Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вера в инвестиции

В Ростове обсудили возможности фондового рынка и перспективы вложения средств

В донской столице «Ъ-Ростов» организовал и провел финансовую конференцию. Мероприятие проходило в конференц-зале отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don. Оно собрало ведущих федеральных и местных экспертов, акционеров и владельцев крупного бизнеса, председателей и членов советов директоров, топ-менеджеров компаний. Участники встречи пришли к выводу, что для роста инвестиционной активности граждан необходимо повышать уровень их информированности о возможностях российского фондового рынка, привлекательности отечественных акций и облигаций, а также создавать условия для естественного перетока сбережений на рынок. Подробности — в фотогалерее «Ъ-Ростов».
Предыдущая фотография
Мероприятие проходящее в конференц-зале отеля Рэдиссон Отель Горизонт Ростов-на-Дону

Мероприятие проходящее в конференц-зале отеля Рэдиссон Отель Горизонт Ростов-на-Дону

Фото: Андрей Бойко

К участникам финансовой конференции обратилась Татьяна Минина, директор ростовского филиала ООО «Компания БКС». Компания выступила генеральным партнером мероприятия

К участникам финансовой конференции обратилась Татьяна Минина, директор ростовского филиала ООО «Компания БКС». Компания выступила генеральным партнером мероприятия

Фото: Андрей Бойко

Собравшиеся согласились с тем, что заявленные в программе темы для обсуждения актуальны и интересны

Собравшиеся согласились с тем, что заявленные в программе темы для обсуждения актуальны и интересны

Фото: Андрей Бойко

Свое мнение о том, что сегодня является лучшей инвестицией, представил Вадим Щербак, инвестор, основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов», победитель федерального конкурса «Лидеры России 2018»

Свое мнение о том, что сегодня является лучшей инвестицией, представил Вадим Щербак, инвестор, основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов», победитель федерального конкурса «Лидеры России 2018»

Фото: Андрей Бойко

Среди приглашенных на финансовую конференцию были частные инвесторы и представители ростовского бизнеса

Среди приглашенных на финансовую конференцию были частные инвесторы и представители ростовского бизнеса

Фото: Андрей Бойко

По словам директора центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, замедление деловой активности сопровождается спадом в кредитовании после бума 2023-2024 годов: к 1 июля 2025-го кредитный портфель бизнеса достиг 77,8 трлн рублей

По словам директора центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, замедление деловой активности сопровождается спадом в кредитовании после бума 2023-2024 годов: к 1 июля 2025-го кредитный портфель бизнеса достиг 77,8 трлн рублей

Фото: Андрей Бойко

По мнению Даниила Наметкина, сейчас главной целью российской экономики является создание условий для возвращения инвестиций и интереса частных лиц и бизнеса к инвестированию

По мнению Даниила Наметкина, сейчас главной целью российской экономики является создание условий для возвращения инвестиций и интереса частных лиц и бизнеса к инвестированию

Фото: Андрей Бойко

Доклад представителя Центра стратегических разработок вызвал вопросы у аудитории

Доклад представителя Центра стратегических разработок вызвал вопросы у аудитории

Фото: Андрей Бойко

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета при Правительстве РФ Тимофей Маняхин сообщил, что за минувшие 3,5 года, с 2022-го по первую половину 2025-го, объем сбережений населения России на банковских депозитах вырос более чем вдвое: с 29,1 трлн руб. до 60,8 трлн рублей

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета при Правительстве РФ Тимофей Маняхин сообщил, что за минувшие 3,5 года, с 2022-го по первую половину 2025-го, объем сбережений населения России на банковских депозитах вырос более чем вдвое: с 29,1 трлн руб. до 60,8 трлн рублей

Фото: Андрей Бойко

«По нашей оценке, можно ожидать только естественного перетока средств в акции в объеме около 2-3 трлн руб. С учетом же фондов денежного рынка и облигаций естественный переток может составить 4-7 трлн руб.», — подытожил Тимофей Маняхин

«По нашей оценке, можно ожидать только естественного перетока средств в акции в объеме около 2-3 трлн руб. С учетом же фондов денежного рынка и облигаций естественный переток может составить 4-7 трлн руб.», — подытожил Тимофей Маняхин

Фото: Андрей Бойко

Директор по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал, что «стратегической» и долгосрочной идей инвестирования можно назвать пропорцию инвестпортфеля, который делится по третям. В них, соответственно, облигации, акции и золото

Директор по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал, что «стратегической» и долгосрочной идей инвестирования можно назвать пропорцию инвестпортфеля, который делится по третям. В них, соответственно, облигации, акции и золото

Фото: Андрей Бойко

Максим Шеин добавил, что в случае, если инвестор решает сделать ставку на облигации, специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что выгода зависит от ключевой ставки. Необходимо дождаться благоприятной среды для вывода прибыли, подсказал эксперт

Максим Шеин добавил, что в случае, если инвестор решает сделать ставку на облигации, специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что выгода зависит от ключевой ставки. Необходимо дождаться благоприятной среды для вывода прибыли, подсказал эксперт

Фото: Андрей Бойко

Собравшиеся задавали спикеру уточняющие вопросы

Собравшиеся задавали спикеру уточняющие вопросы

Фото: Андрей Бойко

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Фото: Андрей Бойко

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Фото: Андрей Бойко

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Фото: Андрей Бойко

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Фото: Андрей Бойко

После выступлений федеральных и местных экспертов директор по рекламе издания «Ъ-Ростов» Татьяна Снежко представила региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2025». Прием заявок стартовал 20 августа, а церемония награждения лауреатов состоится в южной столице 3 декабря

После выступлений федеральных и местных экспертов директор по рекламе издания «Ъ-Ростов» Татьяна Снежко представила региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2025». Прием заявок стартовал 20 августа, а церемония награждения лауреатов состоится в южной столице 3 декабря

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

В холле отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don для всех участников конференции состоялся «Инвестиционный коктейль»

В холле отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don для всех участников конференции состоялся «Инвестиционный коктейль»

Фото: Андрей Бойко

В рамках неофициальной части конференции ее партнер — ООО «Егорлык молоко» угостил экспертов и гостей высококачественными сырами собственного производства

В рамках неофициальной части конференции ее партнер — ООО «Егорлык молоко» угостил экспертов и гостей высококачественными сырами собственного производства

Фото: Андрей Бойко

Дегустацию своей продукции во время «Инвестиционного коктейля» устроила «Усадьба Саркел», также выступавшая в качестве партнера мероприятия

Дегустацию своей продукции во время «Инвестиционного коктейля» устроила «Усадьба Саркел», также выступавшая в качестве партнера мероприятия

Фото: Андрей Бойко

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Фото: Андрей Бойко

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Фото: Андрей Бойко

Следующая фотография
1 / 28

Мероприятие проходящее в конференц-зале отеля Рэдиссон Отель Горизонт Ростов-на-Дону

Фото: Андрей Бойко

К участникам финансовой конференции обратилась Татьяна Минина, директор ростовского филиала ООО «Компания БКС». Компания выступила генеральным партнером мероприятия

Фото: Андрей Бойко

Собравшиеся согласились с тем, что заявленные в программе темы для обсуждения актуальны и интересны

Фото: Андрей Бойко

Свое мнение о том, что сегодня является лучшей инвестицией, представил Вадим Щербак, инвестор, основатель бизнес-сообщества «Эквиум Ростов», победитель федерального конкурса «Лидеры России 2018»

Фото: Андрей Бойко

Среди приглашенных на финансовую конференцию были частные инвесторы и представители ростовского бизнеса

Фото: Андрей Бойко

По словам директора центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниила Наметкина, замедление деловой активности сопровождается спадом в кредитовании после бума 2023-2024 годов: к 1 июля 2025-го кредитный портфель бизнеса достиг 77,8 трлн рублей

Фото: Андрей Бойко

По мнению Даниила Наметкина, сейчас главной целью российской экономики является создание условий для возвращения инвестиций и интереса частных лиц и бизнеса к инвестированию

Фото: Андрей Бойко

Доклад представителя Центра стратегических разработок вызвал вопросы у аудитории

Фото: Андрей Бойко

Доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Финуниверситета при Правительстве РФ Тимофей Маняхин сообщил, что за минувшие 3,5 года, с 2022-го по первую половину 2025-го, объем сбережений населения России на банковских депозитах вырос более чем вдвое: с 29,1 трлн руб. до 60,8 трлн рублей

Фото: Андрей Бойко

«По нашей оценке, можно ожидать только естественного перетока средств в акции в объеме около 2-3 трлн руб. С учетом же фондов денежного рынка и облигаций естественный переток может составить 4-7 трлн руб.», — подытожил Тимофей Маняхин

Фото: Андрей Бойко

Директор по работе с состоятельными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин рассказал, что «стратегической» и долгосрочной идей инвестирования можно назвать пропорцию инвестпортфеля, который делится по третям. В них, соответственно, облигации, акции и золото

Фото: Андрей Бойко

Максим Шеин добавил, что в случае, если инвестор решает сделать ставку на облигации, специалисты рекомендуют обратить внимание на то, что выгода зависит от ключевой ставки. Необходимо дождаться благоприятной среды для вывода прибыли, подсказал эксперт

Фото: Андрей Бойко

Собравшиеся задавали спикеру уточняющие вопросы

Фото: Андрей Бойко

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Фото: Андрей Бойко

Старший партнер консалтингового бюро «Доктор права Колесников и партнеры» и член экспертного совета Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Юрий Колесников сообщил, что в Ростовской области для структурирования, сохранения и преумножения личного капитала все чаще создаются личные фонды в форме некоммерческих организаций. Это стало возможным благодаря недавним новациям Гражданского и Налогового кодексов

Фото: Андрей Бойко

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Фото: Андрей Бойко

Основатель и владелец «Усадьбы Саркел» в Цимлянский районе Дона Игорь Губин рассказал о перспективах выгодного вложения средств в виноградарство и виноделие

Фото: Андрей Бойко

После выступлений федеральных и местных экспертов директор по рекламе издания «Ъ-Ростов» Татьяна Снежко представила региональную бизнес-премию «Твердые Знаки-2025». Прием заявок стартовал 20 августа, а церемония награждения лауреатов состоится в южной столице 3 декабря

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

Одним из ярких моментов встречи стал розыгрыш сертификатов от партнера мероприятия — «ААА Моторс» (дилер бренда Hongqi). Компания представила компактный кроссовер Hongqi HS3, который сочетает в себе премиальный дизайн и передовые технологии

Фото: Андрей Бойко

В холле отеля Radisson Hotel Gorizont Rostov-on-Don для всех участников конференции состоялся «Инвестиционный коктейль»

Фото: Андрей Бойко

В рамках неофициальной части конференции ее партнер — ООО «Егорлык молоко» угостил экспертов и гостей высококачественными сырами собственного производства

Фото: Андрей Бойко

Дегустацию своей продукции во время «Инвестиционного коктейля» устроила «Усадьба Саркел», также выступавшая в качестве партнера мероприятия

Фото: Андрей Бойко

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Фото: Андрей Бойко

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Во время неофициальной части эксперты и гости делились впечатлениями от конференции, обсуждали факты и цифры, обменивались контактами

Фото: Андрей Бойко

Мультимедиа

Предыдущий слайд
Следующий слайд