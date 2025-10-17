Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Тишина на Акатовой поляне

Яркие фото одного из старейших монастырей Черноземья

Алексеево-Акатову монастырю в этом году исполнилось 405 лет. Он был основан в честь военной победы: немногочисленный воронежский гарнизон отбил нападение поляков и украинских казаков. Для строительства храма во имя Алексия Чудотворца выбрали располагавшуюся за городом Акатову поляну. Обитель не раз переживала времена расцвета и упадка. В XVII веке монастырь богател благодаря обширным вотчинам, в XVIII-м его их лишили, в XIX-м здесь сформировался не только религиозный, но и культурный центр, а в XX-м, оставшись без поддержки государства, обитель опустела. Сегодня она возродилась как женский монастырь и стала украшением одного из исторических уголков Воронежа — Девичка.

Главный храм монастыря — собор святителя Алексия, митрополита Московского — был построен в первой половине XVII века и представлял собой деревянную церковь. Современное здание возведено уже в XIX столетии.

Главный храм монастыря — собор святителя Алексия, митрополита Московского — был построен в первой половине XVII века и представлял собой деревянную церковь. Современное здание возведено уже в XIX столетии.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В XVII веке монастырь жил на собственные доходы: ему принадлежали Белозатонский юрт (ныне села Верхний и Нижний Мамон), деревня Рожка (ныне Отрожка), где были рыбные ловли, покосы и леса, в которых в изобилии водились лоси, бобры и куницы.

В XVII веке монастырь жил на собственные доходы: ему принадлежали Белозатонский юрт (ныне села Верхний и Нижний Мамон), деревня Рожка (ныне Отрожка), где были рыбные ловли, покосы и леса, в которых в изобилии водились лоси, бобры и куницы.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1700 году в обитель перешла вся братия упраздненного Успенского монастыря, от которого осталась Успенская церковь на набережной.

В 1700 году в обитель перешла вся братия упраздненного Успенского монастыря, от которого осталась Успенская церковь на набережной.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

При Екатерине II обширные вотчины монастыря отошли государству, а обитель перевели на казенный штатный оклад. После реформы из 12 обителей в епархии осталось всего четыре.

При Екатерине II обширные вотчины монастыря отошли государству, а обитель перевели на казенный штатный оклад. После реформы из 12 обителей в епархии осталось всего четыре.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Часовня новомучеников и исповедников российских построена в 2007 году в память о монахах, пострадавших во время советской власти.

Часовня новомучеников и исповедников российских построена в 2007 году в память о монахах, пострадавших во время советской власти.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Главной дореволюционной святыней обители была икона Божией Матери &quot;Троеручица&quot; — список чтимой иконы Ново-Иерусалимского монастыря.

Главной дореволюционной святыней обители была икона Божией Матери "Троеручица" — список чтимой иконы Ново-Иерусалимского монастыря.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На монастырском кладбище покоятся архиереи, управлявшие Воронежской епархией в XVIII-XX веках.

На монастырском кладбище покоятся архиереи, управлявшие Воронежской епархией в XVIII-XX веках.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

До революции настоятелями монастыря по традиции назначали ректоров Воронежской духовной семинарии.

До революции настоятелями монастыря по традиции назначали ректоров Воронежской духовной семинарии.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

При монастыре действовала регентская церковно-приходская школа.

При монастыре действовала регентская церковно-приходская школа.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Здешний хор мальчиков был известен далеко за пределами Воронежа.

Здешний хор мальчиков был известен далеко за пределами Воронежа.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Расцвет монастыря наступил в конце XIX века при настоятеле епископе Владимире (Соколовском), который прежде служил миссионером в Америке и Японии.

Расцвет монастыря наступил в конце XIX века при настоятеле епископе Владимире (Соколовском), который прежде служил миссионером в Америке и Японии.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В обители десять лет подвизался иеромонах Аввакум, килейник святителя Тихона.

В обители десять лет подвизался иеромонах Аввакум, килейник святителя Тихона.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К Акатову монастырю была приписана часовня в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» на Староконной площади. Теперь это площадь Ленина, а на месте часовни стоит театр оперы и балета.

К Акатову монастырю была приписана часовня в честь иконы Божией Матери «Одигитрия» на Староконной площади. Теперь это площадь Ленина, а на месте часовни стоит театр оперы и балета.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По воскресеньям в обители проходили религиозно-нравственные чтения со световыми картинами, каждый раз собиравшие по 200-300 слушателей.

По воскресеньям в обители проходили религиозно-нравственные чтения со световыми картинами, каждый раз собиравшие по 200-300 слушателей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В XVIII веке братия не превышала десяти человек, к концу XIX-го — увеличилась до 30.

В XVIII веке братия не превышала десяти человек, к концу XIX-го — увеличилась до 30.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В начале 30-х годов XX века монастырь опустел. В 1970-е годы комплексом сохранившихся зданий стал заведовать краеведческий музей.

В начале 30-х годов XX века монастырь опустел. В 1970-е годы комплексом сохранившихся зданий стал заведовать краеведческий музей.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1989 году территорию передали Воронежской епархии, началось восстановление.

В 1989 году территорию передали Воронежской епархии, началось восстановление.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Построенная в 1674 году колокольня сохранилась до наших дней. Сегодня это самое старое каменное здание Воронежа.

Построенная в 1674 году колокольня сохранилась до наших дней. Сегодня это самое старое каменное здание Воронежа.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

До революции монастырь был мужским, теперь он женский.

До революции монастырь был мужским, теперь он женский.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В обители хранятся частицы мощей более 80 святых.

В обители хранятся частицы мощей более 80 святых.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В 1998 году монастырь посещал патриарх Алексий II, в 2011-м — Кирилл.

В 1998 году монастырь посещал патриарх Алексий II, в 2011-м — Кирилл.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В январе 1992 года в обители совершили первый постриг десять сестер, сегодня здесь более 50 монахинь.

В январе 1992 года в обители совершили первый постриг десять сестер, сегодня здесь более 50 монахинь.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С апреля 1992 года монастырь возглавляет игумения Варвара (Сажнева).

С апреля 1992 года монастырь возглавляет игумения Варвара (Сажнева).

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Здания монастыря окружает благоухающий сад.

Здания монастыря окружает благоухающий сад.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На сегодняшний день восстановлены все строения обители.

На сегодняшний день восстановлены все строения обители.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Прихожан встречает арка с иконой Богоматери.

Прихожан встречает арка с иконой Богоматери.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

