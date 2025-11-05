В единстве — сила

В этом году из-за возвратных весенних заморозков и летней засухи в ряде районов Дона был введен режим ЧС. Ущерб от погодных катаклизмов оценен в 4 млрд руб., поврежден почти 1 млн га посевов. В итоге, урожай ранних зерновых на Дону составил 8,3 млн т, что значительно ниже, чем в 2024 году (11 млн т). «Уверен, трудные времена мы с достоинством пройдем и обязательно вернемся в полосу устойчивого развития», — отметил Юрий Слюсарь

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области