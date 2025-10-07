07.10.2025, 13:05

Гонки со звездами В Ростове состоялись общероссийские соревнования по дрифту

На территории спортивного комплекса «Ростов Арена» прошел Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС». Для этого в донской столице была специально подготовлена гоночная трасса. Соревнования проводились второй год подряд и собрали более тысячи зрителей. Многие из них не только внимательно следят за чемпионатами Российской Дрифт Серии, но и за развитием автоспорта в стране. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».