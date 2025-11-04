Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Крестный ход в Казани

Тысячи человек приняли участие в крестном ходе в Казани

Сегодня в Казани 7 тыс. человек приняли участие в традиционном крестном ходе, посвященном Дню Казанской иконы Божией Матери. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».
Крестный ход в Казани

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

