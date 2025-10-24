Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дворцовый переворот

С чего начиналась реконструкция замка Ольденбургских в Воронежской области

В октябре министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на пятый этап реконструкции дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. В главном здании дворца планируется отремонтировать несколько лестниц, чердачные балки, инженерные сети, воссоздать плафоны и барельефы, устроить подсветку фасада. В фотогалерее «Ъ-Черноземье» — эксклюзивные архивные фото, на которых запечатлен облик дворца во времена упадка в 1990-е и 2000-е годы, а также история начала его реконструкции
Предыдущая фотография
Построенный в 1887 году, в 1999-м (когда были сделаны это фото) дворец оказался заброшен и привлекал туристов разве что байками о приведениях

Построенный в 1887 году, в 1999-м (когда были сделаны это фото) дворец оказался заброшен и привлекал туристов разве что байками о приведениях

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лестница была разрушена и заросла кустарником. Съемка: июнь 1999 года

Лестница была разрушена и заросла кустарником. Съемка: июнь 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Ворота выглядели, мягко говоря, негостеприимно. Съемка: июнь 1999 года

Ворота выглядели, мягко говоря, негостеприимно. Съемка: июнь 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Природа захватила чашу фонтана во дворе

Природа захватила чашу фонтана во дворе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Летом дворец утопал в зелени

Летом дворец утопал в зелени

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экскурсию мог провести разве что сторож

Экскурсию мог провести разве что сторож

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В самом дворце скопилась огромная куча мусора

В самом дворце скопилась огромная куча мусора

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лестницы угрожающе скрипели, заставляя поверить в истории о призраках

Лестницы угрожающе скрипели, заставляя поверить в истории о призраках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Прогулки по дворцу были весьма рискованным делом

Прогулки по дворцу были весьма рискованным делом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В некоторых комнатах вовсе не было полов

В некоторых комнатах вовсе не было полов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зато старинные орнаменты и гербы создавали романтическую атмосферу

Зато старинные орнаменты и гербы создавали романтическую атмосферу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С риском для жизни можно было подняться на смотровую площадку в башне

С риском для жизни можно было подняться на смотровую площадку в башне

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вид того стоил

Вид того стоил

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изразцы напоминали о лучших временах

Изразцы напоминали о лучших временах

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

И о людях, которые жили здесь со всеми удобствами еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. На фото: краны для горячей и холодной воды в ванной дворца

И о людях, которые жили здесь со всеми удобствами еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. На фото: краны для горячей и холодной воды в ванной дворца

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Приняв душ, грелись у камина

Приняв душ, грелись у камина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Начало реконструкции дворца Ольденбургских в Воронежской области принято связывать с именем экс-губернатора Алексея Гордеева (на фото — в марте 2009 года). Вскоре после назначения в регион он побывал во дворце...

Начало реконструкции дворца Ольденбургских в Воронежской области принято связывать с именем экс-губернатора Алексея Гордеева (на фото — в марте 2009 года). Вскоре после назначения в регион он побывал во дворце...

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

....и сразу понял, что здесь есть, над чем работать. Съемка: март 2009 года

....и сразу понял, что здесь есть, над чем работать. Съемка: март 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На первой экскурсии главу региона сопровождала супруга Татьяна, которая позднее стала одним из ключевых идеологов проекта реставрации памятника

На первой экскурсии главу региона сопровождала супруга Татьяна, которая позднее стала одним из ключевых идеологов проекта реставрации памятника

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В октябре 2009 года в Рамони прошла презентация проекта реконструкции, разработанного архитекторами из Германии — в то время весьма дружественной РФ страны

В октябре 2009 года в Рамони прошла презентация проекта реконструкции, разработанного архитекторами из Германии — в то время весьма дружественной РФ страны

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Соглашение о намерениях предполагало реставрацию и создание гостиничного комплекса за счет средств инвестора — немецкой компании «Ониксдата»

Соглашение о намерениях предполагало реставрацию и создание гостиничного комплекса за счет средств инвестора — немецкой компании «Ониксдата»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Звездой презентации в 2009 году стала представительница рода — Бибиан Дорнер, герцогиня Ольденбургская

Звездой презентации в 2009 году стала представительница рода — Бибиан Дорнер, герцогиня Ольденбургская

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет

Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вот так туристы распугали в замке всех призраков

Вот так туристы распугали в замке всех призраков

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Следующая фотография
1 / 24

Построенный в 1887 году, в 1999-м (когда были сделаны это фото) дворец оказался заброшен и привлекал туристов разве что байками о приведениях

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лестница была разрушена и заросла кустарником. Съемка: июнь 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Ворота выглядели, мягко говоря, негостеприимно. Съемка: июнь 1999 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Природа захватила чашу фонтана во дворе

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Летом дворец утопал в зелени

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Экскурсию мог провести разве что сторож

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В самом дворце скопилась огромная куча мусора

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Лестницы угрожающе скрипели, заставляя поверить в истории о призраках

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Прогулки по дворцу были весьма рискованным делом

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В некоторых комнатах вовсе не было полов

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Зато старинные орнаменты и гербы создавали романтическую атмосферу

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

С риском для жизни можно было подняться на смотровую площадку в башне

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вид того стоил

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Изразцы напоминали о лучших временах

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

И о людях, которые жили здесь со всеми удобствами еще на рубеже прошлого и позапрошлого веков. На фото: краны для горячей и холодной воды в ванной дворца

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Приняв душ, грелись у камина

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Начало реконструкции дворца Ольденбургских в Воронежской области принято связывать с именем экс-губернатора Алексея Гордеева (на фото — в марте 2009 года). Вскоре после назначения в регион он побывал во дворце...

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

....и сразу понял, что здесь есть, над чем работать. Съемка: март 2009 года

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

На первой экскурсии главу региона сопровождала супруга Татьяна, которая позднее стала одним из ключевых идеологов проекта реставрации памятника

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

В октябре 2009 года в Рамони прошла презентация проекта реконструкции, разработанного архитекторами из Германии — в то время весьма дружественной РФ страны

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Соглашение о намерениях предполагало реставрацию и создание гостиничного комплекса за счет средств инвестора — немецкой компании «Ониксдата»

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Звездой презентации в 2009 году стала представительница рода — Бибиан Дорнер, герцогиня Ольденбургская

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Намерения немцев так и остались намерениями. Но и без них реставрацию начали за счет бюджета и средств бизнеса, поддерживающего социальные проекты правительства области. К 2012 году здесь благоустроили сад, в 2014-м — открыли музей, а в 2017-м — начали восстанавливать сам дворец, который несколько лет был местом проведения фестиваля «Усадьба Jazz» (на фото). По состоянию на октябрь 2025 года проект по реставрации дворцового комплекса длится уже 16 лет

Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов

Вот так туристы распугали в замке всех призраков

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд