«Я не мечтал о журналистской карьере, никогда не было этого в мыслях. Но так сложились обстоятельства, что я оказался в газете сразу после окончания школы. Эта жизнь меня захватила. Я считал, что не может быть работы интересней». Александр Хинштейн в 1991 году начал работать внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец», в 1992-м был включен в штат. В 1999-2002-х был автором и ведущим еженедельной программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Получил известность благодаря громким журналистским расследованиям в сфере коррупции (фото 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев