21.10.2025, 09:00

И у сорта есть родина В этно-хуторе Старозолотовский прошел третий винный фестиваль

В Ростовской области состоялся третий винный фестиваль «Красностопъ Золотовский». Он собрал виноделов, экспертов и представителей власти на родине самого известного донского автохтона — «Красностопа Золотовского». Накануне этого праздника в столице региона прошла экспертная дегустация под председательством начальника лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Федосова. Среди лучших оказались и образцы продукции донских предприятий. Их награждение проходило в рамках фестиваля. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

