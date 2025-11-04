Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Наташа наша

Премьера музыкального спектакля «Первый бал Наташи Ростовой» в Краснодаре

В краснодарском Дворце искусств 1 ноября прошла премьера музыкальной постановки, основанной на романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Спектакль сосредоточен на одной из сцен романа — балу. В центре внимания — романтическая линия главных персонажей. Сценическое решение использует приемы иммерсивного театра и театральной инсталляции. В спектакле звучит музыка Штрауса, Лядова, Глинки, Шайдуллиной, Козловского. Первый бал Наташи Ростовой — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
Предыдущая фотография
В Краснодаре представили спектакль «Первый бал Наташи Ростовой»

В Краснодаре представили спектакль «Первый бал Наташи Ростовой»

Фото: Алексей Петров

В основу спектакля легла одна сцена из романа — бал

В основу спектакля легла одна сцена из романа — бал

Фото: Алексей Петров

Спектакль представляет собой бал, на котором разворачивается две сюжетные лини — романтические отношения Наташи Ростовой и Андрея Болконского и Эллен и Пьера Безуховых

Спектакль представляет собой бал, на котором разворачивается две сюжетные лини — романтические отношения Наташи Ростовой и Андрея Болконского и Эллен и Пьера Безуховых

Фото: Алексей Петров

Музыку для спектакля написала композитор Ольга Шайдуллина. Также в нем используется музыка Михаила Глинки, Анатолия Лядова, Иоганна Штрауса

Музыку для спектакля написала композитор Ольга Шайдуллина. Также в нем используется музыка Михаила Глинки, Анатолия Лядова, Иоганна Штрауса

Фото: Алексей Петров

На балу танцуют кадриль, мазурку, вальс, полонез

На балу танцуют кадриль, мазурку, вальс, полонез

Фото: Алексей Петров

В спектакле заняты артисты Молодежного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера»

В спектакле заняты артисты Молодежного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера»

Фото: Алексей Петров

Начало действия происходит прямо в фойе Дворца искусств

Начало действия происходит прямо в фойе Дворца искусств

Фото: Алексей Петров

Бал — это красивая романтическая история первой влюбленности

Бал — это красивая романтическая история первой влюбленности

Фото: Алексей Петров

Режиссер-постановщик и балетмейстер — Ирина Ткаченко

Режиссер-постановщик и балетмейстер — Ирина Ткаченко

Фото: Алексей Петров

Спектакль завораживает и прекрасной музыкой, и красивыми танцами, и торжественной атмосферой

Спектакль завораживает и прекрасной музыкой, и красивыми танцами, и торжественной атмосферой

Фото: Алексей Петров

Зрители во время спектакля восхищались красотой постановки и костюмов

Зрители во время спектакля восхищались красотой постановки и костюмов

Фото: Алексей Петров

Артисты были в настоящих бальных платьях — таких, как и полтора века назад

Артисты были в настоящих бальных платьях — таких, как и полтора века назад

Фото: Алексей Петров

Как сказано в описании, это «кружение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале»

Как сказано в описании, это «кружение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале»

Фото: Алексей Петров

Музыку исполнял Кубанский симфонический оркестр

Музыку исполнял Кубанский симфонический оркестр

Фото: Алексей Петров

Спектакль будет идти до 31 января 2026 года

Спектакль будет идти до 31 января 2026 года

Фото: Алексей Петров

Следующая фотография
1 / 15

В Краснодаре представили спектакль «Первый бал Наташи Ростовой»

Фото: Алексей Петров

В основу спектакля легла одна сцена из романа — бал

Фото: Алексей Петров

Спектакль представляет собой бал, на котором разворачивается две сюжетные лини — романтические отношения Наташи Ростовой и Андрея Болконского и Эллен и Пьера Безуховых

Фото: Алексей Петров

Музыку для спектакля написала композитор Ольга Шайдуллина. Также в нем используется музыка Михаила Глинки, Анатолия Лядова, Иоганна Штрауса

Фото: Алексей Петров

На балу танцуют кадриль, мазурку, вальс, полонез

Фото: Алексей Петров

В спектакле заняты артисты Молодежного театра и Музыкального шоу-театра «Премьера»

Фото: Алексей Петров

Начало действия происходит прямо в фойе Дворца искусств

Фото: Алексей Петров

Бал — это красивая романтическая история первой влюбленности

Фото: Алексей Петров

Режиссер-постановщик и балетмейстер — Ирина Ткаченко

Фото: Алексей Петров

Спектакль завораживает и прекрасной музыкой, и красивыми танцами, и торжественной атмосферой

Фото: Алексей Петров

Зрители во время спектакля восхищались красотой постановки и костюмов

Фото: Алексей Петров

Артисты были в настоящих бальных платьях — таких, как и полтора века назад

Фото: Алексей Петров

Как сказано в описании, это «кружение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале»

Фото: Алексей Петров

Музыку исполнял Кубанский симфонический оркестр

Фото: Алексей Петров

Спектакль будет идти до 31 января 2026 года

Фото: Алексей Петров

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд