04.11.2025, 09:03

Наташа наша Премьера музыкального спектакля «Первый бал Наташи Ростовой» в Краснодаре

В краснодарском Дворце искусств 1 ноября прошла премьера музыкальной постановки, основанной на романе-эпопее Льва Толстого «Война и мир». Спектакль сосредоточен на одной из сцен романа — балу. В центре внимания — романтическая линия главных персонажей. Сценическое решение использует приемы иммерсивного театра и театральной инсталляции. В спектакле звучит музыка Штрауса, Лядова, Глинки, Шайдуллиной, Козловского. Первый бал Наташи Ростовой — в фотогалерее «Ъ-Кубань».