Пролетарии вышли на улицы

КПРФ провела в Ижевске митинг на 108-летие Великой Октябрьской революции

Коммунисты провели в столице Удмуртии митинг, посвященный 108-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Утром 8 ноября «красные» возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину у Национальной библиотеки, после чего с флагами, транспарантами и оркестром дошли до Доски почета на Центральной площади. Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни. Как региональное отделение КПРФ провело мероприятие в «красный день календаря» — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
Памятник Владимиру Ленину у Национальной библиотеки

Памятник Владимиру Ленину у Национальной библиотеки

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Демонстрация с флагами и транспарантами

Демонстрация с флагами и транспарантами

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Слева направо: первый секретарь удмуртского рескома Иван Гвоздак, первый секретарь комсомола Айрат Ситдиков, руководитель фракции в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров

Слева направо: первый секретарь удмуртского рескома Иван Гвоздак, первый секретарь комсомола Айрат Ситдиков, руководитель фракции в Госсовете Удмуртии Владимир Бодров

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Коммунисты возложили цветы к памятнику

Коммунисты возложили цветы к памятнику

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Жители пришли на митинг с плакатами и флагами

Жители пришли на митинг с плакатами и флагами

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

После митинг у памятника Ленину группа направилась на улицу Пушкинскую

После митинг у памятника Ленину группа направилась на улицу Пушкинскую

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни

Во время демонстрации звучали революционные лозунги и песни

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Транспарант ВКПБ на шествии

Транспарант ВКПБ на шествии

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Демонстранты направлялись к Доске почета на Центральной площади

Демонстранты направлялись к Доске почета на Центральной площади

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Шествие возглавили первые лица удмуртского отделения КПРФ

Шествие возглавили первые лица удмуртского отделения КПРФ

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Один из участников митинга с плакатом

Один из участников митинга с плакатом

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Группу сопровождалась оркестром и барабанами

Группу сопровождалась оркестром и барабанами

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Последняя точка шествия — Доска почета на Центральной площади

Последняя точка шествия — Доска почета на Центральной площади

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

