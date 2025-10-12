12.10.2025, 14:45

Наследие великого инженера Семь лет Шуховскую башню в Выксе готовили к переезду на новую площадку

Гиперболоидную башню инженера Владимира Шухова в Выксе переместили на новое место и отреставрировали. Семь лет ушло на подготовку переноса башни с территории выксунского завода Объединенной металлургической компании в исторический центр города. Теперь она стала частью создаваемого в Выксе туристического центра «Шухов-парк». О том, как башню готовили к переезду и как прошло ее открытие на новом месте, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».