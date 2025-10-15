15.10.2025, 19:28

Быть в эпоху перемен На Северном Кавказе обсудили проблемы и перспективы санаторно-курортной отрасли

В Пятигорске на базе санатория «Бештау» «Ъ-Кавказ» организовал и провел деловую сессию «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности». Участники попытались найти ответы на вопросы о том, каким должен быть современный санаторий, как выжить в условиях кадрового дефицита и повышения налогов, а также обсудили перспективы отрасли на ближайшие годы. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

