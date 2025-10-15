Быть в эпоху перемен

Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Северном Кавказе обсудили проблемы и перспективы санаторно-курортной отрасли

В Пятигорске на базе санатория «Бештау» «Ъ-Кавказ» организовал и провел деловую сессию «Будущее частной медицины и санаторно-курортной отрасли в СКФО: вызовы и новые возможности». Участники попытались найти ответы на вопросы о том, каким должен быть современный санаторий, как выжить в условиях кадрового дефицита и повышения налогов, а также обсудили перспективы отрасли на ближайшие годы. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
Мероприятие собрало представителей региональной власти, санаторно-курортного бизнеса и экспертов

Мероприятие собрало представителей региональной власти, санаторно-курортного бизнеса и экспертов

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Оживленная дискуссия началась еще в фойе и продолжилась в конференц-зале

Оживленная дискуссия началась еще в фойе и продолжилась в конференц-зале

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Модератор сессии Евгений Грицун следил за тем, чтобы все участники могли высказаться, но соблюдали тайминг

Модератор сессии Евгений Грицун следил за тем, чтобы все участники могли высказаться, но соблюдали тайминг

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Руководитель Ассоциации Отельеров АМОС в регионе КМВ и Северного Кавказа Наталья Барабанова рассказала, что гостиничный номер в Кисловодске стоит вдвое дороже, чем, например, в Краснодаре при том же качестве обслуживания

Руководитель Ассоциации Отельеров АМОС в регионе КМВ и Северного Кавказа Наталья Барабанова рассказала, что гостиничный номер в Кисловодске стоит вдвое дороже, чем, например, в Краснодаре при том же качестве обслуживания

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Слова Натальи Барабановой вызвали дискуссию о том, не переоценены ли курорты КМВ

Слова Натальи Барабановой вызвали дискуссию о том, не переоценены ли курорты КМВ

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Президент ассоциации АМОС, сопредседатель Комитета по санаторно-курортной сфере Российского союза туризма Дмитрий Богданов рассказал об основных рисках и угрозах

Президент ассоциации АМОС, сопредседатель Комитета по санаторно-курортной сфере Российского союза туризма Дмитрий Богданов рассказал об основных рисках и угрозах

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Важным элементов встречи было взаимодействие спикеров с аудиторией

Важным элементов встречи было взаимодействие спикеров с аудиторией

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Участники сессии использовали презентации, а некоторые из них выступали по конференц-связи

Участники сессии использовали презентации, а некоторые из них выступали по конференц-связи

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Основатель компании E.Antoniades construction ltd Элладий Антонов рассказал, что международный бизнес возвращается на КМВ для того, чтобы строить курорты мирового уровня

Основатель компании E.Antoniades construction ltd Элладий Антонов рассказал, что международный бизнес возвращается на КМВ для того, чтобы строить курорты мирового уровня

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Директор ЛПУ Санаторий «Эльбрус» и главврач Железноводской Бальнеогрязелечебницы Александр Шатров объяснил, почему здравницы оказались в правовой ловушке и предложил выход из ситуации

Директор ЛПУ Санаторий «Эльбрус» и главврач Железноводской Бальнеогрязелечебницы Александр Шатров объяснил, почему здравницы оказались в правовой ловушке и предложил выход из ситуации

Фото: Александр Мелик-Тангиев

У участников сессии накопилось много вопросов и предложений

У участников сессии накопилось много вопросов и предложений

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Участники встречи отметили, что КМВ давно нужна была такая площадка для открытого обсуждения проблем и перспектив санаторно-курортной сферы

Участники встречи отметили, что КМВ давно нужна была такая площадка для открытого обсуждения проблем и перспектив санаторно-курортной сферы

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Врач-травматолог, специалист в области спортивной медицины Сергей Ежов после шестичасовой операции приехал на сессию и рассказал о прорывных разработках

Врач-травматолог, специалист в области спортивной медицины Сергей Ежов после шестичасовой операции приехал на сессию и рассказал о прорывных разработках

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Среди участников сессии были представители краевой власти

Среди участников сессии были представители краевой власти

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Министр курортов и оздоровительного туризма Ставрополья Андрей Толбатов поставил амбициозную задачу: край должен из региона, куда приезжают лечиться, стать местом, куда приезжают для того, чтобы больше не болеть

Министр курортов и оздоровительного туризма Ставрополья Андрей Толбатов поставил амбициозную задачу: край должен из региона, куда приезжают лечиться, стать местом, куда приезжают для того, чтобы больше не болеть

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Открытая дискуссия и совместный поиск решений – задачи, которые смогли решить участники деловой сессии «Ъ-Кавказ»

Открытая дискуссия и совместный поиск решений – задачи, которые смогли решить участники деловой сессии «Ъ-Кавказ»

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Некоторые из поднятых во времени дискуссии тем и представленных фактов заставили экспертов серьезно задуматься над тем, какой будет следующая встреча на этой площадке

Некоторые из поднятых во времени дискуссии тем и представленных фактов заставили экспертов серьезно задуматься над тем, какой будет следующая встреча на этой площадке

Фото: Александр Мелик-Тангиев

Результатом встречи стало налаживание деловых контактов между ведущими экспертами отрасти

Результатом встречи стало налаживание деловых контактов между ведущими экспертами отрасти

Фото: Александр Мелик-Тангиев

