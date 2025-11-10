10.11.2025, 23:22

От Шишигина до Курцына Ярославский театральный институт отметил 45-летие

Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина отметил 45-летний юбилей. В стенах учебного театра ЯГТИ собрались люди, известные далеко за пределами Ярославля. Выпускники института приехали со всех концов России. Педагоги и сотрудники ЯГТИ получили награды и благодарности. Вечер прошел в стиле театрального капустника, тему которого задал 1980-й год — год основания вуза. Концертные номера в исполнении нынешних студентов были посвящены мастерским института, художественные руководители которых вместе со своими выпускниками приглашались на сцену. О том, как прошел праздник, — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».