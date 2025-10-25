«Я никого не боюсь»
99 лет назад родилась великая оперная певица Галина Вишневская
25 октября Галине Вишневской — великой оперной певице — могло бы исполнится 99 лет. Ее жизнь, как принято говорить в таких ситуациях, напоминает сценарий к фильму. Она рано осталась одна, пережила предательство родителей, смерть бабушки, блокаду Ленинграда, смерть первого ребенка. А потом из такой жизни перебралась в совершенно другую, в которой были главные роли в Большом театре и гастроли за границей. Как складывалась судьба оперной дивы — в галерее «Ъ-СПб».
