Лучшие фото недели

Запоминающиеся кадры 29 сентября–3 октября

Учредительное собрание «Блока Жириновского», заседание дискуссионного клуба «Валдай» и другие события — в фотогалерее «Ъ».
Председатель правительства России Михаил Мишустин (справа) и министр просвещения Сергей Кравцов на выставке «85 лет системе СПО: сила в мастерстве!» на территории национального центра «Россия»

Председатель правительства России Михаил Мишустин (справа) и министр просвещения Сергей Кравцов на выставке «85 лет системе СПО: сила в мастерстве!» на территории национального центра «Россия»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского»

Учредительное собрание общероссийского общественного движения «Блок Жириновского»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Президент России Владимир Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь» на территории Минского международного выставочного центра BelExpo

Международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь» на территории Минского международного выставочного центра BelExpo

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре) на международном строительном форуме и выставке «100+ TechnoBuild»

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин (в центре) на международном строительном форуме и выставке «100+ TechnoBuild»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Крестовоздвиженский крестный ход в Санкт-Петербурге, приуроченный к годовщине подписания патриархом Кириллом прошения о запрете абортов в России

Крестовоздвиженский крестный ход в Санкт-Петербурге, приуроченный к годовщине подписания патриархом Кириллом прошения о запрете абортов в России

Фото: Коммерсантъ / Майя Жинкина  /  купить фото

Заседание суда по избранию меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему руководителю фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максиму Круглову

Заседание суда по избранию меры пресечения заместителю председателя партии «Яблоко», бывшему руководителю фракции «Яблоко» в Мосгордуме Максиму Круглову

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Установка скульптуры «Садовая лопатка» скульпторов Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген у Дома культуры «ГЭС-2»

Установка скульптуры «Садовая лопатка» скульпторов Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген у Дома культуры «ГЭС-2»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Церемония открытия нового концертного центра на федеральной территории «Сириус»

Церемония открытия нового концертного центра на федеральной территории «Сириус»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин (слева) и главный архитектор концертного центра в «Сириусе» Андрей Литвинов

Художественный руководитель Санкт-Петербургского дома музыки Сергей Ролдугин (слева) и главный архитектор концертного центра в «Сириусе» Андрей Литвинов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Матч между командами «Локомотив» и ЦСКА на стадионе «РЖД Арена»

Матч между командами «Локомотив» и ЦСКА на стадионе «РЖД Арена»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Главный тренер команды ЦСКА Фабио Челестини (справа) во время матча с «Локомотивом»

Главный тренер команды ЦСКА Фабио Челестини (справа) во время матча с «Локомотивом»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Вратарь команды «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев (справа) во время матча со «Спартаком»

Вратарь команды «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев (справа) во время матча со «Спартаком»

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Самолеты на летном поле Национального аэропорта «Минск»

Самолеты на летном поле Национального аэропорта «Минск»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Отражение логотипа мобильного приложения Tik Tok

Отражение логотипа мобильного приложения Tik Tok

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

