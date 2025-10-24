Дворцовый переворот

Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов