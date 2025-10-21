Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

И у сорта есть родина

В этно-хуторе Старозолотовский прошел третий винный фестиваль

В Ростовской области состоялся третий винный фестиваль «Красностопъ Золотовский». Он собрал виноделов, экспертов и представителей власти на родине самого известного донского автохтона — «Красностопа Золотовского». Накануне этого праздника в столице региона прошла экспертная дегустация под председательством начальника лаборатории генетических технологий виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Федосова. Среди лучших оказались и образцы продукции донских предприятий. Их награждение проходило в рамках фестиваля. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Фото: Михаил Галлабурдин

Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Фото: Михаил Галлабурдин

Мероприятие проходило в теплой и торжественной атмосфере

Мероприятие проходило в теплой и торжественной атмосфере

Фото: Михаил Галлабурдин

Церемонию награждения лауреатов провел президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян

Церемонию награждения лауреатов провел президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян

Фото: Михаил Галлабурдин

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко (на фото — справа) отметила, что виноградарство — это не просто труд, а искусство, «оно держится на людях, которые всем сердцем любят то, что они делают». Слева — винодел Николай Молчанов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко (на фото — справа) отметила, что виноградарство — это не просто труд, а искусство, «оно держится на людях, которые всем сердцем любят то, что они делают». Слева — винодел Николай Молчанов

Фото: Михаил Галлабурдин

Награжденные виноделы не скрывали эмоций

Награжденные виноделы не скрывали эмоций

Фото: Михаил Галлабурдин

Важной частью события стало вручение Старозолотовскому третьей звезды Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Глава ассоциации Александр Мерзлов (справа) сообщил: «Хутор набрал 65 баллов — чуть меньше, чем Суздаль с тысячелетней историей». Сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» и соорганизатор фестиваля Ирина Узденова (на фото — слева) считает награду заслуженной: здесь много лет бережно сохраняют наследие донской культуры и традиции виноделия

Важной частью события стало вручение Старозолотовскому третьей звезды Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Глава ассоциации Александр Мерзлов (справа) сообщил: «Хутор набрал 65 баллов — чуть меньше, чем Суздаль с тысячелетней историей». Сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» и соорганизатор фестиваля Ирина Узденова (на фото — слева) считает награду заслуженной: здесь много лет бережно сохраняют наследие донской культуры и традиции виноделия

Фото: Михаил Галлабурдин

Гостей фестиваля развлекал казачий хор

Гостей фестиваля развлекал казачий хор

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Цветочное убранство этно-хутора добавило красок фестивалю «Красностопъ Золотовский»

Цветочное убранство этно-хутора добавило красок фестивалю «Красностопъ Золотовский»

Фото: Михаил Галлабурдин

Праздник завершился выступлением ансамбля песни «Казачий круг» Ростовской государственной филармонии

Праздник завершился выступлением ансамбля песни «Казачий круг» Ростовской государственной филармонии

Фото: Михаил Галлабурдин

Фестиваль «Красностопъ Золотовский» состоялся при поддержке правительства Ростовской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона, фонда «Живая природа и мир» и регионального отделения «Русского географического общества»

Фестиваль «Красностопъ Золотовский» состоялся при поддержке правительства Ростовской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона, фонда «Живая природа и мир» и регионального отделения «Русского географического общества»

Фото: Михаил Галлабурдин

Следующая фотография
1 / 14

Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Фото: Михаил Галлабурдин

Проведение фестиваля в Старозолотовском имеет особый смысл: хутор является родиной сорта «Красностоп Золотовский» — главного автохтона региона

Фото: Михаил Галлабурдин

Мероприятие проходило в теплой и торжественной атмосфере

Фото: Михаил Галлабурдин

Церемонию награждения лауреатов провел президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян

Фото: Михаил Галлабурдин

Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Касьяненко (на фото — справа) отметила, что виноградарство — это не просто труд, а искусство, «оно держится на людях, которые всем сердцем любят то, что они делают». Слева — винодел Николай Молчанов

Фото: Михаил Галлабурдин

Награжденные виноделы не скрывали эмоций

Фото: Михаил Галлабурдин

Важной частью события стало вручение Старозолотовскому третьей звезды Ассоциации самых красивых деревень и городков России. Глава ассоциации Александр Мерзлов (справа) сообщил: «Хутор набрал 65 баллов — чуть меньше, чем Суздаль с тысячелетней историей». Сооснователь проекта «Этно-хутор Старозолотовский» и соорганизатор фестиваля Ирина Узденова (на фото — слева) считает награду заслуженной: здесь много лет бережно сохраняют наследие донской культуры и традиции виноделия

Фото: Михаил Галлабурдин

Гостей фестиваля развлекал казачий хор

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Самой зрелищной частью фестиваля стала казачья джигитовка

Фото: Михаил Галлабурдин

Цветочное убранство этно-хутора добавило красок фестивалю «Красностопъ Золотовский»

Фото: Михаил Галлабурдин

Праздник завершился выступлением ансамбля песни «Казачий круг» Ростовской государственной филармонии

Фото: Михаил Галлабурдин

Фестиваль «Красностопъ Золотовский» состоялся при поддержке правительства Ростовской области, министерства сельского хозяйства и продовольствия Дона, фонда «Живая природа и мир» и регионального отделения «Русского географического общества»

Фото: Михаил Галлабурдин

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд