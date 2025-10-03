Лучшие фото недели

Председатель правительства России Михаил Мишустин (справа) и министр просвещения Сергей Кравцов на выставке «85 лет системе СПО: сила в мастерстве!» на территории национального центра «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото