Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гонки со звездами

В Ростове состоялись общероссийские соревнования по дрифту

На территории спортивного комплекса «Ростов Арена» прошел Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС». Для этого в донской столице была специально подготовлена гоночная трасса. Соревнования проводились второй год подряд и собрали более тысячи зрителей. Многие из них не только внимательно следят за чемпионатами Российской Дрифт Серии, но и за развитием автоспорта в стране. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
Даже беглый взгляд на гоночные машины позволял понять: Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» — мощное зрелище

Даже беглый взгляд на гоночные машины позволял понять: Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» — мощное зрелище

Фото: Николай Соколов

Кубок по дрифту состоялся на территории спорткомплекса «Ростов Арена»

Кубок по дрифту состоялся на территории спорткомплекса «Ростов Арена»

Фото: Николай Соколов

Второй год подряд соревнования собирают более 1 тыс. зрителей

Второй год подряд соревнования собирают более 1 тыс. зрителей

Фото: Николай Соколов

Ростовчане не только внимательно следят за ходом соревнований и за развитием автоспорта в стране

Ростовчане не только внимательно следят за ходом соревнований и за развитием автоспорта в стране

Фото: Николай Соколов

Некоторые из гоночных моделей заслуживали повышенного внимания

Некоторые из гоночных моделей заслуживали повышенного внимания

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Фото: Николай Соколов

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Фото: Николай Соколов

Юные гости не терялись и брали автографы у участников ростовского дрифта

Юные гости не терялись и брали автографы у участников ростовского дрифта

Фото: Николай Соколов

Следующая фотография
1 / 16

Даже беглый взгляд на гоночные машины позволял понять: Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» — мощное зрелище

Фото: Николай Соколов

Кубок по дрифту состоялся на территории спорткомплекса «Ростов Арена»

Фото: Николай Соколов

Второй год подряд соревнования собирают более 1 тыс. зрителей

Фото: Николай Соколов

Ростовчане не только внимательно следят за ходом соревнований и за развитием автоспорта в стране

Фото: Николай Соколов

Некоторые из гоночных моделей заслуживали повышенного внимания

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

Ростовчане и гости города могли насладиться динамичными и ярким зрелищем

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

В Кубке России участвовали звезды Гран-При Российской Дрифт Серии и топовые спортсмены Открытого чемпионата РДС (также известен как RDS Open)

Фото: Николай Соколов

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Фото: Николай Соколов

Для некоторых зрителей Кубок России на «Ростов Арене» стал еще и поводом провести время с друзьями

Фото: Николай Соколов

Юные гости не терялись и брали автографы у участников ростовского дрифта

Фото: Николай Соколов

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд