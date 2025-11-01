Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Октябрьские слушания

Яркие моменты работы депутатов в октябре

Пленарные заседания, обсуждение бюджета и «Самовар Зюганова» — в фотогалерее «Ъ».
Девушка на диване в холле Госдумы

Девушка на диване в холле Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх (слева) и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким

Полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх (слева) и член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Справа налево: депутат Анатолий Аксаков, замминистра финансов Иван Чебесков, зампред ЦБ Филипп Габуния и президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев перед началом парламентских слушаний комитета по финансовому рынку

Справа налево: депутат Анатолий Аксаков, замминистра финансов Иван Чебесков, зампред ЦБ Филипп Габуния и президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев перед началом парламентских слушаний комитета по финансовому рынку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Стопки с текстом бюджета России на 2026-2028 годы

Стопки с текстом бюджета России на 2026-2028 годы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр финансов Антон Силуанов во время заседания по бюджету и налогам

Слева направо: председатель Счетной палаты Борис Ковальчук, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и министр финансов Антон Силуанов во время заседания по бюджету и налогам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Сергей Веремеенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов

Член комитета по бюджету и налогам Виктор Селиверстов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (справа) и первый зампреда правительства Денис Мантуров (третий справа)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (справа) и первый зампреда правительства Денис Мантуров (третий справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Министр финансов России Антон Силуанов во время заседания

Министр финансов России Антон Силуанов во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Николай Коломейцев (слева) и Сергей Осадчий (в центре)

Слева направо: депутаты Николай Коломейцев (слева) и Сергей Осадчий (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, депутаты Александр Жуков и Александр Бабаков перед началом заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

Слева направо: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, депутаты Александр Жуков и Александр Бабаков перед началом заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг (слева) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг (слева) и зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин

Слева направо: первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по финансовым и экономическим вопросам консультативного совета Катара Ахмад бин Хитми Аль-Хитми (справа) и зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) перед началом заседания постоянного комитета Азиатской парламентской Ассамблеи по культуре и социальным вопросам

Член комитета по финансовым и экономическим вопросам консультативного совета Катара Ахмад бин Хитми Аль-Хитми (справа) и зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) перед началом заседания постоянного комитета Азиатской парламентской Ассамблеи по культуре и социальным вопросам

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на Круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка квоты»

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на Круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка квоты»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Учащиеся Московского военно-музыкального училища и артисты фольклорного ансамбля перед началом мероприятия, посвященного Дню отца

Учащиеся Московского военно-музыкального училища и артисты фольклорного ансамбля перед началом мероприятия, посвященного Дню отца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников

Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников (слева) и член комитета по охране здоровья Андрей Горохов

Первый зампред комитета по аграрным вопросам Владимир Плотников (слева) и член комитета по охране здоровья Андрей Горохов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты во время заседания

Депутаты во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Мурат Хасанов, Иван Демченко и Дмитрий Лоцманов

Слева направо: депутаты Мурат Хасанов, Иван Демченко и Дмитрий Лоцманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Николай Валуев (слева) и депутат Артур Таймазов

Депутат Николай Валуев (слева) и депутат Артур Таймазов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг

Председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Зампред комиссии по регламенту и обеспечению деятельности Госдумы Раиса Кармазина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Михаил Терентьев и Ирина Панькина

Депутаты Михаил Терентьев и Ирина Панькина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета по просвещению Михаил Берулава

Первый зампред комитета по просвещению Михаил Берулава

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Бадма Башанкаев (слева) и Александр Ильтяков

Депутаты Бадма Башанкаев (слева) и Александр Ильтяков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Евгений Ревенко (слева) и Юрий Швыткин

Депутаты Евгений Ревенко (слева) и Юрий Швыткин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев

Член комитета по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Гурулев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Шолбан Кара-оол (слева) и первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Зампред Госдумы Шолбан Кара-оол (слева) и первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый зампред Госдумы Александр Жуков, председатель Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая

Слева направо: первый зампред Госдумы Александр Жуков, председатель Госдумы Вячеслав Володин и его заместитель Ирина Яровая

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Госдумы во время пленарного заседания

Депутат Госдумы во время пленарного заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Зампред Госдумы Ирина Яровая и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов

Зампред Госдумы Ирина Яровая и зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Каплан Панеш (справа) и Евгений Нифантьев

Депутаты Каплан Панеш (справа) и Евгений Нифантьев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Рабочие со стремянкой перед началом заседания Госдумы

Рабочие со стремянкой перед началом заседания Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Бийсултан Хамзаев, Владимир Сипягин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев и Борис Чернышов

Слева направо: депутаты Бийсултан Хамзаев, Владимир Сипягин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев и Борис Чернышов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутаты Роза Чемерис и Вячеслав Фетисов

Депутаты Роза Чемерис и Вячеслав Фетисов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева), депутаты Вячеслав Фетисов (второй слева) и Ирина Роднина

Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий (слева), депутаты Вячеслав Фетисов (второй слева) и Ирина Роднина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по контролю Олег Морозов (справа)

Председатель комитета по контролю Олег Морозов (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: депутаты Ольга Тимофеева, Яна Лантратова и Владимир Шаманов

Слева направо: депутаты Ольга Тимофеева, Яна Лантратова и Владимир Шаманов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Депутат Юлия Саранова (в центре)

Депутат Юлия Саранова (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на ежегодной встрече с журналистами «Самовар Зюганова»

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на ежегодной встрече с журналистами «Самовар Зюганова»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

