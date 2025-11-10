Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
От Шишигина до Курцына

Ярославский театральный институт отметил 45-летие

Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина отметил 45-летний юбилей. В стенах учебного театра ЯГТИ собрались люди, известные далеко за пределами Ярославля. Выпускники института приехали со всех концов России. Педагоги и сотрудники ЯГТИ получили награды и благодарности. Вечер прошел в стиле театрального капустника, тему которого задал 1980-й год — год основания вуза. Концертные номера в исполнении нынешних студентов были посвящены мастерским института, художественные руководители которых вместе со своими выпускниками приглашались на сцену. О том, как прошел праздник, — в фотогалерее «Ъ-Ярославль».
Ректор ЯГТИ им. Ф. Шишигина, профессор Татьяна Ерохина поздравила коллег с юбилеем

Ректор ЯГТИ им. Ф. Шишигина, профессор Татьяна Ерохина поздравила коллег с юбилеем

Фото: Вадим Никифоров

Номер-посвящение выпускникам Сергея и Татьяны Куценко

Номер-посвящение выпускникам Сергея и Татьяны Куценко

Фото: Вадим Никифоров

Александр Кузин, Народный артист России, профессор ЯГТИ им. Ф. Шишигина

Александр Кузин, Народный артист России, профессор ЯГТИ им. Ф. Шишигина

Фото: Вадим Никифоров

Заслуженный артист России, профессор Сергей Куценко и профессор Татьяна Куценко в окружении выпускников

Заслуженный артист России, профессор Сергей Куценко и профессор Татьяна Куценко в окружении выпускников

Фото: Вадим Никифоров

Студенты мастерской Андрея Зубкова открывают праздничный концерт, приглашая зрителей в 1980-й год

Студенты мастерской Андрея Зубкова открывают праздничный концерт, приглашая зрителей в 1980-й год

Фото: Вадим Никифоров

Театр имени Федора Волкова подарил ЯГТИ часть старейшей русской сцены

Театр имени Федора Волкова подарил ЯГТИ часть старейшей русской сцены

Фото: Вадим Никифоров

За время работы вуз выпустил более 2500 артистов, режиссеров, художников театра и театроведов, из них более 200 получили почетные звания народных и заслуженных артистов России

За время работы вуз выпустил более 2500 артистов, режиссеров, художников театра и театроведов, из них более 200 получили почетные звания народных и заслуженных артистов России

Фото: Вадим Никифоров

Заслуженный артист России Владимир Гусев, выпускник ЯГТИ

Заслуженный артист России Владимир Гусев, выпускник ЯГТИ

Фото: Вадим Никифоров

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова вручает почетную грамоту профессору Татьяне Куценко

Министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова вручает почетную грамоту профессору Татьяне Куценко

Фото: Вадим Никифоров

Заместитель мэра Ярославля Елена Волкова поздравила вуз с юбилеем

Заместитель мэра Ярославля Елена Волкова поздравила вуз с юбилеем

Фото: Вадим Никифоров

Творческое поздравление от курса доцента Натальи Хабариной

Творческое поздравление от курса доцента Натальи Хабариной

Фото: Вадим Никифоров

Номер-посвящение ярославской школе театра кукол

Номер-посвящение ярославской школе театра кукол

Фото: Вадим Никифоров

Выпускники мастерской актера Театра имени Федора Волкова, доцента ЯГТИ Андрея Зубкова

Выпускники мастерской актера Театра имени Федора Волкова, доцента ЯГТИ Андрея Зубкова

Фото: Вадим Никифоров

Выступление студентов мастерской заслуженной артистки России, профессора Людмилы Савчук

Выступление студентов мастерской заслуженной артистки России, профессора Людмилы Савчук

Фото: Вадим Никифоров

Драматург и режиссер Сергей Розов - почетный гость праздничного вечера

Драматург и режиссер Сергей Розов - почетный гость праздничного вечера

Фото: Вадим Никифоров

Выпускник ЯГТИ Роман Курцын, курс Александра Кузина

Выпускник ЯГТИ Роман Курцын, курс Александра Кузина

Фото: Вадим Никифоров

Выпускники и студенты мастерской Александра Кузина

Выпускники и студенты мастерской Александра Кузина

Фото: Вадим Никифоров

