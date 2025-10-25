«Я никого не боюсь»

В эмиграции Вишневская написала книгу о своей жизни, творчестве, о людях, о стране, в которой она стала знаменитой, и о власти, которая вынудила ее покинуть Родину. В России книгу напечатали только в 1990-х годах. Почти через тридцать лет, к 85-летию певицы, книга была переиздана и получила новое название «Галина. История жизни». «Эту книгу я должна была написать. В ней было мое спасение. Когда нас выбросили из нашей страны, во мне была такая ярость, что я готова была взорвать весь мир. Она мешала мне жить. Она душила меня. Мне нужно было рассказать людям, что случилось с нами. И почему»,— сказала Вишневская

Фото: Коммерсантъ / Артем Сизов