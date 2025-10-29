Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прощание с погибшими при взрыве в Копейске

В Челябинской области прошли похороны заводчан

В Копейске 29 октября состоялось прощание с работниками, погибшими во время взрыва на одном из промышленных предприятий города. В этот день прошли похороны Максима Кипенского, Ольги Толкачевой и Веры Никулимовой. Погибших похоронят на кладбище поселка Горняк, где позднее создадут аллею памяти и установят стелу. Фотограф «Ъ-Южный Урал» запечатлел, как родственники и сотрудники предприятия простились с ушедшими из жизни заводчанами.
Предыдущая фотография
Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 18

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске

Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд