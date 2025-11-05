В единстве — сила
Ровно год назад в Ростовской области сменился глава региона
4 ноября 2024 года, в День народного единства, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, стал временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Это произошло после того, как прежний губернатор Дона Василий Голубев объявил жителям региона о досрочном уходе с поста. 14 сентября состоялись выборы главы региона, показавшие рекордную явку. Врио губернатора набрал более 1,5 млн голосов избирателей, оставил далеко позади своих соперников. 19 сентября состоялась торжественная церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора. Подробнее о том, что новому главе региона удалось сделать за минувшие 12 месяцев — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
1 / 57