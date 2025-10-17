17.10.2025, 15:19

Тишина на Акатовой поляне Яркие фото одного из старейших монастырей Черноземья

Алексеево-Акатову монастырю в этом году исполнилось 405 лет. Он был основан в честь военной победы: немногочисленный воронежский гарнизон отбил нападение поляков и украинских казаков. Для строительства храма во имя Алексия Чудотворца выбрали располагавшуюся за городом Акатову поляну. Обитель не раз переживала времена расцвета и упадка. В XVII веке монастырь богател благодаря обширным вотчинам, в XVIII-м его их лишили, в XIX-м здесь сформировался не только религиозный, но и культурный центр, а в XX-м, оставшись без поддержки государства, обитель опустела. Сегодня она возродилась как женский монастырь и стала украшением одного из исторических уголков Воронежа — Девичка.



