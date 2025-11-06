Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Выход из тени

На Северном Кавказе обсудили перспективы торговли подакцизными товарами

В Ставрополе состоялась межрегиональная конференция «(Не)добросовестные практики на потребительском рынке. Потенциал Кавказа по легализации оборота продукции». Ее организовал и провел «Ъ-Кавказ». Участники мероприятия обсудили препятствия, которые возникают при реализации мер по обелению рынка, поговорили о том, как раскрыть потенциал добросовестных игроков, и предложили сформировать в СКФО равные условия для бизнеса. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
Площадку для встречи предоставила Торгово-промышленная палата Ставропольского края

Фото: Татьяна Барыбина

Организатором конференции выступил «Ъ-Кавказ»

Фото: Татьяна Барыбина

В конференции участвовали эксперты отрасли, представители регионов СКФО, депутатского корпуса и всех заинтересованных сторон

Фото: Татьяна Барыбина

Модератор Евгений Грицун поставил перед участниками сложные вопросы: от трудностей борьбы с контрафактом до проблем местных производителей, которым все труднее попасть на полки магазинов

Фото: Татьяна Барыбина

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов поделился данными всероссийского исследования. Так, 82% респондентов уверены, что умное регулирование лучше жестких запретов

Фото: Татьяна Барыбина

Президент Союза «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» Борис Оболенец подчеркнул, что в попытках легализации рынка не стоит забывать об интересах бизнеса

Фото: Татьяна Барыбина

Предоставленные спикерами данные удивляли даже отраслевых экспертов

Фото: Татьяна Барыбина

Несмотря на общую положительную динамику в регионах СКФО остается много вопросов, связанных с легализацией торговли подакцизными товарами

Фото: Татьяна Барыбина

Формат онлайн-конференции позволял подключать к дискуссии федеральных спикеров

Фото: Татьяна Барыбина

Цифры из презентаций и меры поддержки, которые предлагали выступающие, вызывали острые дискуссии среди участников мероприятия

Фото: Татьяна Барыбина

Менеджер по связям с органами власти «Дж.Т.И. Россия» Роман Трошкин рассказал о способах совершенствования правовых механизмов и приоритетах в противодействии нелегальному обороту табачной продукции

Фото: Татьяна Барыбина

В перерыве между сессиями участники встречи делились впечатлениями и обменивались контактами

Фото: Татьяна Барыбина

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по Северо-Кавказскому федеральному округу Евгений Суховеев рассказал о новых полномочиях Росалкогольтабакконтроля для осуществления контрольно-надзорных функций за табачной и пивоваренной сферами

Фото: Татьяна Барыбина

Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Дагестан, подполковник полиции Курбан Карсаков рассказал о правоприменительной практике и проблемах, с которыми сталкиваются местные правоохранители

Фото: Татьяна Барыбина

Проблема легализации розничной торговли подакцизными товарами в СКФО носит комплексный характер. Поэтому, по единодушному мнению участников, такие конференции необходимо проводить на регулярной основе

Фото: Татьяна Барыбина

