15.10.2025, 15:09

Парламентские слушания по бюджету Татарстана В Госсовете республики обсудили проект бюджета на 2026-2028 годы

Сегодня в Государственном Совете республики состоялись парламентские слушания по проекту закона о бюджете республики на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. С докладами выступили заместитель премьер-министра республики – министр экономики Мидхат Шагиахметов, министр финансов Марат Файзрахманов и директор Территориального фонда медицинского страхования республики Алсу Мифтахова. Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».