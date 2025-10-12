Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Яркие кадры трудовых будней Алексея Кудрина

Бывшему министру финансов исполнилось 65 лет

12 октября 1960 года родился Алексей Кудрин. Начав карьеру в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 1990-х, он успел побывать главой Минфина, зампредом правительства, председателем «Комитета гражданских инициатив», деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ, главой набсовета Московской биржи, и, наконец, председателем Счетной палаты. С конца 2022-го господин Кудрин работает советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Карьера доктора экономических наук — в фотогалерее «Ъ».
Предыдущая фотография
C хоккеистом Александром Овечкиным на благотворительном матче с участием лидеров сборной России, ветеранов сборной СССР и ведущих игроков мирового хоккея во дворце спорта «Сокольники», 2010 год

C хоккеистом Александром Овечкиным на благотворительном матче с участием лидеров сборной России, ветеранов сборной СССР и ведущих игроков мирового хоккея во дворце спорта «Сокольники», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Слева направо: губернатор Крансоярского края Александр Хлопонин, председатель совета директоров ОАО «Группа Е4» Михаил Абызов, президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров и зампред правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин на юбилейном вечере ИД «Коммерсантъ» в Большом театре, 2009 год

Слева направо: губернатор Крансоярского края Александр Хлопонин, председатель совета директоров ОАО «Группа Е4» Михаил Абызов, президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров и зампред правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин на юбилейном вечере ИД «Коммерсантъ» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске, 2007 год

С президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С главой Минэкономразвития Эльвирой Набиуллиной перед началом заседания правительства РФ, 2007 год

С главой Минэкономразвития Эльвирой Набиуллиной перед началом заседания правительства РФ, 2007 год

Фото: ИТАР-ТАСС

С губернатором Красноярского края Александром Хлопониным и его дочерью Любовью на вечеринке от компании «Баркли» в Сочи, 2007 год

С губернатором Красноярского края Александром Хлопониным и его дочерью Любовью на вечеринке от компании «Баркли» в Сочи, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: министр культуры Александр Соколов, министр финансов Алексей Кудрин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и глава МЧС Сергей Шойгу на заседании правительства РФ, 2005 год

Слева направо: министр культуры Александр Соколов, министр финансов Алексей Кудрин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и глава МЧС Сергей Шойгу на заседании правительства РФ, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С зампредом правительства РФ Александром Жуковым, 2004 год

С зампредом правительства РФ Александром Жуковым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замруководителя администрации президента Алексей Кудрин во время интервью, 1996 год

Замруководителя администрации президента Алексей Кудрин во время интервью, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На церемонии вручения мантии почетного профессора экономического факультета СПБГУ, 2002 год

На церемонии вручения мантии почетного профессора экономического факультета СПБГУ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На вечере, посвященном «200-летию Министерства образования» в Колонном зале Дома союзов, 2002 год

На вечере, посвященном «200-летию Министерства образования» в Колонном зале Дома союзов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

За рулем мотоцикла в Мексике, 2003 год

За рулем мотоцикла в Мексике, 2003 год

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

С худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым на балу «Русская Рапсодия» в Лондоне, 2004 год

С худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым на балу «Русская Рапсодия» в Лондоне, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Владимиром Путиным в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

С Владимиром Путиным в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На очередном раунде российско-германских консультаций в Висбадене c президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, 2007 год

На очередном раунде российско-германских консультаций в Висбадене c президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Алексей Кудрин, министр транспорта Игорь Левитин, министр образования Андрей Фурсенко и управляющий директор Всемирного банка Оконьо-Ивела Нгози на ПМЭФ, 2008 год

Слева направо: министр финансов Алексей Кудрин, министр транспорта Игорь Левитин, министр образования Андрей Фурсенко и управляющий директор Всемирного банка Оконьо-Ивела Нгози на ПМЭФ, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На пленарном заседании Госдумы, 2008 год

На пленарном заседании Госдумы, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия бюста Егора Гайдара в Высшей школе экономики, 2010 год

На церемонии открытия бюста Егора Гайдара в Высшей школе экономики, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Алексей Кудрин в юности

Алексей Кудрин в юности

На праздновании юбилея джазмена Игоря Бутмана в ГУМе, 2011 год

На праздновании юбилея джазмена Игоря Бутмана в ГУМе, 2011 год

Фото: Антон Сергеев

На церемонии вручения премии «Ника», 2013 год

На церемонии вручения премии «Ника», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На церемонии вручения премии ИД «Коммерсантъ» «Коммерсантъ года» в Санкт-Петербурге, 2013 год

На церемонии вручения премии ИД «Коммерсантъ» «Коммерсантъ года» в Санкт-Петербурге, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) и министром финансов Антоном Силуановым на ПМЭФ, 2015 год

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) и министром финансов Антоном Силуановым на ПМЭФ, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С президентом Международного союза КВН Александром Масляковым (слева), супругой Ириной и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», 2018 год

С президентом Международного союза КВН Александром Масляковым (слева), супругой Ириной и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С актрисой Алисой Фрейндлих на церемонии вручения премии «Ника», 2016 год

С актрисой Алисой Фрейндлих на церемонии вручения премии «Ника», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 24

C хоккеистом Александром Овечкиным на благотворительном матче с участием лидеров сборной России, ветеранов сборной СССР и ведущих игроков мирового хоккея во дворце спорта «Сокольники», 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Слева направо: губернатор Крансоярского края Александр Хлопонин, председатель совета директоров ОАО «Группа Е4» Михаил Абызов, президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров и зампред правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин на юбилейном вечере ИД «Коммерсантъ» в Большом театре, 2009 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С президентами РФ и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С главой Минэкономразвития Эльвирой Набиуллиной перед началом заседания правительства РФ, 2007 год

Фото: ИТАР-ТАСС

С губернатором Красноярского края Александром Хлопониным и его дочерью Любовью на вечеринке от компании «Баркли» в Сочи, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

Слева направо: министр культуры Александр Соколов, министр финансов Алексей Кудрин, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев и глава МЧС Сергей Шойгу на заседании правительства РФ, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

С зампредом правительства РФ Александром Жуковым, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замруководителя администрации президента Алексей Кудрин во время интервью, 1996 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

На церемонии вручения мантии почетного профессора экономического факультета СПБГУ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

На вечере, посвященном «200-летию Министерства образования» в Колонном зале Дома союзов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

За рулем мотоцикла в Мексике, 2003 год

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

С худруком Мариинского театра Валерием Гергиевым на балу «Русская Рапсодия» в Лондоне, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Валерий Левитин  /  купить фото

С Владимиром Путиным в президентской резиденции «Бочаров ручей» в Сочи, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На очередном раунде российско-германских консультаций в Висбадене c президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Слева направо: министр финансов Алексей Кудрин, министр транспорта Игорь Левитин, министр образования Андрей Фурсенко и управляющий директор Всемирного банка Оконьо-Ивела Нгози на ПМЭФ, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Михаил Разуваев

На пленарном заседании Госдумы, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

На церемонии открытия бюста Егора Гайдара в Высшей школе экономики, 2010 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

Алексей Кудрин в юности

На праздновании юбилея джазмена Игоря Бутмана в ГУМе, 2011 год

Фото: Антон Сергеев

На церемонии вручения премии «Ника», 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

На церемонии вручения премии ИД «Коммерсантъ» «Коммерсантъ года» в Санкт-Петербурге, 2013 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

С председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым (слева) и министром финансов Антоном Силуановым на ПМЭФ, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

С президентом Международного союза КВН Александром Масляковым (слева), супругой Ириной и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели на церемонии открытия концертного зала «Зарядье», 2018 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

С актрисой Алисой Фрейндлих на церемонии вручения премии «Ника», 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все