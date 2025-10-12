Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Наследие великого инженера

Семь лет Шуховскую башню в Выксе готовили к переезду на новую площадку

Гиперболоидную башню инженера Владимира Шухова в Выксе переместили на новое место и отреставрировали. Семь лет ушло на подготовку переноса башни с территории выксунского завода Объединенной металлургической компании в исторический центр города. Теперь она стала частью создаваемого в Выксе туристического центра «Шухов-парк». О том, как башню готовили к переезду и как прошло ее открытие на новом месте, — в фотогалерее «Ъ-Приволжье».
Жители Выксы во время церемонии открытия

Жители Выксы во время церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Водонапорная башня на старом месте сразу после постройки

Водонапорная башня на старом месте сразу после постройки

Фото: Пресс-служба ОМК

Рабочие оценивают объем предстоящих работ перед демонтажом

Рабочие оценивают объем предстоящих работ перед демонтажом

Фото: Пресс-служба ОМК

Детали разобранной башни

Детали разобранной башни

Фото: Пресс-служба ОМК

Реставрация деталей башни

Реставрация деталей башни

Фото: Пресс-служба ОМК

Фрагмент винтовой лестницы во время реставрации

Фрагмент винтовой лестницы во время реставрации

Фото: Пресс-служба ОМК

Начало сборки башни на новой площадке

Начало сборки башни на новой площадке

Фото: Пресс-служба ОМК

Заклепки на элементах каркаса во время сборки

Заклепки на элементах каркаса во время сборки

Фото: Пресс-служба ОМК

Рабочие собирают каркас башни

Рабочие собирают каркас башни

Фото: Пресс-служба ОМК

Клепаное соединение конструкции

Клепаное соединение конструкции

Фото: Пресс-служба ОМК

Кран опускает очередную деталь башни

Кран опускает очередную деталь башни

Фото: Пресс-служба ОМК

Сборка башни на новой площадке

Сборка башни на новой площадке

Фото: Пресс-служба ОМК

Завершающая стадия сборки

Завершающая стадия сборки

Фото: Пресс-служба ОМК

Монтаж крыши резервуара

Монтаж крыши резервуара

Фото: Пресс-служба ОМК

Башня почти готова

Башня почти готова

Фото: Пресс-служба ОМК

Монтажные работы на резервуаре

Монтажные работы на резервуаре

Фото: Пресс-служба ОМК

Симфонический оркестр готовится к выступлению на церемонии открытия

Симфонический оркестр готовится к выступлению на церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Правнук инженера Владимира Шухова, президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов перед началом церемонии

Правнук инженера Владимира Шухова, президент фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов перед началом церемонии

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Детвора развлекается на велосипедах перед площадкой «Шухов-парк»

Детвора развлекается на велосипедах перед площадкой «Шухов-парк»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ученики выксунского «Кванториума» несут деревянный макет Шуховской башни

Ученики выксунского «Кванториума» несут деревянный макет Шуховской башни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Искусствовед Елизавета Лихачева рассказывает журналистам о сложностях переноса Шуховской башни

Искусствовед Елизавета Лихачева рассказывает журналистам о сложностях переноса Шуховской башни

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Городское кафе «Оранжерея» перед Шуховской башней

Городское кафе «Оранжерея» перед Шуховской башней

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Начало церемонии открытия

Начало церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко

Зрители смотрят световое шоу во время церемонии

Зрители смотрят световое шоу во время церемонии

Фото: Пресс-служба ОМК

Церемонию открытия посетила вся Выкса

Церемонию открытия посетила вся Выкса

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Запуск проекта «Кванториум» и открытие башни. На снимке слева направо: Кочетков Владимир, исполнительный директор ОАО «ВМЗ», Седых Анатолий, председатель правления АО «Объединённая металлургическая компания» и Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области

Запуск проекта «Кванториум» и открытие башни. На снимке слева направо: Кочетков Владимир, исполнительный директор ОАО «ВМЗ», Седых Анатолий, председатель правления АО «Объединённая металлургическая компания» и Никитин Глеб, губернатор Нижегородской области

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Световое шоу на Шуховской башне

Световое шоу на Шуховской башне

Фото: Пресс-служба ОМК

