29.10.2025, 13:53

Прощание с погибшими при взрыве в Копейске В Челябинской области прошли похороны заводчан

В Копейске 29 октября состоялось прощание с работниками, погибшими во время взрыва на одном из промышленных предприятий города. В этот день прошли похороны Максима Кипенского, Ольги Толкачевой и Веры Никулимовой. Погибших похоронят на кладбище поселка Горняк, где позднее создадут аллею памяти и установят стелу. Фотограф «Ъ-Южный Урал» запечатлел, как родственники и сотрудники предприятия простились с ушедшими из жизни заводчанами.