Песни ветра

В Ставрополе прошел фестиваль этнической музыки

Свыше 15 тысяч человек посетили фестиваль этнической музыки «Песни ветра». Он проходил на территории Татарского городища, расположенного на южной окраине Ставрополя. Творческие коллективы из краевого центра, Новороссийска и Калмыкии исполнили композиции на традиционных инструментах. Гости праздника могли также поучаствовать в экскурсии по древнему городищу, запускали воздушных змеев и пробовали блюда традиционной кухни. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Кавказ».
Фестиваль проходил на территории Татарского городища — памятника археологии. Здесь обнаружены остатки поселений сразу нескольких древних цивилизаций

Фестиваль проходил на территории Татарского городища — памятника археологии. Здесь обнаружены остатки поселений сразу нескольких древних цивилизаций

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Участники фестиваля выступали в разных жанрах

Участники фестиваля выступали в разных жанрах

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Гости могли не только насладиться концертом, но и, например, приобрести на память необычный музыкальный инструмент

Гости могли не только насладиться концертом, но и, например, приобрести на память необычный музыкальный инструмент

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Самые ловкие могли попробовать разрубить казачьей шашкой бутылку с водой

Самые ловкие могли попробовать разрубить казачьей шашкой бутылку с водой

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Другие любители казачьих традиций решили потренироваться с хлыстом

Другие любители казачьих традиций решили потренироваться с хлыстом

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Сторонники более спокойных развлечений учились росписи глиняных изделий

Сторонники более спокойных развлечений учились росписи глиняных изделий

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Занятие народными промыслами увлекло юных и возрастных гостей фестиваля

Занятие народными промыслами увлекло юных и возрастных гостей фестиваля

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

В необычных костюмах пришли не только музыканты, но и некоторые зрители

В необычных костюмах пришли не только музыканты, но и некоторые зрители

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Для ярких селфи в солнечный день была организована фотозона

Для ярких селфи в солнечный день была организована фотозона

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Одно из популярных развлечений на фестивале — запуск воздушных змеев

Одно из популярных развлечений на фестивале — запуск воздушных змеев

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Для развлечения выбрали руины древней сторожевой башни — самой высокой точки Татарского городища

Для развлечения выбрали руины древней сторожевой башни — самой высокой точки Татарского городища

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Фестиваль не обошла мода на кокошники

Фестиваль не обошла мода на кокошники

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

На фудкорте можно было подкрепиться шаурмой, шашлыком или пловом

На фудкорте можно было подкрепиться шаурмой, шашлыком или пловом

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Гостей бесплатно угощали настоящим калмыцким чаем

Гостей бесплатно угощали настоящим калмыцким чаем

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

На главной сцене выступали фолк-команды из городов юга России. Ставрополь представляла группа «Лествица»

На главной сцене выступали фолк-команды из городов юга России. Ставрополь представляла группа «Лествица»

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Многие зрители отмечали, что необычная музыка погружает их в транс

Многие зрители отмечали, что необычная музыка погружает их в транс

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Гости из Новороссийска — группа «Колебатель»

Гости из Новороссийска — группа «Колебатель»

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Артисты отметили, что у Новороссийска и Ставрополя много общего. Например, знаменитые ветра

Артисты отметили, что у Новороссийска и Ставрополя много общего. Например, знаменитые ветра

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Исполнитель из Калмыкии — Чингис Ностаев

Исполнитель из Калмыкии — Чингис Ностаев

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Артист исполняет древний национальный эпос в технике горлового пения

Артист исполняет древний национальный эпос в технике горлового пения

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

Фестиваль «Песни ветра» стал на Ставрополье одним из ярких событий осени

Фестиваль «Песни ветра» стал на Ставрополье одним из ярких событий осени

Фото: Станислав Маслаков, Коммерсантъ

