«Эта жизнь меня захватила»

Александру Хинштейну — 51

26 октября губернатор Курской области Александр Хинштейн отмечает 51-летие. Политик, начинавший карьеру журналистом в «Московском комсомольце», прошел путь от депутата Госдумы до руководителя приграничного региона. За время работы на различных постах он инициировал громкие антикоррупционные расследования и курировал масштабные проекты реставрации культурного наследия. Основные вехи биографии господина Хинштейна и некоторые его высказывания — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».
Будущий губернатор Курской области Александр Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве в семье инженеров. В 1991-м окончил московскую среднюю школу № 193. На фото: Александр Хинштейн в школьные годы, 1 сентября 1981-го

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

В 2001 году окончил факультет журналистики МГУ, в 2007-м — Московский университет МВД по специальности «правоведение». В 2013 году прошел обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ по программе подготовки управленческих кадров президентского резерва. На фото: Александр Хинштейн (слева), корреспондент газеты «Московский комсомолец» с коллегами из редакции, 1994 год

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

«Я не мечтал о журналистской карьере, никогда не было этого в мыслях. Но так сложились обстоятельства, что я оказался в газете сразу после окончания школы. Эта жизнь меня захватила. Я считал, что не может быть работы интересней». Александр Хинштейн в 1991 году начал работать внештатным корреспондентом в газете «Московский комсомолец», в 1992-м был включен в штат. В 1999-2002-х был автором и ведущим еженедельной программы «Секретные материалы» на канале ТВЦ. Получил известность благодаря громким журналистским расследованиям в сфере коррупции (фото 2003 года)

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев

В декабре 2003 года господин Хинштейн был избран депутатом Госдумы от Нижегородской области. Баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России». В 2007, 2011, 2018 и 2021 годах переизбирался в Госдуму от ЕР, долгое время представлял Самарскую область. С 2020 года возглавлял думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи (фото 2004 года)

Фото: Коммерсантъ / Николай Цыганов  /  купить фото

«Нынешним своим положением я удовлетворен ничуть не меньше, а, может быть, даже и больше. Я принципиально избирался не от Москвы, где я крайне популярен, а от Нижегородской области. Причем, от самой бедной ее части — сельского региона, состоящего из 16 районов»,— в интервью «Фонтанка.ру» в 2009-м (фото того же года)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Переверзев

«Моя задача не в том, чтобы кого-то заставлять и принуждать. Моя задача в том, чтобы помогать, слышать всех и взаимодействовать со всеми, кто находится в регионе»,— из интервью «Тайге.инфо» в 2014 году. В 2011-м господин Хинштейн впервые был избран в парламент от Самарской области (фото 2013 года)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Черников

«В условиях, когда в регионе идет &quot;охота на ведьм&quot; и мои инициативы наталкиваются на сопротивление со стороны властей, я не могу в полной мере выполнять свои обязательства перед избирателями»,— господин Хинштейн в интервью «Ъ» в 2016 году. Тогда он решил перестать представлять Самарскую область, подал документы на участие в праймериз по списку ЕР в Нижегородской области, позже отказался от участия на фоне натянутых отношений с высокопоставленными чиновниками Нижегородской и Самарской областей (фото 2013 года)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Черников

После двухлетнего перерыва (2016-2018 годы) Александр Хинштейн снова представлял в Госдуме Самарскую область. За шесть лет депутат запомнился громкими коррупционными разоблачениями и борьбой с неоднозначными решениями местных чиновников. После его обращений был лишен полномочий председатель шестого кассационного суда Александр Ефанов, арестован председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, министры строительства Николай Плаксин и Михаил Асеев и другие высокопоставленные чиновники (фото 2019 года)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Проектом, которым господин Хинштейн занимался в Самаре более десяти лет, стало восстановление полуразрушенной фабрики-кухни завода имени Масленникова, памятника конструктивизма в форме серпа и молота 1932 года постройки. Открытие музея после реставрационных работ произошло в 2024 году. Всего инициативе господина Хинштейна в Самаре отреставрировано и продолжает реставрироваться 37 объектов культурного наследия. «Я слишком хорошо помню, как все начиналось и какие приходилось преодолевать препятствия, чтобы спасти это уникальное здание от сноса и наполнить его новым смыслом, новой жизнью. Своей уникальностью и новизной памятник достоин войти в наследие ЮНЕСКО»,— говорил политик о проекте реставрации памятника (фото 2020 года)

Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

«Я коллекционирую страны, которые ввели против меня санкции, в большинстве из которых я просто никогда не бывал. Воспринимаю это как оценку своей работы. Думаю, что все эти шаги только усиливают ощущение абсурда и какого-то сюра»,— из интервью РИА Новости в 2023 году. В 2022-м политик был включен в санкционный список стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании, Украины, США. В 2023-м — Канады, Австралии, Японии и Новой Зеландии, как причастный к «распространению дезинформации и пропаганды» (фото 2022 года)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна врио губернатора Курской области после досрочной отставки новоизбранного главы региона Алексея Смирнова (позднее стал фигурантом уголовного дела). «Это огромная честь и большая ответственность — регион непростой, работы много»,— высказался господин Хинштейн о своем назначении

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сразу, коллеги, хочу ко всем обратиться: если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление»,— сказал он после назначения в ходе оперативного совещания 9 декабря 2024 года. В регионе господин Хинштейн, еще будучи врио, проводил активную кадровую политику. Среди первых ушедших с постов — два замгубернатора: Алексей Дедов, перешедший на другую работу, Сергей Стародубцев, ушедший в отставку по состоянию здоровья

Фото: Коммерсантъ / Константин Франовский

«Я не знаю, что за воздух в здании Корпорации развития, который пьянит и кружит голову». Почти сразу после назначения господин Хинштейн уволил главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина и поручил провести комплексную проверку организации. В итоге господин Лукин с конца 2024-го находится под стражей по делу о хищениях при строительстве линий обороны на границе с Украиной. По нему также арестованы бывшие губернатор Курской области Алексей Смирнов и его заместитель Алексей Дедов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«То, что на выборы пришло подавляющее большинство курян, говорит о том, что наши жители не хотят быть сторонними созерцателями». В сентябре 2025 года Александр Хинштейн, выдвинутый «Единой Россией», победил с 86,92% голосов на выборах главы Курской области

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

«Курская область — одна из лидеров в стране по количеству министерств. Их действовало 24. Теперь станет 17». 21 октября 2025 года в должности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел реформу правительства региона. В ход пошли упразднение, объединение и переформирование министерств в более низкоранговые структуры с другими названиями

Фото: пресс-служба президента РФ

Мультимедиа

