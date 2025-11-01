Октябрьские слушания

Справа налево: депутат Анатолий Аксаков, замминистра финансов Иван Чебесков, зампред ЦБ Филипп Габуния и президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев перед началом парламентских слушаний комитета по финансовому рынку
Слева направо: председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, депутаты Александр Жуков и Александр Бабаков перед началом заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы
Слева направо: первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин
Член комитета по финансовым и экономическим вопросам консультативного совета Катара Ахмад бин Хитми Аль-Хитми (справа) и зампред Госдумы Борис Чернышов (слева) перед началом заседания постоянного комитета Азиатской парламентской Ассамблеи по культуре и социальным вопросам
Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова на Круглом столе «Игрушки как канал скрытой пропаганды: визуальные образы, маркировка, проверка квоты»
Слева направо: руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, первый зампред правительства Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и министр экономического развития Максим Решетников