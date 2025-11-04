Волга-Урал / Фото 04.11.2025, 13:14 Крестный ход в Казани Тысячи человек приняли участие в крестном ходе в Казани Сегодня в Казани 7 тыс. человек приняли участие в традиционном крестном ходе, посвященном Дню Казанской иконы Божией Матери. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Следующая фотография 1 / 22 Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов / купить фото Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов Крестный ход в Казани Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов