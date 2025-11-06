06.11.2025, 18:53

Выход из тени На Северном Кавказе обсудили перспективы торговли подакцизными товарами

В Ставрополе состоялась межрегиональная конференция «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции». Ее организовал и провел «Ъ-Кавказ». Участники мероприятия обсудили препятствия, которые возникают при реализации мер по обелению рынка, поговорили о том, как раскрыть потенциал добросовестных игроков, и предложили сформировать в СКФО равные условия для бизнеса. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

