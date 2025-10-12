12.10.2025, 10:52

Яркие кадры трудовых будней Алексея Кудрина Бывшему министру финансов исполнилось 65 лет

12 октября 1960 года родился Алексей Кудрин. Начав карьеру в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака в 1990-х, он успел побывать главой Минфина, зампредом правительства, председателем «Комитета гражданских инициатив», деканом факультета свободных искусств и наук СПбГУ, главой набсовета Московской биржи, и, наконец, председателем Счетной палаты. С конца 2022-го господин Кудрин работает советником по корпоративному развитию в «Яндексе». Карьера доктора экономических наук — в фотогалерее «Ъ».