Дворцовый переворот
С чего начиналась реконструкция замка Ольденбургских в Воронежской области
В октябре министерство строительства Воронежской области объявило конкурс на пятый этап реконструкции дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони. В главном здании дворца планируется отремонтировать несколько лестниц, чердачные балки, инженерные сети, воссоздать плафоны и барельефы, устроить подсветку фасада. В фотогалерее «Ъ-Черноземье» — эксклюзивные архивные фото, на которых запечатлен облик дворца во времена упадка в 1990-е и 2000-е годы, а также история начала его реконструкции
