Фото 03.10.2025, 21:39 Лучшие фото недели Запоминающиеся кадры 29 сентября–3 октября Учредительное собрание «Блока Жириновского», заседание дискуссионного клуба «Валдай» и другие события — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Председатель правительства России Михаил Мишустин (справа) и министр просвещения Сергей Кравцов на выставке «85 лет системе СПО: сила в мастерстве!» на территории национального центра «Россия» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Международная промышленная выставка «Иннопром. 