Джордж Буш и советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, 2003 год

Слева направо: министр иностранных дел России Игорь Иванов, госсекретарь США Коллин Пауэлл, президент США Джордж Буш и советник президента США по национальной безопасности Кондолиза Райс на неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: советник по национальной безопасности Кондолиза Райс, глава аппарата Белого дома Эндрю Кард и первая леди Лора Буш в Галатасарайском университете в Стамбуле, 2004 год

Слева направо: советник по национальной безопасности Кондолиза Райс, глава аппарата Белого дома Эндрю Кард и первая леди Лора Буш в Галатасарайском университете в Стамбуле, 2004 год

Фото: Charles Dharapak / AP

За свою жесткую внешнеполитическую позицию и поддержку военных операций США за рубежом получила прозвище «принцесса-воин» (англ. Warrior Princess, название отсылало к сериалу «Зена — королева воинов», который в оригинале назывался «Xena: Warrior Princess»), &lt;br> На фото: с президентом США Джорджем Бушем-мл. на мероприятии в Техасе, 2004 год

За свою жесткую внешнеполитическую позицию и поддержку военных операций США за рубежом получила прозвище «принцесса-воин» (англ. Warrior Princess, название отсылало к сериалу «Зена — королева воинов», который в оригинале назывался «Xena: Warrior Princess»),
На фото: с президентом США Джорджем Бушем-мл. на мероприятии в Техасе, 2004 год

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

В 2005 году Кондолиза Райс стала первой чернокожей женщиной на посту госсекретаря США&lt;br> На фото: на встрече с американскими солдатами в Кабуле, 2005 год

В 2005 году Кондолиза Райс стала первой чернокожей женщиной на посту госсекретаря США
На фото: на встрече с американскими солдатами в Кабуле, 2005 год

Фото: Syed Jan Sabawoon / AP

С министром иностранных дел Японии Нобутакой Матимурой (в центре справа) во время официального визита в Японию, 2005 год

С министром иностранных дел Японии Нобутакой Матимурой (в центре справа) во время официального визита в Японию, 2005 год

Фото: Itsuo Inouye / AP

Слева направо: глава Пентагона Роберт Гейтс, госсекретарь США Кондолиза Райс и первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле, 2008 год

Слева направо: глава Пентагона Роберт Гейтс, госсекретарь США Кондолиза Райс и первый заместитель председателя правительства России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в особняке МИД в Москве, 2005 год

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в особняке МИД в Москве, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

С руководителем Федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым во время посещения школы фигурного катания ЦСКА, 2007 год

С руководителем Федерального агентства России по физической культуре и спорту Вячеславом Фетисовым во время посещения школы фигурного катания ЦСКА, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

В 2005 году Кондолиза Райс стала самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes, также она неоднократно входила в сотню самых влиятельных людей планеты по версии журнала Тime

В 2005 году Кондолиза Райс стала самой влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes, также она неоднократно входила в сотню самых влиятельных людей планеты по версии журнала Тime

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С президентом России Владимиром Путиным (в центре) и президентом США Джорджем Бушем-мл. на деловой встрече в южнокорейском городе Пусан, 2005 год

С президентом России Владимиром Путиным (в центре) и президентом США Джорджем Бушем-мл. на деловой встрече в южнокорейском городе Пусан, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Во время официального визита в Австралию, где она поблагодарила австралийских военных за помощь в американской военной кампании в Афганистане, 2006 год

Во время официального визита в Австралию, где она поблагодарила австралийских военных за помощь в американской военной кампании в Афганистане, 2006 год

Фото: Photo Mark Baker / AP

На вручении дипломов в Бостонском колледже, 2006 год

На вручении дипломов в Бостонском колледже, 2006 год

Фото: Chitose Suzuki / AP

С президентом Франции Жаком Шираком (в центре) и министром иностранных дел Франции Филиппом Дуст-Блази после переговоров в Елисейском дворце в Париже, 2006 год

С президентом Франции Жаком Шираком (в центре) и министром иностранных дел Франции Филиппом Дуст-Блази после переговоров в Елисейском дворце в Париже, 2006 год

Фото: Francois Mori / AP

Кондолиза Райс никогда не была замужем и не имеет детей (на фото в 2007 году)

Кондолиза Райс никогда не была замужем и не имеет детей (на фото в 2007 году)

Фото: Charles Dharapak / AP

С министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой ибн Заид Аль Нахайяном в Дубае, 2008 год

С министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой ибн Заид Аль Нахайяном в Дубае, 2008 год

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

С президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Тбилиси на совместной пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о прекращении огня между Грузией и Россией, 2008 год

С президентом Грузии Михаилом Саакашвили в Тбилиси на совместной пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения о прекращении огня между Грузией и Россией, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С президентом США Джорджем Бушем-мл. в Вашингтоне в 2009 году

С президентом США Джорджем Бушем-мл. в Вашингтоне в 2009 году

Фото: Haraz N. Ghanbari / AP

С вождем африканского племени Эммануэлем Оти Боатенгом в международном торгово-выставочном центре в Аккре, Гана, 2008 год

С вождем африканского племени Эммануэлем Оти Боатенгом в международном торгово-выставочном центре в Аккре, Гана, 2008 год

Фото: Charles Dharapak / AP

В 2008 году Кондолиза Райс посетила Китай после землетрясения на юго-западе страны

В 2008 году Кондолиза Райс посетила Китай после землетрясения на юго-западе страны

Фото: Andy Wong, Pool / AP

После ухода с поста госсекретаря в 2009 году Кондолиза Райс вернулась к академической карьере и выпустила несколько книг мемуаров

После ухода с поста госсекретаря в 2009 году Кондолиза Райс вернулась к академической карьере и выпустила несколько книг мемуаров

Фото: Michael Caterina / AP

