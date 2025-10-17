Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Знаки будущего

„Ъ-Южный Урал“ вручил награды победителям премии в семи номинациях

В Челябинске в «Школе 21» Сбера 16 октября состоялось вручение премии «Твердые знаки» газеты «Коммерсантъ Южный Урал». Церемония прошла в четвертый раз. Ежегодно организаторы стремятся поднимать на мероприятии актуальные для региона темы. В этом году решено посвятить премию инновациям и креативности, потому что именно технологии и творчество двигают прогресс. Для гостей мероприятия провели экскурсию по кампусу IT-школы, организовали чемпионат по баскетболу среди дронов, устроили шахматный турнир между людьми и роботом. Яркие кадры с церемонии награждения — в фотогалерее „Ъ-Южный Урал“.
Вручение премии «Твердые знаки-2025» в Челябинске

Вручение премии «Твердые знаки-2025» в Челябинске

Фото: Егор Ивлев

Вручение премии «Твердые знаки-2025» в Челябинске

Фото: Егор Ивлев

