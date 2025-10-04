04.10.2025, 18:45

Вера в инвестиции В Ростове обсудили возможности фондового рынка и перспективы вложения средств

В донской столице «Ъ-Ростов» организовал и провел финансовую конференцию. Мероприятие проходило в конференц-зале отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don. Оно собрало ведущих федеральных и местных экспертов, акционеров и владельцев крупного бизнеса, председателей и членов советов директоров, топ-менеджеров компаний. Участники встречи пришли к выводу, что для роста инвестиционной активности граждан необходимо повышать уровень их информированности о возможностях российского фондового рынка, привлекательности отечественных акций и облигаций, а также создавать условия для естественного перетока сбережений на рынок. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».

