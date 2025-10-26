«Эта жизнь меня захватила»
Александру Хинштейну — 51
26 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн отмечает 51-летие. Политик, начинавший карьеру журналистом в «Московском комсомольце», прошел путь от депутата Госдумы до руководителя приграничного региона. За время работы на различных постах он инициировал громкие антикоррупционные расследования и курировал масштабные проекты реставрации культурного наследия. Основные вехи биографии господина Хинштейна и некоторые его высказывания — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
1 / 15