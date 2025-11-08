08.11.2025, 15:20

Пролетарии вышли на улицы КПРФ провела в Ижевске митинг на 108-летие Великой Октябрьской революции

Коммунисты провели в столице Удмуртии митинг, посвященный 108-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Утром 8 ноября «красные» возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину у Национальной библиотеки, после чего с флагами, транспарантами и оркестром дошли до Доски почета на Центральной площади. Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни. Как региональное отделение КПРФ провело мероприятие в «красный день календаря» — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».