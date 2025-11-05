Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В единстве — сила

Ровно год назад в Ростовской области сменился глава региона

4 ноября 2024 года, в День народного единства, глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, в соответствии с указом президента России Владимира Путина, стал временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. Это произошло после того, как прежний губернатор Дона Василий Голубев объявил жителям региона о досрочном уходе с поста. 14 сентября состоялись выборы главы региона, показавшие рекордную явку. Врио губернатора набрал более 1,5 млн голосов избирателей, оставил далеко позади своих соперников. 19 сентября состоялась торжественная церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора. Подробнее о том, что новому главе региона удалось сделать за минувшие 12 месяцев — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
4 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области

4 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области

Фото: пресс-служба президента РФ

Уже в первые дни работы в новой должности Юрий Слюсарь понял, что необходимо инициировать масштабное обновление Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В ее основу легло широкое общественное обсуждение: в течение года прошли 57 территориальных сессий, в которых участвовали более 12 тыс. человек, собрано свыше 16 тыс. предложений

Уже в первые дни работы в новой должности Юрий Слюсарь понял, что необходимо инициировать масштабное обновление Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В ее основу легло широкое общественное обсуждение: в течение года прошли 57 территориальных сессий, в которых участвовали более 12 тыс. человек, собрано свыше 16 тыс. предложений

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Приоритеты областной Стратегии-2030 — ЖКХ, поддержка участников СВО и их семей, развитие агропромышленного комплекса, позиционирование Ростова как «южной столицы» России и другие

Приоритеты областной Стратегии-2030 — ЖКХ, поддержка участников СВО и их семей, развитие агропромышленного комплекса, позиционирование Ростова как «южной столицы» России и другие

Фото: Валентина Любашенко

По результатам обсуждений Стратегии-2030 в регионе приняты важные законодательные инициативы: по укреплению бюджетов муниципалитетов, расширению мер поддержки многодетных и молодых семей, ветеранов СВО

По результатам обсуждений Стратегии-2030 в регионе приняты важные законодательные инициативы: по укреплению бюджетов муниципалитетов, расширению мер поддержки многодетных и молодых семей, ветеранов СВО

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области сформирована новая команда правительства: она обновилось на две трети. «Работа команды должна основываться на профессионализме, открытости, честности. А главным мотивом станет забота о жителях», — подчеркнул Юрий Слюсарь

В Ростовской области сформирована новая команда правительства: она обновилось на две трети. «Работа команды должна основываться на профессионализме, открытости, честности. А главным мотивом станет забота о жителях», — подчеркнул Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По инициативе Юрия Слюсаря, в Ростовской области создан единый реестр земельных участков для участников СВО. В правительстве региона заработало управление по поддержке ветеранов боевых действий

По инициативе Юрия Слюсаря, в Ростовской области создан единый реестр земельных участков для участников СВО. В правительстве региона заработало управление по поддержке ветеранов боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

14 февраля 2025 года был проведен Единый день приема участников СВО и членов их семей. В итоге, в регионе приняли дополнительные меры поддержки. Всего в Ростовской области около 100 региональных и муниципальных мер поддержки бойцов спецоперации и их родных

14 февраля 2025 года был проведен Единый день приема участников СВО и членов их семей. В итоге, в регионе приняли дополнительные меры поддержки. Всего в Ростовской области около 100 региональных и муниципальных мер поддержки бойцов спецоперации и их родных

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В регионе развивается Особая экономическая зона «Ростовская». Число резидентов выросло до одиннадцати. Планируемый объем инвестиций превышает 6 млрд руб.

В регионе развивается Особая экономическая зона «Ростовская». Число резидентов выросло до одиннадцати. Планируемый объем инвестиций превышает 6 млрд руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь уделяет пристальное внимание работе ключевых предприятий региона: лично посещает их, информирует федеральный центр о мерах поддержки заводов. Так, понимая сложности, с которыми столкнулся «Ростсельмаш», глава региона провел серию совещаний, инициировал применение ряда новых мер

Юрий Слюсарь уделяет пристальное внимание работе ключевых предприятий региона: лично посещает их, информирует федеральный центр о мерах поддержки заводов. Так, понимая сложности, с которыми столкнулся «Ростсельмаш», глава региона провел серию совещаний, инициировал применение ряда новых мер

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Работники трех закрывшихся в 2024 году в Ростовской области фабрик компании «Глория Джинс» смогли получить работу на других предприятиях легпрома

Работники трех закрывшихся в 2024 году в Ростовской области фабрик компании «Глория Джинс» смогли получить работу на других предприятиях легпрома

Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций

В 2025 году в регионе состоялся запуск нескольких новых производств с миллиардными вложениями: полиамидных нитей на «БТК Текстиль», цинковых белил на площадке «Эмпилс-цинк», снегоуборочной техники на «Сальсксельмаше», компьютерных комплектующих и техники «Бештау»

В 2025 году в регионе состоялся запуск нескольких новых производств с миллиардными вложениями: полиамидных нитей на «БТК Текстиль», цинковых белил на площадке «Эмпилс-цинк», снегоуборочной техники на «Сальсксельмаше», компьютерных комплектующих и техники «Бештау»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По мнению Юрия Слюсаря, у Ростовской области — серьезный потенциал для достижения технологического лидерства: «Это тесно связано с импортозамещением, которому мы уделяем много внимания. Это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции»

По мнению Юрия Слюсаря, у Ростовской области — серьезный потенциал для достижения технологического лидерства: «Это тесно связано с импортозамещением, которому мы уделяем много внимания. Это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На Совете по инвестициям под председательством Юрия Слюсаря были одобрены новые приоритетные проекты: завод полиэтиленовых труб, комплекс по глубокой переработке кукурузы, роботизированный складской комплекс. Их реализация позволит создать более 1 тыс. рабочих мест

На Совете по инвестициям под председательством Юрия Слюсаря были одобрены новые приоритетные проекты: завод полиэтиленовых труб, комплекс по глубокой переработке кукурузы, роботизированный складской комплекс. Их реализация позволит создать более 1 тыс. рабочих мест

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ростовская область заключила 20 соглашений на 209 млрд рублей

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ростовская область заключила 20 соглашений на 209 млрд рублей

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В этом году из-за возвратных весенних заморозков и летней засухи в ряде районов Дона был введен режим ЧС. Ущерб от погодных катаклизмов оценен в 4 млрд руб., поврежден почти 1 млн га посевов. В итоге, урожай ранних зерновых на Дону составил 8,3 млн т, что значительно ниже, чем в 2024 году (11 млн т). «Уверен, трудные времена мы с достоинством пройдем и обязательно вернемся в полосу устойчивого развития», — отметил Юрий Слюсарь

В этом году из-за возвратных весенних заморозков и летней засухи в ряде районов Дона был введен режим ЧС. Ущерб от погодных катаклизмов оценен в 4 млрд руб., поврежден почти 1 млн га посевов. В итоге, урожай ранних зерновых на Дону составил 8,3 млн т, что значительно ниже, чем в 2024 году (11 млн т). «Уверен, трудные времена мы с достоинством пройдем и обязательно вернемся в полосу устойчивого развития», — отметил Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь лоббировал защиту аграриев в ходе личных встреч с представителями правительства РФ и при обращениях к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут

Юрий Слюсарь лоббировал защиту аграриев в ходе личных встреч с представителями правительства РФ и при обращениях к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Правительственная комиссия признала ситуацию в аграрных районах Дона ЧС федерального уровня. Это открывает доступ к новым мерам поддержки. Ключевой вопрос — пролонгация почти 300 действующих кредитов для хозяйств региона

Правительственная комиссия признала ситуацию в аграрных районах Дона ЧС федерального уровня. Это открывает доступ к новым мерам поддержки. Ключевой вопрос — пролонгация почти 300 действующих кредитов для хозяйств региона

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь активно продвигает статус Ростовской области как центра южного макрорегиона страны. Глава Дона поднял эту тему в августе 2025 года — на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Юрий Слюсарь активно продвигает статус Ростовской области как центра южного макрорегиона страны. Глава Дона поднял эту тему в августе 2025 года — на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

На своей первой большой пресс-конференции в сентябре Юрий Слюсарь заявил: «Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы РФ. Это — объективный факт. Он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации»

На своей первой большой пресс-конференции в сентябре Юрий Слюсарь заявил: «Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы РФ. Это — объективный факт. Он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

14 сентября состоялись выборы губернатора Ростовской области, показавшие рекордную явку. Юрий Слюсарь набрал более 1,5 млн голосов избирателей, оставил далеко позади своих соперников и, в итоге, победил

14 сентября состоялись выборы губернатора Ростовской области, показавшие рекордную явку. Юрий Слюсарь набрал более 1,5 млн голосов избирателей, оставил далеко позади своих соперников и, в итоге, победил

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Торжественная церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора состоялась 19 сентября. Инаугурация проходила в КВЦ «ДонЭкспоцентр». Там собрались члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и Законодательного Собрания Ростовской области, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки. Всего — более 1 тыс. человек

Торжественная церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора состоялась 19 сентября. Инаугурация проходила в КВЦ «ДонЭкспоцентр». Там собрались члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и Законодательного Собрания Ростовской области, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки. Всего — более 1 тыс. человек

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На выставке «Золотая осень-2025» правительство Ростовской области подписало соглашения на 11,1 млрд руб. Дон представил проекты глубокой переработки сельхозпродукции — для получения продуктов, имеющих потенциально высокий спрос внутри страны и на зарубежных рынках. Регион — лидер в России по экспорту продукции АПК

На выставке «Золотая осень-2025» правительство Ростовской области подписало соглашения на 11,1 млрд руб. Дон представил проекты глубокой переработки сельхозпродукции — для получения продуктов, имеющих потенциально высокий спрос внутри страны и на зарубежных рынках. Регион — лидер в России по экспорту продукции АПК

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По инициативе губернатора и решению федерального центра был введен мораторий на банкротство сельхозпредприятий. Добавлены лимиты льготного кредитования. Это позволило аграриям привлечь 4 млрд руб. и провести осеннюю посевную кампанию

По инициативе губернатора и решению федерального центра был введен мораторий на банкротство сельхозпредприятий. Добавлены лимиты льготного кредитования. Это позволило аграриям привлечь 4 млрд руб. и провести осеннюю посевную кампанию

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Серьезное внимание глава региона уделяет вопросам экологии. Так, по решению Юрия Слюсаря был полностью вывезен песок с мазутом с Семикаракорского полигона. Объект закрыли. Компания-арендатор «Южный город» была оштрафована

Серьезное внимание глава региона уделяет вопросам экологии. Так, по решению Юрия Слюсаря был полностью вывезен песок с мазутом с Семикаракорского полигона. Объект закрыли. Компания-арендатор «Южный город» была оштрафована

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области разработана концепция градостроительной политики. Был создан Градостроительный совет. Принят новый курс на «зеленое» строительство. Отменена точечная застройка в центре Ростова-на-Дону. Началась разработка концепции линейного парка вдоль реки Темерник

В Ростовской области разработана концепция градостроительной политики. Был создан Градостроительный совет. Принят новый курс на «зеленое» строительство. Отменена точечная застройка в центре Ростова-на-Дону. Началась разработка концепции линейного парка вдоль реки Темерник

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В столице региона стартовала работа по расширению зеленого пояса. «В Ростове первоочередной целью можно назвать увеличение количества высаживаемых деревьев. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых находят рекреационные решения с использованием зеленых насаждений», — считает Юрий Слюсарь

В столице региона стартовала работа по расширению зеленого пояса. «В Ростове первоочередной целью можно назвать увеличение количества высаживаемых деревьев. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых находят рекреационные решения с использованием зеленых насаждений», — считает Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В городе Шахты, по поручению губернатора, пересматривается проект благоустройства Александровского парка в сторону восстановления исторического облика. В Ростове поручено перепроектировать незавершенное по вине подрядчика благоустройство парка Дружба, начата процедура расторжения договора аренды с недобросовестным арендатором парка Плевен, идут работы по воссозданию фонтана на площади им. Ленина

В городе Шахты, по поручению губернатора, пересматривается проект благоустройства Александровского парка в сторону восстановления исторического облика. В Ростове поручено перепроектировать незавершенное по вине подрядчика благоустройство парка Дружба, начата процедура расторжения договора аренды с недобросовестным арендатором парка Плевен, идут работы по воссозданию фонтана на площади им. Ленина

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В рамках губернаторского проекта «Территория детства» завершается обустройство 177 детских площадок. Для этого из бюджета Ростовской области было выделено 500 млн руб.

В рамках губернаторского проекта «Территория детства» завершается обустройство 177 детских площадок. Для этого из бюджета Ростовской области было выделено 500 млн руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области запущен масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Бюджет превышает 10 млрд руб. на первые три года. Начато строительство шести крупных объектов водоснабжения в Азовском, Мясниковском, Чертковском, Неклиновском и др. районах региона

В Ростовской области запущен масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Бюджет превышает 10 млрд руб. на первые три года. Начато строительство шести крупных объектов водоснабжения в Азовском, Мясниковском, Чертковском, Неклиновском и др. районах региона

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону реализуется пятилетняя программа модернизации «Ростовэнерго» на 20,3 млрд руб. Регион получил 500 млн руб. из федерального бюджета на закупку более 320 единиц спецтехники и 15 резервных источников питания

На Дону реализуется пятилетняя программа модернизации «Ростовэнерго» на 20,3 млрд руб. Регион получил 500 млн руб. из федерального бюджета на закупку более 320 единиц спецтехники и 15 резервных источников питания

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Проводится обновление контейнерного парка и площадок. Закуплено и установлено около 14 тыс. новых емкостей для твердых коммунальных отходов. «Чего хотят жители и требую я — это навести порядок в сфере ТКО. Площадки — важный элемент городской среды», — подчеркнул Юрий Слюсарь

Проводится обновление контейнерного парка и площадок. Закуплено и установлено около 14 тыс. новых емкостей для твердых коммунальных отходов. «Чего хотят жители и требую я — это навести порядок в сфере ТКО. Площадки — важный элемент городской среды», — подчеркнул Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Еще одно важное событие этого года — защита проекта реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону. На ее создание из федерального бюджета будут выделены более 8,7 млрд руб.

Еще одно важное событие этого года — защита проекта реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону. На ее создание из федерального бюджета будут выделены более 8,7 млрд руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области отремонтировано 220 участков дорог протяженностью более 400 км. Рассматриваются проекты строительства Северного и Западного обходов Новочеркасска для улучшения логистики ОЭЗ «Ростовская»

В 2025 году в Ростовской области отремонтировано 220 участков дорог протяженностью более 400 км. Рассматриваются проекты строительства Северного и Западного обходов Новочеркасска для улучшения логистики ОЭЗ «Ростовская»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону в 2025 году реализован проект «Поезд здоровья». Это выезды мобильных медицинских бригад. С конца апреля медики провели более 40 тыс. обследований, около 500 человек были экстренно госпитализированы. В составе «Поезда здоровья» работали 240 медицинских специалистов. «Медицине Дона нужна неотложная помощь. Продолжим проект, который отлично себя зарекомендовал. Спасены десятки жизней», — отметил Юрий Слюсарь

На Дону в 2025 году реализован проект «Поезд здоровья». Это выезды мобильных медицинских бригад. С конца апреля медики провели более 40 тыс. обследований, около 500 человек были экстренно госпитализированы. В составе «Поезда здоровья» работали 240 медицинских специалистов. «Медицине Дона нужна неотложная помощь. Продолжим проект, который отлично себя зарекомендовал. Спасены десятки жизней», — отметил Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Врачам, работающим на селе, начали предоставлять бесплатные земельные участки. Разработана региональная кадровая программа на 2025-2030 годы. Увеличено количество целевых мест в Ростовском государственном медуниверситете. С 2026 года в области откроется кадровый центр здравоохранения

Врачам, работающим на селе, начали предоставлять бесплатные земельные участки. Разработана региональная кадровая программа на 2025-2030 годы. Увеличено количество целевых мест в Ростовском государственном медуниверситете. С 2026 года в области откроется кадровый центр здравоохранения

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону реализуется программы строительства, ремонта и реконструкции объектов здравоохранения. Так, идет капремонт поликлиник в Батайске и Волгодонске, строится модульное приемное отделение для БСМП в Ростове. Началась реконструкция Таганрогской БСМП. Это, фактически, строительство новой больницы с общим объемом вложений 22 млрд руб. Этот вопрос в числе других важных тем Юрий Слюсарь обсудил с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко на рабочей встрече в Москве

На Дону реализуется программы строительства, ремонта и реконструкции объектов здравоохранения. Так, идет капремонт поликлиник в Батайске и Волгодонске, строится модульное приемное отделение для БСМП в Ростове. Началась реконструкция Таганрогской БСМП. Это, фактически, строительство новой больницы с общим объемом вложений 22 млрд руб. Этот вопрос в числе других важных тем Юрий Слюсарь обсудил с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко на рабочей встрече в Москве

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

1 сентября 2025 года стартовала программа «Герои Дона» — региональный аналог президентского проекта «Время героев». «Герои Дона» включает наставничество со стороны губернатора, его замов, депутатов и глав муниципалитетов, образовательные модули и стажировку, а также последующее трудоустройство на госслужбу. Обучение начали 64 ветерана и участника СВО

1 сентября 2025 года стартовала программа «Герои Дона» — региональный аналог президентского проекта «Время героев». «Герои Дона» включает наставничество со стороны губернатора, его замов, депутатов и глав муниципалитетов, образовательные модули и стажировку, а также последующее трудоустройство на госслужбу. Обучение начали 64 ветерана и участника СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По поручению Юрия Слюсаря, для органов власти формируется кадровый резерв из числа участников программы «Герои Дона». Ветераны СВО привлекаются к патриотическому воспитанию молодежи и преподаванию в школах «Основ безопасности и защиты Родины»

По поручению Юрия Слюсаря, для органов власти формируется кадровый резерв из числа участников программы «Герои Дона». Ветераны СВО привлекаются к патриотическому воспитанию молодежи и преподаванию в школах «Основ безопасности и защиты Родины»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В МФЦ запущен принцип «одного окна». Опыт Ростовской области признан успешным на федеральном уровне. Президент РФ поручил тиражировать его в других регионах. Опыт Дона уже переняли 11 субъектов России. В Ростовской области более 3 тыс. заявителей уже воспользовались услугой, оформлено свыше 2 тыс. мер поддержки

В МФЦ запущен принцип «одного окна». Опыт Ростовской области признан успешным на федеральном уровне. Президент РФ поручил тиражировать его в других регионах. Опыт Дона уже переняли 11 субъектов России. В Ростовской области более 3 тыс. заявителей уже воспользовались услугой, оформлено свыше 2 тыс. мер поддержки

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Ветеранам СВО с инвалидностью переданы автомобили с ручным управлением. В автошколах региона компенсируются 50% стоимости обучения для вдов участников СВО

Ветеранам СВО с инвалидностью переданы автомобили с ручным управлением. В автошколах региона компенсируются 50% стоимости обучения для вдов участников СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области стартовал проект «Время Героинь» для жен и матерей участников СВО, включающий обучение и помощь в трудоустройстве

В Ростовской области стартовал проект «Время Героинь» для жен и матерей участников СВО, включающий обучение и помощь в трудоустройстве

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Принято решение о строительстве в Усть-Донецке реабилитационного центра для ветеранов СВО, выделен земельный участок

Принято решение о строительстве в Усть-Донецке реабилитационного центра для ветеранов СВО, выделен земельный участок

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Достроены и введены в эксплуатацию объекты образования. На Дону состоялось открытие сразу 11 новых школ. В них, в общей сложности, почти 10 тыс. мест

Достроены и введены в эксплуатацию объекты образования. На Дону состоялось открытие сразу 11 новых школ. В них, в общей сложности, почти 10 тыс. мест

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Завершена реконструкция Мариинской женской гимназии. Планируется строительство казачьих кадетских корпусов в Ростове, станицах Боковская и Вешенская. К 2030 году количество казачьих школ в области должно превысить 900. В образовательных учреждениях со статусом «казачьи» сейчас 140 тыс. учащихся. Выплата участникам программы «Земский учитель» увеличена до 2 млн руб.

Завершена реконструкция Мариинской женской гимназии. Планируется строительство казачьих кадетских корпусов в Ростове, станицах Боковская и Вешенская. К 2030 году количество казачьих школ в области должно превысить 900. В образовательных учреждениях со статусом «казачьи» сейчас 140 тыс. учащихся. Выплата участникам программы «Земский учитель» увеличена до 2 млн руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Развивается сеть центров #ДонМолодой. Они уже работают в Ростове и Шахтах, планируются в других городах области. Регион — лидер в РФ по количеству направлений молодежной политики

Развивается сеть центров #ДонМолодой. Они уже работают в Ростове и Шахтах, планируются в других городах области. Регион — лидер в РФ по количеству направлений молодежной политики

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Выполнен первый этап реконструкции театра им. А.П. Чехова в Таганроге. Это —памятник архитектуры: построен в XIX веке на средства горожан. Его еще называют «маленькой копией Миланского театра Ла-Скала». Окончание всех работ по реконструкции театра запланировано на осень 2027 года

Выполнен первый этап реконструкции театра им. А.П. Чехова в Таганроге. Это —памятник архитектуры: построен в XIX веке на средства горожан. Его еще называют «маленькой копией Миланского театра Ла-Скала». Окончание всех работ по реконструкции театра запланировано на осень 2027 года

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Завершен капитальный ремонт Дворца спорта в столице региона. В обновленном здании возобновила выступления гандбольная команда «Ростов-Дон»

Завершен капитальный ремонт Дворца спорта в столице региона. В обновленном здании возобновила выступления гандбольная команда «Ростов-Дон»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Началось строительство нового дворца спорта на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону. Бюджет — более 3 млрд руб. Окончание работ — 2027 год

Началось строительство нового дворца спорта на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону. Бюджет — более 3 млрд руб. Окончание работ — 2027 год

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Таганроге передан в государственную собственность мемориальный дом Фаины Раневской. Здесь будет создан первый в России музей-центр актрисы

В Таганроге передан в государственную собственность мемориальный дом Фаины Раневской. Здесь будет создан первый в России музей-центр актрисы

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области 19 домов культуры получили новое современное оборудование

В Ростовской области 19 домов культуры получили новое современное оборудование

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону динамично развивается туризм. В частности, возрождается речное сообщение на скоростных судах «Валдай» и «Метеор». Продолжается развитие причальной инфраструктуры для возрождения пассажирского судоходства

На Дону динамично развивается туризм. В частности, возрождается речное сообщение на скоростных судах «Валдай» и «Метеор». Продолжается развитие причальной инфраструктуры для возрождения пассажирского судоходства

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрия Слюсаря возмутил факт вырубки на одной из центральных аллей Новочеркасска 30 здоровых сосен. Глава региона ввел правило: теперь спиливать деревья выше 1,8 м в ходе благоустройства можно только с письменного разрешения губернатора

Юрия Слюсаря возмутил факт вырубки на одной из центральных аллей Новочеркасска 30 здоровых сосен. Глава региона ввел правило: теперь спиливать деревья выше 1,8 м в ходе благоустройства можно только с письменного разрешения губернатора

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону запущена федеральная программа «Земский работник культуры». Первые 15 специалистов начали работу в районах, получив по 1 млн руб. из федерального бюджета и 1 млн руб. из — областного

На Дону запущена федеральная программа «Земский работник культуры». Первые 15 специалистов начали работу в районах, получив по 1 млн руб. из федерального бюджета и 1 млн руб. из — областного

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области стартовала разработка комплексной программы развития станицы Старочеркасской. По инициативе Юрия Слюсаря создается специальный совет по развитию этого историко-архитектурного музея-заповедника

В Ростовской области стартовала разработка комплексной программы развития станицы Старочеркасской. По инициативе Юрия Слюсаря создается специальный совет по развитию этого историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В 2025 году в регионе успешно реализуется программа «Сделаем вместе»: всего — более 200 инициатив. Среди них, например, казачий этнопарк в Новочеркасске, освещение улиц, благоустройство пляжей. На 2026 год будет направлено 500 млн руб. Еще 500 млн руб. будет направлено на обустройство детских площадок

В 2025 году в регионе успешно реализуется программа «Сделаем вместе»: всего — более 200 инициатив. Среди них, например, казачий этнопарк в Новочеркасске, освещение улиц, благоустройство пляжей. На 2026 год будет направлено 500 млн руб. Еще 500 млн руб. будет направлено на обустройство детских площадок

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону состоялась закладка парка 80-летия Победы. Высадка деревьев проходила под руководством опытных дендрологов. Юрий Слюсарь вместе с главой города Александром Скрябиным, Героем России Андреем Манухиным и юнармейцем Алексеем Сауляком открыли памятный знак в честь закладки Аллеи памяти

В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону состоялась закладка парка 80-летия Победы. Высадка деревьев проходила под руководством опытных дендрологов. Юрий Слюсарь вместе с главой города Александром Скрябиным, Героем России Андреем Манухиным и юнармейцем Алексеем Сауляком открыли памятный знак в честь закладки Аллеи памяти

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Общая суммарная аудитория Юрия Слюсаря во всех социальных сетях и мессенджерах продолжает расти. За год количество подписчиков выросло более чем на 252% — до 266 тыс. С 7 ноября 2024 года по настоящее время отработано более 60,4 тыс. поступивших через соцсети сообщений (по темам ЖКХ, дороги, благоустройство, общественный транспорт, обращение с отходами). Аудитория продолжает расти. Количество обращений увеличивается

Общая суммарная аудитория Юрия Слюсаря во всех социальных сетях и мессенджерах продолжает расти. За год количество подписчиков выросло более чем на 252% — до 266 тыс. С 7 ноября 2024 года по настоящее время отработано более 60,4 тыс. поступивших через соцсети сообщений (по темам ЖКХ, дороги, благоустройство, общественный транспорт, обращение с отходами). Аудитория продолжает расти. Количество обращений увеличивается

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Следующая фотография
1 / 57

4 ноября 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Слюсаря временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области

Фото: пресс-служба президента РФ

Уже в первые дни работы в новой должности Юрий Слюсарь понял, что необходимо инициировать масштабное обновление Стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года. В ее основу легло широкое общественное обсуждение: в течение года прошли 57 территориальных сессий, в которых участвовали более 12 тыс. человек, собрано свыше 16 тыс. предложений

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин

Приоритеты областной Стратегии-2030 — ЖКХ, поддержка участников СВО и их семей, развитие агропромышленного комплекса, позиционирование Ростова как «южной столицы» России и другие

Фото: Валентина Любашенко

По результатам обсуждений Стратегии-2030 в регионе приняты важные законодательные инициативы: по укреплению бюджетов муниципалитетов, расширению мер поддержки многодетных и молодых семей, ветеранов СВО

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Ростовской области сформирована новая команда правительства: она обновилось на две трети. «Работа команды должна основываться на профессионализме, открытости, честности. А главным мотивом станет забота о жителях», — подчеркнул Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По инициативе Юрия Слюсаря, в Ростовской области создан единый реестр земельных участков для участников СВО. В правительстве региона заработало управление по поддержке ветеранов боевых действий

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

14 февраля 2025 года был проведен Единый день приема участников СВО и членов их семей. В итоге, в регионе приняли дополнительные меры поддержки. Всего в Ростовской области около 100 региональных и муниципальных мер поддержки бойцов спецоперации и их родных

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В регионе развивается Особая экономическая зона «Ростовская». Число резидентов выросло до одиннадцати. Планируемый объем инвестиций превышает 6 млрд руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь уделяет пристальное внимание работе ключевых предприятий региона: лично посещает их, информирует федеральный центр о мерах поддержки заводов. Так, понимая сложности, с которыми столкнулся «Ростсельмаш», глава региона провел серию совещаний, инициировал применение ряда новых мер

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Работники трех закрывшихся в 2024 году в Ростовской области фабрик компании «Глория Джинс» смогли получить работу на других предприятиях легпрома

Фото: Министерство региональной политики и массовых коммуникаций

В 2025 году в регионе состоялся запуск нескольких новых производств с миллиардными вложениями: полиамидных нитей на «БТК Текстиль», цинковых белил на площадке «Эмпилс-цинк», снегоуборочной техники на «Сальсксельмаше», компьютерных комплектующих и техники «Бештау»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По мнению Юрия Слюсаря, у Ростовской области — серьезный потенциал для достижения технологического лидерства: «Это тесно связано с импортозамещением, которому мы уделяем много внимания. Это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где у нас есть необходимые разработки, технологии, компетенции»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На Совете по инвестициям под председательством Юрия Слюсаря были одобрены новые приоритетные проекты: завод полиэтиленовых труб, комплекс по глубокой переработке кукурузы, роботизированный складской комплекс. Их реализация позволит создать более 1 тыс. рабочих мест

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Ростовская область заключила 20 соглашений на 209 млрд рублей

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В этом году из-за возвратных весенних заморозков и летней засухи в ряде районов Дона был введен режим ЧС. Ущерб от погодных катаклизмов оценен в 4 млрд руб., поврежден почти 1 млн га посевов. В итоге, урожай ранних зерновых на Дону составил 8,3 млн т, что значительно ниже, чем в 2024 году (11 млн т). «Уверен, трудные времена мы с достоинством пройдем и обязательно вернемся в полосу устойчивого развития», — отметил Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь лоббировал защиту аграриев в ходе личных встреч с представителями правительства РФ и при обращениях к президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину и министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Правительственная комиссия признала ситуацию в аграрных районах Дона ЧС федерального уровня. Это открывает доступ к новым мерам поддержки. Ключевой вопрос — пролонгация почти 300 действующих кредитов для хозяйств региона

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрий Слюсарь активно продвигает статус Ростовской области как центра южного макрорегиона страны. Глава Дона поднял эту тему в августе 2025 года — на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба президента РФ

На своей первой большой пресс-конференции в сентябре Юрий Слюсарь заявил: «Президент поддержал идею позиционирования Ростовской области как южной столицы РФ. Это — объективный факт. Он опирается на тот потенциал, который у нас есть, на функцию, которую мы сейчас выполняем в новой политической, экономической и географической ситуации»

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

14 сентября состоялись выборы губернатора Ростовской области, показавшие рекордную явку. Юрий Слюсарь набрал более 1,5 млн голосов избирателей, оставил далеко позади своих соперников и, в итоге, победил

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Торжественная церемония вступления Юрия Слюсаря в должность губернатора состоялась 19 сентября. Инаугурация проходила в КВЦ «ДонЭкспоцентр». Там собрались члены Совета Федерации, депутаты Госдумы РФ и Законодательного Собрания Ростовской области, представители федеральных и областных органов власти, духовенства, руководители предприятий и организаций, деятели науки. Всего — более 1 тыс. человек

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На выставке «Золотая осень-2025» правительство Ростовской области подписало соглашения на 11,1 млрд руб. Дон представил проекты глубокой переработки сельхозпродукции — для получения продуктов, имеющих потенциально высокий спрос внутри страны и на зарубежных рынках. Регион — лидер в России по экспорту продукции АПК

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По инициативе губернатора и решению федерального центра был введен мораторий на банкротство сельхозпредприятий. Добавлены лимиты льготного кредитования. Это позволило аграриям привлечь 4 млрд руб. и провести осеннюю посевную кампанию

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Серьезное внимание глава региона уделяет вопросам экологии. Так, по решению Юрия Слюсаря был полностью вывезен песок с мазутом с Семикаракорского полигона. Объект закрыли. Компания-арендатор «Южный город» была оштрафована

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области разработана концепция градостроительной политики. Был создан Градостроительный совет. Принят новый курс на «зеленое» строительство. Отменена точечная застройка в центре Ростова-на-Дону. Началась разработка концепции линейного парка вдоль реки Темерник

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В столице региона стартовала работа по расширению зеленого пояса. «В Ростове первоочередной целью можно назвать увеличение количества высаживаемых деревьев. Надо использовать опыт других городов, в том числе с большим историческим центром, узкими улицами, в которых находят рекреационные решения с использованием зеленых насаждений», — считает Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В городе Шахты, по поручению губернатора, пересматривается проект благоустройства Александровского парка в сторону восстановления исторического облика. В Ростове поручено перепроектировать незавершенное по вине подрядчика благоустройство парка Дружба, начата процедура расторжения договора аренды с недобросовестным арендатором парка Плевен, идут работы по воссозданию фонтана на площади им. Ленина

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В рамках губернаторского проекта «Территория детства» завершается обустройство 177 детских площадок. Для этого из бюджета Ростовской области было выделено 500 млн руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области запущен масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Бюджет превышает 10 млрд руб. на первые три года. Начато строительство шести крупных объектов водоснабжения в Азовском, Мясниковском, Чертковском, Неклиновском и др. районах региона

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону реализуется пятилетняя программа модернизации «Ростовэнерго» на 20,3 млрд руб. Регион получил 500 млн руб. из федерального бюджета на закупку более 320 единиц спецтехники и 15 резервных источников питания

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Проводится обновление контейнерного парка и площадок. Закуплено и установлено около 14 тыс. новых емкостей для твердых коммунальных отходов. «Чего хотят жители и требую я — это навести порядок в сфере ТКО. Площадки — важный элемент городской среды», — подчеркнул Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Еще одно важное событие этого года — защита проекта реконструкции ливневой канализации в Ростове-на-Дону. На ее создание из федерального бюджета будут выделены более 8,7 млрд руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В 2025 году в Ростовской области отремонтировано 220 участков дорог протяженностью более 400 км. Рассматриваются проекты строительства Северного и Западного обходов Новочеркасска для улучшения логистики ОЭЗ «Ростовская»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону в 2025 году реализован проект «Поезд здоровья». Это выезды мобильных медицинских бригад. С конца апреля медики провели более 40 тыс. обследований, около 500 человек были экстренно госпитализированы. В составе «Поезда здоровья» работали 240 медицинских специалистов. «Медицине Дона нужна неотложная помощь. Продолжим проект, который отлично себя зарекомендовал. Спасены десятки жизней», — отметил Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Врачам, работающим на селе, начали предоставлять бесплатные земельные участки. Разработана региональная кадровая программа на 2025-2030 годы. Увеличено количество целевых мест в Ростовском государственном медуниверситете. С 2026 года в области откроется кадровый центр здравоохранения

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону реализуется программы строительства, ремонта и реконструкции объектов здравоохранения. Так, идет капремонт поликлиник в Батайске и Волгодонске, строится модульное приемное отделение для БСМП в Ростове. Началась реконструкция Таганрогской БСМП. Это, фактически, строительство новой больницы с общим объемом вложений 22 млрд руб. Этот вопрос в числе других важных тем Юрий Слюсарь обсудил с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко на рабочей встрече в Москве

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

1 сентября 2025 года стартовала программа «Герои Дона» — региональный аналог президентского проекта «Время героев». «Герои Дона» включает наставничество со стороны губернатора, его замов, депутатов и глав муниципалитетов, образовательные модули и стажировку, а также последующее трудоустройство на госслужбу. Обучение начали 64 ветерана и участника СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

По поручению Юрия Слюсаря, для органов власти формируется кадровый резерв из числа участников программы «Герои Дона». Ветераны СВО привлекаются к патриотическому воспитанию молодежи и преподаванию в школах «Основ безопасности и защиты Родины»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В МФЦ запущен принцип «одного окна». Опыт Ростовской области признан успешным на федеральном уровне. Президент РФ поручил тиражировать его в других регионах. Опыт Дона уже переняли 11 субъектов России. В Ростовской области более 3 тыс. заявителей уже воспользовались услугой, оформлено свыше 2 тыс. мер поддержки

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Ветеранам СВО с инвалидностью переданы автомобили с ручным управлением. В автошколах региона компенсируются 50% стоимости обучения для вдов участников СВО

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области стартовал проект «Время Героинь» для жен и матерей участников СВО, включающий обучение и помощь в трудоустройстве

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Принято решение о строительстве в Усть-Донецке реабилитационного центра для ветеранов СВО, выделен земельный участок

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Достроены и введены в эксплуатацию объекты образования. На Дону состоялось открытие сразу 11 новых школ. В них, в общей сложности, почти 10 тыс. мест

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Завершена реконструкция Мариинской женской гимназии. Планируется строительство казачьих кадетских корпусов в Ростове, станицах Боковская и Вешенская. К 2030 году количество казачьих школ в области должно превысить 900. В образовательных учреждениях со статусом «казачьи» сейчас 140 тыс. учащихся. Выплата участникам программы «Земский учитель» увеличена до 2 млн руб.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Развивается сеть центров #ДонМолодой. Они уже работают в Ростове и Шахтах, планируются в других городах области. Регион — лидер в РФ по количеству направлений молодежной политики

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

Выполнен первый этап реконструкции театра им. А.П. Чехова в Таганроге. Это —памятник архитектуры: построен в XIX веке на средства горожан. Его еще называют «маленькой копией Миланского театра Ла-Скала». Окончание всех работ по реконструкции театра запланировано на осень 2027 года

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Завершен капитальный ремонт Дворца спорта в столице региона. В обновленном здании возобновила выступления гандбольная команда «Ростов-Дон»

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Началось строительство нового дворца спорта на стадионе «Труд» в Ростове-на-Дону. Бюджет — более 3 млрд руб. Окончание работ — 2027 год

Фото: министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области

В Таганроге передан в государственную собственность мемориальный дом Фаины Раневской. Здесь будет создан первый в России музей-центр актрисы

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области 19 домов культуры получили новое современное оборудование

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону динамично развивается туризм. В частности, возрождается речное сообщение на скоростных судах «Валдай» и «Метеор». Продолжается развитие причальной инфраструктуры для возрождения пассажирского судоходства

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Юрия Слюсаря возмутил факт вырубки на одной из центральных аллей Новочеркасска 30 здоровых сосен. Глава региона ввел правило: теперь спиливать деревья выше 1,8 м в ходе благоустройства можно только с письменного разрешения губернатора

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

На Дону запущена федеральная программа «Земский работник культуры». Первые 15 специалистов начали работу в районах, получив по 1 млн руб. из федерального бюджета и 1 млн руб. из — областного

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области стартовала разработка комплексной программы развития станицы Старочеркасской. По инициативе Юрия Слюсаря создается специальный совет по развитию этого историко-архитектурного музея-заповедника

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В 2025 году в регионе успешно реализуется программа «Сделаем вместе»: всего — более 200 инициатив. Среди них, например, казачий этнопарк в Новочеркасске, освещение улиц, благоустройство пляжей. На 2026 год будет направлено 500 млн руб. Еще 500 млн руб. будет направлено на обустройство детских площадок

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону состоялась закладка парка 80-летия Победы. Высадка деревьев проходила под руководством опытных дендрологов. Юрий Слюсарь вместе с главой города Александром Скрябиным, Героем России Андреем Манухиным и юнармейцем Алексеем Сауляком открыли памятный знак в честь закладки Аллеи памяти

Фото: Telegram-канал Александра Скрябина

Общая суммарная аудитория Юрия Слюсаря во всех социальных сетях и мессенджерах продолжает расти. За год количество подписчиков выросло более чем на 252% — до 266 тыс. С 7 ноября 2024 года по настоящее время отработано более 60,4 тыс. поступивших через соцсети сообщений (по темам ЖКХ, дороги, благоустройство, общественный транспорт, обращение с отходами). Аудитория продолжает расти. Количество обращений увеличивается

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд