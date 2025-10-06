06.10.2025, 19:51

Песни ветра В Ставрополе прошел фестиваль этнической музыки

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль этнической музыки «Песни ветра». Он проходил на территории Татарского городища, расположенного на южной окраине Ставрополя. Творческие коллективы из краевого центра, Новороссийска и Калмыкии исполнили композиции на традиционных инструментах. Гости праздника могли также поучаствовать в экскурсии по древнему городищу, запускали воздушных змеев и пробовали блюда традиционной кухни. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».

